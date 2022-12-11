新州再派錢 再派150元消費券

新州州長佩洛德周日（12月11日）宣布，為了幫助新州父母緩解日益增長的生活開支壓力，將會向他們派發價值 150 元的「重返校園」（Back to school）消費券。
從今日（12月12日）早上八時開始，父母可以通過他們的新州民政部（Service NSW）應用程式為每名孩子下載三張 50 元的消費券，這些代金券可以在註冊的企業消費。
佩洛德表示：「對於許多有聖誕節和家庭假期的家庭來說，年底是一個昂貴的時間，需要面對大量開支，因此新州政府投資 1.93 億元用於消費券以幫助緩解這些生活開支壓力。
這一些消費券的使用有效期為六個月，可在全州500多間合資格的企業使用。
申請資格：
- 如果你是學生的監護人，可以申請消費券，該學生必須是：
- 新州居民
- 2023 年入學（從幼稚園到 12 年級），包括以下學生：
- 在家接受教育
- 在 TAFE NSW 就讀 10 年級或 12 年級同等學歷。
如果學生符合資格並擁有自己的 Medicare 卡，亦可選擇自行申請。
想了解詳情，可前往。
瀏覽更多最新時事資訊，請登上、、，或訂閱。
SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。