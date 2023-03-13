【警告】美國銀行連環爆煲 存戶能否全身而退？

SVB 集團旗下矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 上周四（3月9日）被迫賤賣手中債券來籌措現金，重大虧損 18 億美元。





它是自八十年代以來美國各地初創企業的主要貸款機構。較早前因大量存戶擠提，導致這家中型銀行資不抵債。





該銀行上周五（3月10日）遭加州金融保護與創新部 （DFPI）關閉，並移交給聯邦存款保險公司 （FDIC）接管。





據《華盛頓郵報》報道，鑑於該銀行的未來及其數以十億計的存款懸而未決，美國財政部、聯儲局和聯邦存款保險公司 （FDIC）在亞洲金融市場開巿前幾小時召開緊急會議，以制定解決方案。





美國財長耶倫 （Janet Yellen）周日（3月12日）表示，政府希望避免矽谷銀行爆煲「牽連」金融系統，但據《華盛頓郵報》報道，美國雖然排除了救助計劃，但為免金融恐慌一觸即發，有關官員正考慮採取「非常措施」以保障矽谷銀行的所有未受保存款。



《華盛頓郵報》引述三名知情人士稱，政府迅速在周日下午組織一場拍賣，冀為該銀行尋找狀況健全的買家，只有一旦拍賣失敗才有可能啟動該計劃。





耶倫於本周日向哥倫比亞廣播公司透露，美國政府希望「確保一家銀行存在的問題不會牽連其他健全的銀行」。





她又說，政府正與 FDIC 合力為矽谷銀行尋求「解決方法」，該銀行約 96% 的存款不在 FDIC 的償還擔保範圍內。





在矽谷銀行披露財困後翌日，投資者於上周四全面拋售銀行股，雖然到了周五，一些大型銀行的股價已見回升。





儘管美國官員試圖安撫金融市場，但區域性銀行仍面臨壓力。





其中包括第一共和銀行 （First Republic Bank） ，其股價在上周四和周五的兩個交易日內下跌近三成；此外還有 Signature Bank 這間加密貨幣銀行，自上周三晚以來市值已蒸發三分之一。





海外巿場亦感到憂慮，東京和香港證券交易所旗艦指數的期貨合同顯示開巿跌幅略低於 2%。



政府拒救亡

自上周五以來，科技和金融界一直呼籲美國政府採取救亡行動。





耶倫表示，2008 年金融危機後進行的改革意味政府不會在矽谷銀行事件中，考慮有關選項。





她說：「在金融危機期間，系統性大型銀行的投資者和所有者都獲得了救助……而已經實施的改革意味著我們不會再這樣做了。」





繼 2008 年 雷曼兄弟爆煲 和隨之而來的金融危機之後，美國監管機構要求各大銀行持有額外資本以備不時之需。





美國和歐洲當局還定期進行「壓力測試」，旨在發現各大銀行的漏洞。





矽谷銀行爆煲不僅是自 2008年華盛頓互惠銀行 (Washington Mutual) 以來最大的銀行倒閉事件，也是美國零售銀行史上第二大倒閉事件。





矽谷銀行專門為初創企業融資，按資產計已成為美國第 16 大銀行，截至 2022 年底，擁有 2,090 億美元的資產和約 1,754 億美元的存款。





該銀行曾指，「近半數」美資科技和生命科學公司與他們建立了關係，因此更令不少人擔心其倒閉可能會產生骨牌效應。





耶倫說 :「存戶中許多是小型企業，依靠融資來應付支出，他們在全國僱用了數以萬計的人。」





FDIC 為存款提供擔保 — 但每位存戶和每間銀行最多只獲 25 萬美元擔保。然而，《華盛頓郵報》稱，聯邦銀行法可允許 FDIC 保障未受保的存款，否則會造成系統性風險。





英國財相侯俊偉 （Jeremy Hunt）本周日警告，在矽谷銀行倒閉後，該國的技術和生命科學行業面臨「重大風險」，並指該銀行掌管著英國一些最有發展前景企業的資金。





不過，他補充說英倫銀行行長已「非常明確」地表示，矽谷銀行倒閉不會令英國的金融體系面臨系統性風險。





這次震盪也波及加密貨幣。





加密貨幣 USDC — 在 2018 年推出為「穩定幣」，意即與中央銀行支持的貨幣掛鈎 — 在創建此貨幣的公司 Circle 宣佈在矽谷銀行持有 33 億美元並將貨幣與美元脫鈎後，其價值即大幅下跌。





CBS CORPORATION — AFP Report

