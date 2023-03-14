【雪梨火車全線停駛】運輸署一年前已警告通訊系統「過時」

然而，一份在2022年3月24日由新州運輸署向政府提交的報告，早已發現由中國電訊商華為所建造的電子廣播系統「過時」並作出警告。





去年的報告寫道：「撥款以解決（廣播系統）問題已被列為優先事項，還應為職員提供培訓，作為長期改善措施。」





雪梨火車公司的發言人回應，廣播系統的問題是在2021年發現，當時預計5年內系統便會到達使用壽命。「運輸署和火車公司正就廣泛升級廣播系統技術的計劃進行合作，並繼續可靠地運行現有系統。」





發言人強調，目前系統從2016年起運作，在全澳及世界多地的鐵路網絡都有使用，一直非常穩定，而系統升級是日常持續的維護方式之一。他又提到職員常用手動操作的後備系統。



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州長佩洛德（Dominic Perrottet）今日（3月14日）否認，該報告證明這次事件是可以提前預防。「問題不在維護......這是個別事件，之前從未發生。這是電子系統故障，這不是一個舊系統，是新系統。」





他形容，火車技術人員能在一小時內15分鐘內解決問題並讓火車網絡重啟，是「積極」的結果。





工黨運輸事務發言人海倫（Jo Haylen）表示，報告顯示兩黨聯盟政府早已被警告，卻無動於衷。「運營一個可靠的公共交通系統是州政府的核心責任。成千上萬的人因當局的不作為而被困（在車廂）。」



