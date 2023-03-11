【沙特伊朗恢復外交關係】分析人士指中國起關鍵作用

分析人士於昨天（3月10日）表示，一項旨在恢復沙特阿拉伯和伊朗之間關係的意外協議將在整個中東地區和其他地區產生反響，涉及從也門戰爭到中國在該地區的參與等方面。





該協議要求長期競爭對手“在兩個月內恢復外交關係並重新開放大使館和代表團”。





今次協議結束了由 2016 年開始出現的破裂關係，此前什葉派佔多數的伊朗抗議者在沙特處決了受人尊敬的什葉派神職人員 Nimr al-Nimr 後，襲擊了主要是遜尼派沙特阿拉伯的外交使團。



2023 年 3 月 10 日，伊朗國家安全委員會官員 Ali Shamkhani、中國外交事務官員王毅和沙特阿拉伯國家安全顧問 Musaid Al Aiban 在北京會面。 Source: AAP / Nournews agency 在那次事件發生之前，地區重量級人物在一些血腥爭議中一直站在對立的一邊，最近的雙邊會談似乎沒有取得太大進展。





國際危機組織埃斯凡迪亞里 (Dina Esfandiary) 表示，這讓週五的宣布更加出乎意料。





埃斯凡迪亞里說: 「“普遍的感覺是……沙特人特別沮喪，認為恢復外交關係是他們的王牌，所以這似乎是他們不想讓步的事情。」





“現在非常歡迎他們決定作出讓步。”





分析師伊比什(Hussein Ibish)表示同意，稱其為“中東外交的重大發展”。



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沙特的“魅力攻勢”

該協議的影響可能對也門最為明顯，自 2015 年以來，沙特領導的軍事聯盟一直在與伊朗支持的胡塞叛軍作戰。





近一年前宣布的休戰於去年 10 月到期，但據關注進程的外交官稱，最近幾週沙特與胡塞的談判引發了人們對一項可能允許利雅得部分脫離戰鬥協議的猜測。





多位分析人士於昨天表示，沙特不會同意改善與伊朗的關係，除非伊朗在伊斯蘭共和國參與也門問題上作出讓步。



2016 年 1 月 3 日，隨著伊朗抗議者放火燒毀沙特駐德黑蘭大使館，濃煙升起。伊朗和沙特阿拉伯同意在多年的緊張局勢後重建外交關係並重新 開放大使館。 Source: AAP / Mohammadreza Nadimi/AP 本身屬於華盛頓阿拉伯海灣國家研究所 (AGSIW) 的常駐學者，分析師伊比什又說: 「德黑蘭很可能不得不承諾向其在也門的盟友施壓，要求其更積極地結束該國的衝突，但我們還不知道已經達成了哪些幕後協議。」





通過修復與伊朗的關係(並可能退出也門)，沙特阿拉伯可以繼續廣泛的外交推動，這也涉及最近與卡塔爾和土耳其的和解。





風險情報公司 Verisk Maplecroft 的索爾特維特 (Torbjorn Soltvedt) 表示，鑑於缺乏恢復德黑蘭與華盛頓之間的核協議行動，這次恢復外交關係變得更有意義。



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索爾特維特說: 「如果美國和伊朗之間的緊張局勢沒有更廣泛的緩和，沙特阿拉伯知道它需要在處理與伊朗的關係方面發揮更積極的作用。」





世紀國際智庫的 Aron Lund 表示，魅力攻勢甚至可能延伸到敘利亞的區域重新融合，尤其是沙特阿拉伯反對敘利亞總統巴沙爾阿薩德與伊朗的密切關係。





他說: 「在這一點上，這些事情之間的聯繫並不明顯，但沙特與伊朗的敵意減少可能會降低沙特與敘利亞和解的門檻。」



中國是“教父”

幾位分析師表示，除了在區域內產生的影響外，加上在中國的斡旋下進行了談判，令到昨天的關係突破具有重要意義。





儘管北京與該地區的接觸不斷升級，包括習近平去年 12 月對利雅得的高調訪問，但長期以來人們一直認為北京不願深究其更為棘手的外交困境。





沙特分析人士昨天表示，中國的作用使與伊朗的協議更有可能持續下去。





與沙特政府關係密切的評論員什哈比(Ali Shihabi)說: 「中國現在是該協議的教父，它舉足輕重。」



伊朗總統雷西（左）於 2023 年 2 月 14 日在北京舉行的官方歡迎儀式上與中國國家主席習近平握手。沙特分析人士表示，中國的作用使與伊朗的協議更有可能持久。 Source: AAP / Office of the Iranian Presidency “讓對伊朗有影響力的中國成為協議的教父，使沙特放心讓伊朗從懷疑中獲益。”





大西洋理事會高級非常駐研究員富爾頓(Jonathan Fulton)表示，這筆交易表明中國準備在該地區發揮更大的作用。





富爾頓說：「這可能表明它對其地區存在的信心增強，可能表明它認為有空間挑戰美國在中東的優勢地位。」





“無論如何，這看起來像是中國的一次外交勝利，並且與迄今為止的地區策略大相徑庭。”





華盛頓阿拉伯海灣國家研究所的伊比什又說: 「這無疑會讓與利雅得有著數十年復雜夥伴關係的華盛頓感到“不安”。」





與此同時，他補充說，美國總統拜登的團隊可能會看到該協議在地區穩定方面的價值。





他說: 「拜登政府一直帶頭強調在中東，尤其是海灣地區迫切需要促進外交關係，而不是衝突和對抗。」



