【遲到好過冇到？】中國再放寬防疫限制：向外國遊客重開國境

要點： 中國僅在 2022 年年底開始放寬其嚴格新冠病毒防疫限制。

新政策亦將容許遊輪旅客免簽證抵境。

北京在 2022 年 12 月底宣佈，入境旅客將毋須再接受隔離檢疫。

大使館在當地時間星期一 (3 月 13 日) 在一份聲明中表示，中國亦將取消對多個旅遊點的簽證限制，包括海南島及途徑上海港口的遊輪。





大使館指，來自香港及澳門的外國人組團入境廣東省的免簽證措施亦將恢復。



LISTEN TO 中國「動態清零」結束免隔離 居北京港人感突然 SBS Chinese 06/01/2023 10:22 Play

除了中國駐海外簽證機關將恢復審批外國人各類赴華簽證外，當局亦將恢復在 2020 年 3 月 28 日前批出且仍然有效簽證的入境功能。





中國在去年 12 月 撤銷其嚴格新冠病毒「動態清零」政策 ，並在一個月後重開國際邊境。過去兩個月，當地出入境的流量 亦出現急劇增加 。



此前，中國政府當局已表示，已戰勝最近席捲當地數年的新冠病毒疫情。







