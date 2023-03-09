留學生求職之路屢屢受挫 中國留學生就業率低於留學生平均值

要點： 澳洲大學畢業生全職就業率創新高，但留學生和本地畢業生就業率差距明顯；

一名澳洲僱主表示簽證狀態是影響招聘決定的重要因素；

不足的本地職場經驗和人脈是境外求職者面臨的不利因素。

August Wang 現居中國上海，在此之前，她在墨爾本大學傳媒學系畢業，而在 2021 年7月研究生畢業後回到中國。





去年年底，她終於取得畢業生臨時簽證（485類工簽），允許她在簽證有效期內全職工作，並有足夠的時間來完善自己各方面的技能。





考慮到生活成本，她決定先通過網上面試找到工作後再返澳。





但出乎 August Wang 意料的是，即便她的口語沒有問題，在海投了數百封簡歷、參加了數十場面試，且多次走到最終輪後，仍未能得到任何工作取錄。





她向 SBS 中文表示：「我覺得八成拒絕我的理由上都會有在澳工作權利這一項，我不是永久居民，他們就會拒絕我。」





「有時你就會很失望，其實我比本地人對這個崗位更有信心，但為甚麼我就走不到最後？」





據澳洲教育部今年 2 月發佈的《畢業生前景調查》（Graduate Outcomes Survey，GOS），同樣是研究生（授課型），澳洲本地畢業生的全職就業率為89.4%，而留學生就業率僅為 57.9%。其中中國留學生的就業率更略低全體留學生數值（56.7%）。





超過 13 萬名澳洲大學畢業生參與了 2022 年度的調查，涵蓋了澳洲 42 間大學和88 間非大學高等教育機構。



澳洲本地本科畢業生和國際本科畢業生就業率對比表（2019－2022年）。 Credit: 2022 Graduate Outcome Survey

簽證狀態：「一個非常重要的考慮因素」

墨爾本一間建築設計公司老闆劉思琦坦言，應徵者的簽證狀態是自己面試時「一個非常重要的考慮因素」。





劉思琦向 SBS 中文直言：「這個因素可能會佔 60％到 70％……對於一個公司來說，可能在很多情況下，員工的穩定性甚至大於員工的能力。」





「如果大家的簽證都不穩定，今年做了，明年還不知道在哪的話，是很困難的。」





2月，澳洲內政部宣佈部分專業畢業生的485類工簽延長兩年，符合資格的博士畢業生可留澳長達六年。



自去年年初創業以來，劉思琦的建築設計團隊現有十幾名員工，其中三人持 485 類畢業生工簽。 Credit: Supplied by Liu Siqi 劉思琦表示，這一政策對他來說有著「非常積極正面的影響」，自己可以更好去規劃員工的職業發展。





然而，對於一些僅向澳洲永久居民或公民開放申請的招聘崗位，留學生在求職中面臨的一些不利因素似乎並未改變。





雪梨職業導師余浩成表示，他認為這種將留學生排除在外的行為「略帶歧視色彩」，限制了他們的求職選擇範圍。





他指：：「他們（留學生）沒有辦法去和本地人一樣去競爭一萬個工作，他們可能只能競爭這一萬個工作裡面不要求永居或者公民的。





疫情期間由於勞動力緊缺，一些招聘信息的限制有所放寬，只要求申請者有在澳合法工作的權利。但余浩成認為，這種變化只是「不得已」。





「從本質上來講，企業在招聘政策上的改變並不是因為它意識到了文化多樣性能夠給公司的發展帶來更大的價值......還是因為它招不到本地人，所以不得已把這個政策放寬。」



一些崗位的招聘要求中明確表示僅限「澳洲公民或永久居民」申請。 Credit: Screenshot from Seek 2022年澳洲國際研究生畢業生就業率概況，其中中國留學生就業率為 56.7％，略低於整體就業率 57.9％。 Credit: 2022 Graduate Outcome Survey

境外求職的困境

August Wang 認為，除了持臨時簽證外，人在境外也曾讓她在面試最終輪被拒。





「境外找工作，如果說你在中國的話是蠻難的，因為他們（僱主）可能會考慮到一些 security（安全）的問題、會考慮到你會不會及時到崗的問題。 」





據《2022 畢業生前景調查》，填寫問卷時居住在澳洲的國際學生整體就業率為79.7%，而身處海外的澳洲畢業生整體就業率為 68.6%。





August Wang表示，自己在面試中不會刻意向面試官透露自己目前不在澳洲。





她指：「如果你（能）拿到這個機會，但因為你個人在境外沒有走下去的話，其實蠻可惜的。」





但劉思琦表示，自己並不會因為求職者人在境外就將其拒之門外。





他說：「只要你願意來任職，你符合我們公司的條件，我是 OK 的，只是我沒有途徑去找到國內持有485類簽證的人。 」





今年2月中，澳洲教育部發表聲明，稱 2022 年澳洲畢業生就業率創 2009 年以來最高位。其中，澳洲本地本科畢業生的全職就業率達到 78.5%，同比上漲近10%。





同時，留學生的本科全職就業率也由 2021 年的 43% 上升至 2022 年的 57.7%，但和本地畢業生相比仍有差距。





余浩成認為缺乏澳洲職場經驗和人脈往往讓海外求職者在競爭中處於劣勢。



現居雪梨的余浩成是一名全職職業導師，他主要負責為求職者提供就業指導和職業規劃。 Credit: Supplied 「怎麼樣把自己在當地的工作經驗轉換成能夠被澳洲僱主認可的能力，我覺得是一些海外申請者最缺失的。」





余浩成說：「他可能沒有來過這個國家，他在這個國家所熟悉的，能夠在職場上給他一些建議幫助，甚至是幫他去介紹一些工作機會的職場人脈幾乎為零。」



澳洲僱主：一個未來的難題

儘管劉思琦表示和去年年初」找不到願意來做的人」相比，今年「非常好招到人」，但自 2023 年 7月1 日開始，留學生工作時數將重新受限，令他面對不少困難。





他向 SBS 中文表示，自己有 6、7 名持學生簽證的員工，其中一些還是公司的「核心員工」，他或將需要招聘更多員工來彌補這部分減少的勞動力。





澳洲內政部一位發言人向 SBS 中文，每兩周48個小時工作時限新規是為了保證留學生把學習作為主要任務，並在工作和學習之間保持適當平衡。





「這一個小幅度的增長（和疫情前每兩週40個小時的工作時限相比）將有助於留學生在讀書期間獲得寶貴的工作經驗，同時也為澳洲的勞動力需求做出貢獻。”





之前，為緩解疫情期間澳洲勞動力短缺問題，澳洲政府宣佈在 2022年1 月至2023年6月30 日期間，學生簽證的工作時長不受限制。





劉思琦說：「招聘是很增加成本的事情。因為當你去培養一個新團隊時，你要花雙倍的時間和金錢在這個事情上。」



