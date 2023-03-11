李強成為中國新任總理望重振經濟

據路透社報道，中共第14屆全國人大一次會議今（11日）上午於北京人民大會堂舉辦第4次全體會議，決定國務院總理、中央軍事委員會副主席與委員等人選。





繼昨（10日）日習近平順利連任國家主席與中央軍委主席後，今日（11 日）李強也如外界預期出任國務院總理，全場熱烈鼓掌，前任總理李克強「讓位」接棒。



中國國家主席習近平（左）看著新當選的中國總理李強（右）與前總理李克強握手。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP



外界分析指，前上海市委書記李強被視為是緊隨習近平方向，這次任命是習希望李強能重振因疫情被嚴重打擊的經濟。





63 歲的李強被廣泛認為務實且對商業友好，面對全球經濟下行以及消費者和私營企業信心不穩的情況，李強要處理的是中國不平衡復甦等問題。





李強就任之際，中國與不少西方關系緊張，包括美國採取行動阻止中國獲得關鍵技術。由於政治風險和 COVID 時代的中斷，許多跨國公司均尋求更多元化的供應鏈以對沖其中國不穩的風險。





不少分析指，李強是中共成立以來，第一位從未在中央政府任職過的總理，這意味著他在上任的頭幾個月，可能要面對頗為艱難的適應期。











