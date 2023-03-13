BBC以連尼加本星期復職平息民憤

英格蘭足球名宿連尼加，因在個人社交媒體批評英國政府新推出的打擊非法移民政策，無異於上世紀30年代的納粹黨德國後被暫停主持職務，令大眾譁然，外界批評BBC 做法是打擊言論自由。





事件發酵了一個星期，BBC 最後決定連尼加於本周復職，從返螢光幕。





連尼加繼續在個人 twitter 發文，表達對英國政府新頒佈的搗截非法移民政策的意見。 Credit: James Manning/AP 事件令這家百年老店的公營廣播電公司何其尷尬，不少體育主持杯葛節目，表示連尼加不復職，他們亦不會於節目亮相，不少體育節目未能順利播出。





整件事情的處理手法，亦令 BBC 主席 Richard Sharp 的誠信度，再次堪入質疑。Richard Sharp曾被指，就任BBC 主席後，未有妥善申報一筆借予前首相約翰遜的貸款。





人道主義支持者



現年 62 歲的連尼加，曾在 1986 年世界杯上隨英格蘭隊奪得金靴獎，他預計將於週六回歸，重返他自 1999 年以來主持的英超聯賽旗艦節目“Match Of the Day”。他於個人 twitter 再次發文講感受。





「近三十年來，我一直在 BBC 報導體育節目，能與世界上最好、最公平的廣播公司合作，我感到無比自豪......無論過去幾天多麼艱難，這都比不上為了躲避迫害或戰爭而逃離家園去遙遠的地方尋求庇護。」





連尼加曾經在家中接待過難民，並與他人共同創立了一家播客(podcast) ，其節目包括廣受歡迎的“The Rest is Politics”。他稱新政策對禁止乘小艇非法抵達英國的偷渡客申請庇護，是“無比殘酷”。





BBC 會檢討員工使用社交媒體政策



BBC 表示，現在將審查像連尼加這樣的自由身僱員，在新聞以外的領域如何使用社交媒體。英國廣播公司BBC的新總裁戴維（Tim Davie) 於 2020 年上任時誓言要維護公營廣播的公正性。





他周一接受BBC 訪問時表示，暫停連尼加的職務是適當的，並表示主持人已同意，堅守當編輯方針，直到推出新編輯方針。然而，在宣布與連尼加的協議的聲明中，他承認這些編輯方針有“灰色地帶，可能造成混淆”，但歡迎他回巢。



