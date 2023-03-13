【等同無家可歸】14 人同住兩房單位 Sharehouse 仍有價有市

Share House 又稱合租屋，是不少年青人嘗試搬離家庭，獨立生活的第一步，亦是不少生活開支預算不多的人士選擇之一。





然而，當19歲的蕾切爾（化名）離開原來的家庭，搬進 Share House 時，卻萬萬未料到居住條件會如此惡劣。





這一間位於雪梨內西區的屋，有 12 人在內居住。而房間內更是骯髒擁擠，堆滿雜物。





屋內原本設有五間睡房，但後來再將屋內空間，多「劏」成四間睡房，更包括一個小閣樓。





蕾切爾向 The Feed 表示：「如果站在房間裡，就無辦法完全伸展雙臂。」





除了一般樓層外，該房屋亦建有地牢，而地牢卻以一些薄木板和一些貨架作間隔改裝成三間簡陋的睡房。而蕾切爾就住在地牢其中一間簡陋的睡房，每周索價 250 元。





由於她與對面睡房共用照明的天花板燈，她甚至無法隨意開關燈。





她指：「我經常在一片漆黑中生活，因為我的房間沒有任何窗戶。牆上還有一些洞，是沒有建好的地方。」



雷切爾的臥室很小，而且總是很黑，因為她無法使用頭頂的燈。 Source: Supplied 蕾切爾說，廚房里安裝了監控鏡頭，以確保住戶能夠按時洗碗。





然而，縱使居住條件「不人性化」，但蕾切爾還是在那裡住了六個月。





她指：當時無計可施，因為在雪梨也難搵到屋，我們感到絕望。



屋內設有監控鏡頭。 Source: Supplied

尋找 Share House 的道路愈來愈難

合租是指多個無親屬關係的人住在同一屋內，而且共享屋內的設施與設備，是一種經濟實惠的租屋方式，亦通常被視為年輕人搬離家庭的一種成年儀式。





如今，尋找 Share House 之路比以往任何時候都更加困難。





2022年年中，蕾切爾從阿德雷德搬到雪梨時，於一開始時，不得不住在汽車中。她在不同租屋網站進行「地毯式」搜索後，才找到現在的 Share house。





根據 The Feed 獲得的澳洲兩個最大合租住宿平台 Flatmates.com.au 和 Flatmate Finders 的數據，每個首府城市的租屋需求都在激增。





在雪梨，每一間出租的房間就有 14 個人感興趣。在珀斯，每一間出租的房間有 16 個人感興趣。



本年的租屋需求明顯比兩年前大。 Source: SBS Flatmate Finders 的業務經理米切爾（Guy Mitchell）表示，市中心一帶往往是最受歡迎的地方。





今年1月，有近 2000 人在雪梨內城區沙利山（Surry Hills）尋找房間，超過 1300 人在留意邦迪海灘（Bondi Beach）區域的租房情況。



更多人留意合租屋。 Source: SBS

合租屋租金越見高企

租屋空置率創下歷史新低，上個月雪梨的空置率為 0.9％，墨爾本為 0.8％。澳洲的租金越來越昂貴，合租房亦不例外。





Flatmate Finders 的數據顯示，2019 年至 2023年間，所有首府城市的房間平均租金均有所上漲。雪梨一個間的周租達 325 元，排在首位。





如果在珀斯找合租房，平均單間房租為 225元。





而阿德雷德居民支付的單間房租平均為 208 元，比 2019 年高出 23%。



不同州或領地的平均單房房租。 Source: SBS

一些居住條住可歸類「無家可歸」

蕾切爾表示，她的合租體驗並「唔舒服」，而她不是唯一一個。





雪梨大學住屋研究員納斯林（Zahra Nasreen）發現，雪梨有 13% 的合租屋過度擠擁。





她見過最差的情況是 14 人住兩房單位，甚至需要共用床位。





納斯林表示：「他們無法正常生活，甚至需要輪流進行煮飯、洗澡和睡覺這樣的日常活動。」





納斯林表示，住在過度擁擠的合租房中可能會導致一系列的健康問題，例如睡眠紊亂、對噪音不滿和精神健康問題。





她指：「居住卡這些過度擁擠的合租屋實際上可以被定義為無家可歸，無論是精神還是身體上。」



在雪梨出租的合租屋，一個窄小的空間中有四名住客。 Credit: Reddit/Shoddy_Cauliflower82

有多少人住在合租屋？

新南威爾士大學城市未來研究中心的研究員馬丁（Chris Martin）認為，在新冠疫情期間民眾不願入住合租屋，但目前的合租住屋市場正在復甦。





他表示： 「隨著利率開始使經濟放緩，越來越多的人失去工作保障，他們開始離開原來的住所，重新開始合租生活。」





據 2021 年人口普查數據顯示，幾乎有 85 萬澳洲人生活在合租（兩人及以上）房中。





相較於 2016 年約有 35 萬人住在合租房，增長十分明顯。





但馬丁認為，由於一些合租房被算作伴侶共同住房，真正的數字可能要高得多。



哪些人在尋找合租屋？

人們通常認為，只有年輕群體住在合租房裡。但馬丁表示，由於目前的租房壓力，合租群體的年齡結構正在發生變化。





馬丁指：「我們發現大家的租房時間相較之前更久，我們也推測他們的合租時間更長。」





納斯林亦在她的研究中發現，許多年長的人住在合租房裡，包括單身母親和五六十歲的人。





她發現雪梨的合租者主要是國際學生和其他移民，如臨時簽證持有者、難民和打工度假者。



合租者擁有哪些權利？

作為合租屋房客，了解相關權利可能是個複雜的過程，因為目前沒有一套特別適用於合租房的租賃法律。





合租者的權利和義務取決於所在的州以及和租賃提供者簽訂的協議。





蕾切爾租屋時從未與租賃提供者簽署書面協議。因此，她在新州並不被視為租客。





馬丁解釋：「有一個特別的規定，如果你居住在合租屋中，你與房東的協議必須以書面形式簽訂才能受到《住宅租賃法》（Residential Tenancies Act）保護。」





這與非合租房不同：在非合租房的情況下，即使你從未簽署租賃合同，仍然會作為租客受到保護。





蕾切爾被視為普通寄宿的住客，這類住客的法律權利非常有限。



Share house 內的髒亂情況。 Source: Supplied 馬丁指：「當她交租時，她有權獲得收據，業主也同時應該尊重她對房間的安靜享受。」





住客有權在租金上漲的前四周得到通知。





他指＂「房東不可以在沒有合理書面通知的情況下驅逐住客。但對於「合理」的定義並不明確，亦取決於業主希望終止租賃的原因。」





馬丁表示，監管機構對私人租賃市場的了解不多。





他正在倡導制定一項合租房法律，制定「合理的合租規則」。





這一項的專門針對合租屋的法律，明確闡述最低生活標準、如何分攤賬單和房客糾紛等相關條例。





「如果你是出租閒置房間的人，而有人能夠決定誰可以搬進去，這其中存在風險，確實需要更高水平的監管。」





蕾切爾現已搬離 share house，與男朋友同居。





「我的男朋友說：『嘿，你想搬來一起嗎？』我說：『當然，讓我離開這裡吧！』」





Additional reporting by Kenneth Macleod.





