李強成為中國新任總理望重振經濟

全場齊鼓掌，前任總理李克強「起身讓位」交捧。

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新任總理李強（左）在北京人民大會堂舉行的中國全國人民代表大會會議上與中國國家主席習近平握手。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

據路透社報道，中共第14屆全國人大一次會議今（11日）上午於北京人民大會堂舉辦第4次全體會議，決定國務院總理、中央軍事委員會副主席與委員等人選。

繼昨（10日）日習近平順利連任國家主席與中央軍委主席後，今日（11 日）李強也如外界預期出任國務院總理，全場熱烈鼓掌，前任總理李克強「讓位」接棒。
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中國國家主席習近平（左）看著新當選的中國總理李強（右）與前總理李克強握手。 Source: AP / Mark Schiefelbein/AP

外界分析指，前上海市委書記李強被視為是緊隨習近平方向，這次任命是習希望李強能重振因疫情被嚴重打擊的經濟。

63 歲的李強被廣泛認為務實且對商業友好，面對全球經濟下行以及消費者和私營企業信心不穩的情況，李強要處理的是中國不平衡復甦等問題。

李強就任之際，中國與不少西方關系緊張，包括美國採取行動阻止中國獲得關鍵技術。由於政治風險和 COVID 時代的中斷，許多跨國公司均尋求更多元化的供應鏈以對沖其中國不穩的風險。

不少分析指，李強是中共成立以來，第一位從未在中央政府任職過的總理，這意味著他在上任的頭幾個月，可能要面對頗為艱難的適應期。

 
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Published 11 March 2023 at 4:32pm, updated an hour ago at 4:43pm
By Nina Loh
Source: SBS