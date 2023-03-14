調查顯示澳洲三月份消費者情緒低迷

加息不斷是主因，家庭財務前景預測不太樂觀。

NY: Consumers, stock market, everyone contends with inflation

經濟分析師指澳洲加息周期何時完結與美國銀行業出現的危機互有關連。 Source: AAP / Richard B. Levine/Sipa USA

西太平洋銀行(Westpac)週二的一項調查顯示，由於通貨膨脹和連續加息，澳洲消費者信心在 3 月份停留在歷史低迷水平，購買奢侈品的興趣尤其疲弱。

悲觀情緒主導消費市場

繼前一個月下跌 6.9% 之後，西太平洋銀行-墨爾本研究所的消費者信心指數在 3 月份保持不變。 78.5 的指數讀數，意味著悲觀主義者的人數大大超過樂觀主義者。
AUST STOCK EXCHANGE SYDNEY
消費者信心疲弱，調查數字顯示家庭財務前景亦不太樂觀。 Source: AAP / PAUL MILLER/AAPIMAGE
西太平洋銀行首席經濟師 Bill Evans 指出，指數讀數低於 80 是罕見的，連續徘迴在這個水平就更少見。 新冠大流行衝擊和全球金融危機都只有一個月的情緒處於這些水平。

澳新銀行(ANZ) 的每週調查也呼應了這一結果，該調查顯示消費者信心指數下降 2.9% 至 2020 年 4 月以來的最低水平，當時新冠大流行導致澳洲大部分地區封城。

兩個調查亦發現，在澳洲儲備銀行 (RBA) 於 3 月 7 日將現金利率上調 25 個基點至 3.60% 後，按揭貸款持有人和租戶都特別悲觀。
The report by Better Renting calls for Australian governments to introduce minimum energy efficiency standards for rental properties to better protect renters.
調查顯示租客和業主均擔心再加息會令生活開支能以負擔。 Source: AAP
借貸成本上升對家庭預算的影響已經很明顯，西太平洋銀行衡量現在是否是購買主要家庭用品的好時機的指標，下滑 4% 至 10 多年來的最低水平。

未來 12 個月的經濟前景指數下降了 2.3%，但未來五年的前景指數確實反彈了 5.6%。該調查的家庭財務指標與一年前相比在 2 月份比較，略有輕微升幅 2.2%，而未來 12 個月的財務前景則下降了 1.8%。
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Published 14 March 2023 at 12:31pm, updated an hour ago at 12:36pm
By Nina Loh
Source: SBS