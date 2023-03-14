調查顯示澳洲三月份消費者情緒低迷

西太平洋銀行(Westpac)週二的一項調查顯示，由於通貨膨脹和連續加息，澳洲消費者信心在 3 月份停留在歷史低迷水平，購買奢侈品的興趣尤其疲弱。





悲觀情緒主導消費市場





繼前一個月下跌 6.9% 之後，西太平洋銀行-墨爾本研究所的消費者信心指數在 3 月份保持不變。 78.5 的指數讀數，意味著悲觀主義者的人數大大超過樂觀主義者。



消費者信心疲弱，調查數字顯示家庭財務前景亦不太樂觀。 Source: AAP / PAUL MILLER/AAPIMAGE 西太平洋銀行首席經濟師 Bill Evans 指出，指數讀數低於 80 是罕見的，連續徘迴在這個水平就更少見。 新冠大流行衝擊和全球金融危機都只有一個月的情緒處於這些水平。





澳新銀行(ANZ) 的每週調查也呼應了這一結果，該調查顯示消費者信心指數下降 2.9% 至 2020 年 4 月以來的最低水平，當時新冠大流行導致澳洲大部分地區封城。





兩個調查亦發現，在澳洲儲備銀行 (RBA) 於 3 月 7 日將現金利率上調 25 個基點至 3.60% 後，按揭貸款持有人和租戶都特別悲觀。



調查顯示租客和業主均擔心再加息會令生活開支能以負擔。 Source: AAP 借貸成本上升對家庭預算的影響已經很明顯，西太平洋銀行衡量現在是否是購買主要家庭用品的好時機的指標，下滑 4% 至 10 多年來的最低水平。





未來 12 個月的經濟前景指數下降了 2.3%，但未來五年的前景指數確實反彈了 5.6%。該調查的家庭財務指標與一年前相比在 2 月份比較，略有輕微升幅 2.2%，而未來 12 個月的財務前景則下降了 1.8%。



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