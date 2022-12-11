新州再派錢 再派150元消費券

新州政府為幫助父母應對不斷增加的生活開支，派發150元的「返校消費券」。 新州政府為幫助父母應對不斷增加的生活開支，派發150元的「返校消費券」。

School kids

政府派發150元消費券給新州家長。 Source: Getty

新州州長佩洛德周日（12月11日）宣布，為了幫助新州父母緩解日益增長的生活開支壓力，將會向他們派發價值 150 元的「重返校園」（Back to school）消費券。

從今日（12月12日）早上八時開始，父母可以通過他們的新州民政部（Service NSW）應用程式為每名孩子下載三張 50 元的消費券，這些代金券可以在註冊的企業消費。

佩洛德表示：「對於許多有聖誕節和家庭假期的家庭來說，年底是一個昂貴的時間，需要面對大量開支，因此新州政府投資 1.93 億元用於消費券以幫助緩解這些生活開支壓力。

這一些消費券的使用有效期為六個月，可在全州500多間合資格的企業使用。

申請資格：
  • 如果你是學生的監護人，可以申請消費券，該學生必須是：
  • 新州居民
  • 2023 年入學（從幼稚園到 12 年級），包括以下學生：
  • 在家接受教育
  • 在 TAFE NSW 就讀 10 年級或 12 年級同等學歷。
如果學生符合資格並擁有自己的 Medicare 卡，亦可選擇自行申請。

想了解詳情，可前往
新州民政部網站

更多內容

【見頂?】多艘「爆疫遊輪」停靠雪梨 第四波疫情本周或達頂峰

反對黨：設能源價格上限將帶來災難性後果

【福利時間】維州聖誕節除夕公共交通免費任搭

瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 12 December 2022 at 10:01am
By Tracy Lo
Source: SBS