【唔慳唔得？】雜貨費按年升兩千：成澳洲家庭生活壓力主因

Finder 最近向 1000 多個澳洲家庭進行的一項調查發現，澳洲家庭平均每周在雜貨上會花$185 ，比去年 2 月高出$37。





該機構的理財專家梅金森 (Sarah Megginson) 表示，以一年計算，等於平均每個家庭要額外多花 ＄1924 ，以全國總金額計算則高達188 億元。





「家庭正面臨一些非常艱難的時期，不斷上漲的雜貨成本是一個額外的負擔，為讓家人有三餐溫飽、澳洲人不得不改變其購物的方式和地點。」





新州二月錄得的雜貨成本最貴（$187），與上月相比升了$48，但其升幅不及西澳，當地的雜貨成本由去年二月的$129增至$179，升幅達$50。





相反，去年二月雜貨成本為全國最高的南澳（$153），今年二月則只增加了$7至$160。





該報告還顯示，千禧一代的支出，正高於之前的幾代人。 他們每週的支出為$197 ，而嬰兒潮一代則為 $149 ，X 世代為$187，Z 世代為$186。





梅金森又指，生活開支危機，給家庭預算帶來重大壓力，43% 的受訪者表示，應付「雜貨賬單」是他們生活壓力的主要來源。





自 2022 年 3 月以來，將「雜貨用品」列為壓力最大的三大經歷之一的人數，增加了三分之一，創下了 Finder 於 2019 年 4 月開始調查以來的歷史新高。



Finder早前亦列出澳洲人可節省雜貨開支的多項方法。





選擇在晚上購物



晚上是許多超市對臨近，將有保質期的食品打折的時候，例如預先包裝好的蔬菜、肉類或現成的飯菜。 客人亦可以在過期前將肉煮熟或冷凍，將蔬菜中壞掉的部分切碎，以延長食品的壽命。

善用應用程序尋找特價商品



超市網站及應用程式會向您展示自家優惠產品，但亦有第三方應用程式—例如Frugl、SmartCart及WiseList 等—可讓客人比較超市之間的價格，以便找到最便宜的選擇。

考慮兩大超市以外的選擇



據報導，某大型品牌外國超市雖沒有兩大超市般受歡迎，但通常會售賣較便宜的主食食材。

購買較大包裝商品



例如購買意大利粉、大米、豆類、罐頭、冷凍食品，大多數堅果或乾果、及任何不易腐爛的食物時，購買較大包裝的版本往往會更便宜。如果小包裝商品特價時更便宜，不妨一次大量入貨。

擬訂食譜並按清單購物



去超市之前，先計劃食譜有助進一步慳錢，食譜與購物清單密切相關—例如您可以事先知道哪些食材會多次使用、而可以選擇買更大包裝的版本—這樣做亦有助避免衝動購物，事先準備好食譜亦可節省每晚要處埋食材的時間及精力，並可助減少浪費食物。

Source: SBS 一次準備多餐



烹飪一大批食物，湯、咖哩或肉醬之類的東西，通常比只做一頓飯更划算，因為等於您可以買大包裝而避免浪費食材。您還可以使用剩菜做其他飯菜，例如在沙拉中加入烤蔬菜，或將這些食材攪拌成濃湯。

購買冷凍或罐裝產品



與新鮮水果和蔬菜相比，購買冷凍或罐頭食品通常更便宜—尤其有季節性的食品。有很多研究表明、冷凍或罐頭食品的營養價值與新鮮食品相似，因為它們通常在收穫後立即進行加工以保留最佳味道。

到專賣店入貨



肉店、蔬果雜貨店及其他食品專賣店，通常因為與供應商關係更密切，而有機會可以在當地找到比超市更便宜的雜貨。

透過合作社、農夫市場或直接向種植者購物



經由合作社及農夫市場等社區小型商販購買雜貨，除了有助於支持區內的本地人外，也可以幫助您省錢，因為他們通常都可以免卻大型超市及有商店的商販要支付的管理費用，合作社及農夫市場可以提供物超所值的服務。

Source: Pixabay / Pixabay/ ilanshatz 留意超市的積分獎勵



大型超市的積分獎勵計劃都是可以免費註冊、而賺取積分讓客人從商店中獲得收益，例如，有大型超市每 1 元可賺取約1 分的獎勵。 有部份計劃的積分，亦可轉移往飛行厘數計劃，以獲得未來的航班和其他獎勵。

選擇外表不完美的食物



以往不夠「漂亮」的水果及蔬菜往往不是會出現在超市貨架上。但現在隨著可持續發展的推行，一些不完美的紅蘿蔔、蘋果、辣椒及其他食物，現在很容易買到，價錢亦更便宜。

購買商店自家品牌



例如超市的自家品牌產品通常與其他品牌一樣由同一家工廠生產、但成本較低。 就食物而言，有時配料可能會略有不同，但麵粉、糖及在厨房中找到的主食材料，成份幾乎是一樣。

購買時令水果或蔬菜



因應高昂的汽油價格成本等因素，水果和蔬菜的運輸距離越遠就會越貴，購買時令食品意味著超市可以從更近的農民採購，從而幫助雜貨的成本。

考慮少吃肉



根據 Finder 在 2022 年的分析，通脹導致肉類、家禽和海鮮價格上漲，其中牛肉和小牛肉在截至 2022 年的一年中增幅最大，增幅達 12.1%、而減少肉類消費一年可以節省$1,844 。

避免用特殊食材或尋找替代品



有時食譜中會有家中沒有、並且幾乎從不使用的食材，通常在厨房內可找到的替代品。例如，如果食譜需要味醂，您可以將其換成糖和米醋的混合物，網上亦有很多關於替代食材的分享。

有時食譜中會有家中沒有、並且幾乎從不使用的食材，通常有在厨房內可找到的替代品。 Source: SBS 正確儲存食物



事實證明更聰明的存放食物方式可以延長其壽命。包括：

將薯仔及洋蔥分開存放、 將辣椒芯保留在切好的辣椒中、 切掉食物的任何損壞的部分、 將生菜葉儲存在玻璃瓶中、 將過期前的牛奶之冷藏、 部份看來枯萎的蔬菜仍有機會在冰水恢復、 或者在檢查其枯萎蔬菜的味道並在確認無損後將之切碎後用於燉煮



購物時把孩子留在家裡



如果可以，購物時請將子女留在家中，父母或更容易堅持按清單及避免衝動購物。

有專家指，在營銷方面，超市會利用針對性的刺激消費手段，例如，針對兒童的產品、通常放在視線的同一水平，令他們更易看到並想要。

但如果你確實必須帶孩子一起去，專家則建議父母可認清潛在的誘惑後再作應變以消除障礙。

選取保質期較長的牛奶和蔬菜



超市輪換存貨，會將保質期最短的食品放於較前位置。 因此，如果您知道自可能是需要更長時間才能用完某樣食品，尋找較遲過期的批次，可助慳錢及避免浪費。

在正當理由下提出退貨要求



與任何商店一樣、澳洲的超市有退貨政策，如果某件貨品，在有效期之前變壞了，或者客人有其他不滿意的原因，不妨將產品及收據帶到客戶服務台退貨，對方通常會問退貨原因，但只要有正當的理由，客人有要求退款的權利。

尋找其他獲得折扣的機會



NRMA、RACQ、RACV 或 Red Energy 等機構會向會員提供額外的折扣優惠。有時會有機會獲得 2% 到 4% 的超市折扣優惠—即每消費 100 美元可節省 2 到 4 元。

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