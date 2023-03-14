【遲到好過冇到？】中國再放寬防疫限制：向外國遊客重開國境

中國駐美大使館星期一宣佈，將由 3 月 15 日起向外國公民重新簽發各類簽證，是當地經歷三年新冠病毒疫情後進一步放寬嚴格防疫限制措施的舉動。

Scene of Beijing

新措施象徵中國在新冠病毒疫情後進一步向國際社會重新開放。 Source: AP / AP

要點：
  • 中國僅在 2022 年年底開始放寬其嚴格新冠病毒防疫限制。
  • 新政策亦將容許遊輪旅客免簽證抵境。
  • 北京在 2022 年 12 月底宣佈，入境旅客將毋須再接受隔離檢疫。
大使館在當地時間星期一 (3 月 13 日) 在一份聲明中表示，中國亦將取消對多個旅遊點的簽證限制，包括海南島及途徑上海港口的遊輪。

大使館指，來自香港及澳門的外國人組團入境廣東省的免簽證措施亦將恢復。
LISTEN TO
community Ms Tsang image

中國「動態清零」結束免隔離 居北京港人感突然

SBS Chinese

06/01/202310:22
除了中國駐海外簽證機關將恢復審批外國人各類赴華簽證外，當局亦將恢復在 2020 年 3 月 28 日前批出且仍然有效簽證的入境功能。

中國在去年 12 月
撤銷其嚴格新冠病毒「動態清零」政策
，並在一個月後重開國際邊境。過去兩個月，當地出入境的流量
亦出現急劇增加

此前，中國政府當局已表示，已戰勝最近席捲當地數年的新冠病毒疫情。

新任總理李強
在當地時間星期一表示，中國用了不足兩個月的時間，實現新冠病毒應對措施的「平穩過渡」，又指當局在疫情期間的策略及防疫措施均為完全正確。
更多內容

新州現「免疫逃逸能力」新冠變種XBB1.5 醞釀新一波疫情

李強成為中國新任總理望重振經濟

中國持續五十年被列入「不自由」國家 ，香港變成「局部自由」地區

習近平「全票當選」開啟第三個中國國家主席任期

來澳中國旅客防疫措施明起撤銷 澳洲將購美國核能潛艇


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
SBS 廣東話 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
Telegram 頻道


SBS 中文堅守
《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》
，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。SBS 廣東話及 SBS 普通話均已為大眾服務超過 40 年。歡迎在每天早上 9 至 11 時透過
SBS Radio 1
收聽廣東話節目及在每天早上 7 至 9 時收聽普通話節目，或透過
SBS Audio App 手機應用程式
收聽直播、節目重溫及其他語音內容。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 14 March 2023 at 12:01pm
Presented by Winmas Yu
Source: Reuters
Available in other languages