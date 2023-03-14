【遲到好過冇到？】中國再放寬防疫限制：向外國遊客重開國境

要點：
- 中國僅在 2022 年年底開始放寬其嚴格新冠病毒防疫限制。
- 新政策亦將容許遊輪旅客免簽證抵境。
- 北京在 2022 年 12 月底宣佈，入境旅客將毋須再接受隔離檢疫。
大使館在當地時間星期一 (3 月 13 日) 在一份聲明中表示，中國亦將取消對多個旅遊點的簽證限制，包括海南島及途徑上海港口的遊輪。
大使館指，來自香港及澳門的外國人組團入境廣東省的免簽證措施亦將恢復。
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中國「動態清零」結束免隔離 居北京港人感突然
SBS Chinese
06/01/202310:22
除了中國駐海外簽證機關將恢復審批外國人各類赴華簽證外，當局亦將恢復在 2020 年 3 月 28 日前批出且仍然有效簽證的入境功能。
中國在去年 12 月，並在一個月後重開國際邊境。過去兩個月，當地出入境的流量。
此前，中國政府當局已表示，已戰勝最近席捲當地數年的新冠病毒疫情。
在當地時間星期一表示，中國用了不足兩個月的時間，實現新冠病毒應對措施的「平穩過渡」，又指當局在疫情期間的策略及防疫措施均為完全正確。
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