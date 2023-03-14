【新州選舉】華人選民：不能因教育政策而全盤否定自由黨

發起人Bruce Fan向SBS中文表示：「我們當初的要求就是可以增加20%（學額），而不是reserve（保留）20%（給弱勢社群）......新州教育局完全沒有理會家長們的意見。」





隨著選舉日來臨，住在雪梨北部Davidson選區的Bruce表示自己或將寄希望於更換政府，以改變精英學校政策。





「政府不換的話，這個政策是肯定不會改的。因為這個政策是他們自己推出的，沒有理由把自己的政策再推翻掉。更有可能的是，這個政府在明年又推出一個政策，保留更多百份比的（弱勢社群）學生？」



Epping教育資源豐富

州長佩洛德（Dominic Perrottet）所在的Epping選區位於雪梨西北部，涵蓋Epping、North Epping、部份Eastwood地區，面積約為37平方公里。該選區教育資源豐富，有多所知名的公立和私立學校。





今年重新劃分選區後，新的Epping選區將包括Carlingford和North Rocks等。該選區今年有超過5.8萬人進行選民登記。





當地華人選民Warren Wang表示自己雖不受精英學校改制的影響，但教育一直是華人關注的焦點，他從朋友的談話中也了解到亞裔選民對這項政策「直接的反對（聲音）是比較大的」。





他告訴SBS中文：「倒不是會說這會導致本來是支持自由黨的去支持工黨了，但是可能會有一些搖擺的選民會更傾向於工黨或其他的小黨。」



而Willoughby選區的華人Jeffery Wang認為，須「從整體的角度」來看待本次選舉，不能因為一個單獨的政策而全盤否定自由黨在執政12年間的貢獻。





「自2011年Barry O'Farrell開始執政以來，新州政府建設了基礎設施、改善了人民生活、政府電子化進程加快，包括新冠疫情期間推出的Service NSW手機程式。」





他也肯定了當局在疫情期間一系列幫扶小生意的舉措：「比如餐飲消費券措施，這有助於本地企業重拾信心。」



Epping仍是安全選區嗎？

據 新州選委會數據 ，在2019年州選舉中，Epping選區是自由黨的安全席位，撥票後和工黨的差距為12.4%，但Bruce認為今年情況可能會反轉。





州和聯邦的選區劃分不同。Epping州選區的不少地區在聯邦大選中屬於Bennelong選區。而在去年大選，Bennelong有7.89%的選民倒戈，令工黨從自由黨手中贏得了該席位。





Bruce表示，假設該搖擺幅度等效適用於州選舉的話，那麼自由黨和工黨在Epping的差距只有4.51%。





「Epping大約有5萬多名選民，就是說只要其他黨多個2000票的話，那麼Epping原本安全的自由黨選區，會不會有機會翻盤？」



但Warren認為Bennelong選區去年的大選結果有「特殊性」，不能依此預判今年Epping選區的選舉情況。





「當時很多人就是不喜歡（時任總理）莫理遜，自由黨推任何人出來都會反對。」





此外，由於Bennelong選區當時的工黨候選人拉薩爾（Jerome Laxale）曾是萊德（Ryde）市長，也有助於他拉近和選民的距離。





「而自由黨的候選人有一點是空降的形式，可能選民對他根本就不熟悉，整個競選的時間也比較短。」



（左起）三位華人選民Warren Wang、Bruce Fan和Jeffery Wang。 Credit: Supplied

「兩黨沒區別」

對此說法，佩洛德回應SBS中文：「我們有一個非常寬容且文化多元的社會，這也是我們作為澳洲人一直關注且享受的事情。」





被問及有甚麼想對華人選民說，他半開玩笑地回答：「投給自由黨。」





工黨領袖柯民思（Chris Minns）告訴SBS中文：「我們將制定一個全面的計劃來緩解生活成本開支，包括印花稅改革和過路費減免。」





華人選民Jeffery形容，今次「不是一个令人興奮的選舉」。



