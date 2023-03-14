習近平誓言加強中國軍力 強調共軍是「鋼鐵長城」

在中美關係日益緊張之際，中國國家主席習近平表示，要貫徹「總體國家安全觀」、兼顧發展利益，就必須強化中國軍隊現代化，使其成為「鋼鐵長城」。





本周一（3月13日），習近平展開第三屆國家主席任期後，首次發表講話時提到：中國要增強維護國家安全能力和提高管理公共安全治理力度。





他在全國人大閉幕式向近 3,000 名與會代表講話時表示：「安全是發展的基礎，穩定是強盛的前提。」



（我們）要把人民軍隊建設成為有效維護國家主權、安全、發展利益的鋼鐵長城。 中國國家主席習近平

在習近平起用親信擔任國家安全高層，預計執政的共產黨會進一步加強黨對安全事務的監督。





至於台灣這個中國聲稱擁有主權且是半導體主要產地的小島上，習近平表示堅決反對台獨和分裂活動，以及外部勢力干涉。





他說要「堅定不移推進祖國統一進程」，基於北京聲稱台灣這個自治的民主島嶼是其領土的一部分，必須與中國統一，必要時甚至會使用武力。



習近平在充滿民族主義色彩的講話中亦提到要加快科技發展和追求在科技「自立自強」。而他的講話中，更有八次提到「民族復興」，即恢復中國在經濟、文化和政治上應有的領導地位。





他說，執政黨在1949 年上台前，中國淪為「半殖民地半封建社會，飽受列強欺凌」。





他又說：「我們終於洗雪民族恥辱，中國人民成為自己命運的主人，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。」



中國國內生產總值目標下調

中國新任總理李強向民營企業派定心丸，他向與會代表說，企業經營環境會得到改善，無論甚麼類型的公司都會得到平等對待。





李強是曾任上海市委書記，上周六（3月11日）在全國人大會議被任命為總理，其任務是在經過三年新冠疫情防控後重振世界第二大經濟體。





他是習近平的親信，在一次記者會上首次公開亮相時表示，中國將採取措施促進就業，並敦促各級幹部與要與民營企業家「交朋友」。





李強面對的挑戰包括消費者和民營企業的消費信心疲弱、出口需求低迷以及中美關係惡化。





在去年經濟增長僅 3% 之後，人大會議將國內生產總值（GDP）的增長目標定為 5%左右，是近 30 年來的最低目標，亦低於幾乎所有機構和經濟學家的預測。





李強說，實現這一目標並不輕鬆，因中國今年要面對許多的新挑戰，需要加倍努力。





李強剛接替完成兩個五年任期的李克強，在任期間隨著習近平加強對經濟的掌控，李克強被視為被邊緣化，權力被大幅削弱。





