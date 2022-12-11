新州再派錢 再派150元消費券

新州州長佩洛德周日（12月11日）宣布，為了幫助新州父母緩解日益增長的生活開支壓力，將會向他們派發價值 150 元的「重返校園」（Back to school）消費券。





從今日（12月12日）早上八時開始，父母可以通過他們的新州民政部（Service NSW）應用程式為每名孩子下載三張 50 元的消費券，這些代金券可以在註冊的企業消費。





佩洛德表示：「對於許多有聖誕節和家庭假期的家庭來說，年底是一個昂貴的時間，需要面對大量開支，因此新州政府投資 1.93 億元用於消費券以幫助緩解這些生活開支壓力。





這一些消費券的使用有效期為六個月，可在全州500多間合資格的企業使用。





申請資格：



如果你是學生的監護人，可以申請消費券，該學生必須是：

新州居民

2023 年入學（從幼稚園到 12 年級），包括以下學生：

在家接受教育

在 TAFE NSW 就讀 10 年級或 12 年級同等學歷。

如果學生符合資格並擁有自己的 Medicare 卡，亦可選擇自行申請。



