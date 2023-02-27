【倒數一個月】新州選舉：執政黨支持度微升 但仍難組成多數派政府

新州州議會選舉仍有不足一個月就舉行。民意調查結果顯示，新州兩黨聯盟在首選票中些微領先新州工黨，但州長佩洛德仍須努力爭取更多選民支持，以能夠以至少少數派政府繼續執政。

NSW Premier Dominic Perrottet

新州州長佩洛德。 Source: AAP

新州州議會選舉
將在 3 月 25 日舉行
。最新民意調查顯示，兩大黨比較下兩黨聯盟仍以 48 比 52 的支持度落後新州工黨，但基本票的支持度則已再次領先。

《澳大利亞人報》委託 Newspoll 對 1,014 名受訪者進行的民意調查結果顯示，新州工黨的支持度自去年九月以來下跌 4 個百份點至 36%，相反兩黨聯盟的支持度則上升兩點至 37%，超越工黨。
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最佳州長人選方面，現任州長佩洛德 (Dominic Perrottet) 的支持度有 43%，較去年九月的 39% 有所上升；而工黨領袖柯民思 (Chris Minns) 則只有 33%，較九月的 35% 下跌；仍有 24% 受訪者猶疑未決。

受訪者對佩洛德的滿意度亦較九月份有所增加，由 47% 上升至 50%，不滿的比率維持不變 (41%)，而猶疑未決的比率則由 12% 下降至 9%。佩洛德的滿意度淨值為 +9%，較九月的淨值上升 3 個百份點。

相反，選民對柯民思的滿意度則由 42% 微跌至 41%，不滿的比率由 27% 增加至 33%；至於猶疑未決的受訪者則佔 26%。柯民思的滿意度淨值則為 +8%，較九月的 +15% 有所下跌。
NSW Labor Leader Chris Minns speaks to the media in Sydney, Monday, February 6, 2023.
新州反對黨工黨領袖柯民思。 Source: AAP / BIANCA DE MARCHI
調查在 2023 年 2 月 20 日至 23 日舉行。若以兩大黨比較的結果推算，工黨將能在下議院取得額外四個議席，包括 East Hills、Upper Hunter、Penrith 及 Goulburn；議席數量將增加至 42 個，但仍欠五席方能以大多數政府奪得執政地位。

至於兩黨聯盟，則預計會取得 41 席，其中預料將失去雪梨北區 Willoughby 的議席，不敵於獨立候選人 Larissa Penn。這樣的結果將可能導致少數黨及獨立議員的人數進一步增加，成為新一屆新州州議會的「造王者」。

新州下議院有 93 個席位。要組成大多數政府，須取得至少 47 個席位。

綠黨在基本票選擇中取得 12% 的支持，比率與去年九月相同，但則較 2019 年選舉時的 9.6% 有所增加。

至於其他黨派的支持度，則由去年九月的 13% 上升至 15%，略低於 2019 年的 15.5%。

當被問及現屆政府是否應獲支持連任執政，48% 受訪者認為「是時候給予其他人執政的機會」，而認為「(現任政黨) 值得當選連任」的比率則只有 36%，但比率已較去年九月上升 5%。猶疑不決的受訪者則由 19% 減少至 16%。

若按選民的政治立場細分，有 17% 兩黨聯盟支持者認為，是時候給予其他政黨執政的機會，猶疑不決的比率為 13%；而工黨的支持者方面，則有 13% 受訪者認為，兩黨聯盟值得給予機會連任，猶疑不決者亦佔 13%。
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Published 27 February 2023 at 2:31pm
By Winmas Yu
Source: SBS