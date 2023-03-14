【雪梨偏遠地產項目】碧桂園澳洲公司發展 被批無公共交通食水供應不足

涉及的發展項目位於雪梨遠西南區Appin，距離市中心大約80公里。





碧桂園在香港房地產集團Risland Holdings澳洲子公司Risland Australia，於Appin發展的地產項目Wilton Greens，獲Wollondilly Shire市議會批出土地登記，為項目第二期及第三期的開發鋪路。第一期推出後接近售罄，估計銷售額達到2億元。





Wilton Greens將共有3,600個住宅用地，第一期推出263塊地。





Wilton Greens 總體規劃開發項目已進行了十多年，最初由澳洲地產發展商Walker Corporation 提出，之後出售予碧桂園在澳洲子公司Risland Australia。



碧桂園2018年於雪梨的標誌，現已改名為Risland Australia。 Source: AAP / JOEL CARRETT/AAPIMAGE 不過有報道指出，這個於雪梨偏遠區的發展項目獲新州政府加快改變土地用途，引起關注。





「衛報」（Guardian）澳洲版報道，獲得的文件顯示，新州政府去年11月加快將Appin，區內的農地，改為住宅用地。





文件指出，政府部門內部的意見，是該區在2036年前，都無需有新房屋供應。





涉及改變為興建房屋用地面積共1,284公頃，目前沒有公共交通配套，也沒有計劃設置公共交通，並沒有足夠食水供應設備，同時是樹熊棲息地。





之前Wollondilly Shire市議會也提出，如果進一步開發Appin建造新房屋，會令目前已經不多的基建資金，更加不足。





「衛報」報道，多個新州政府部門，包括環境及遺產辦事處（Environment and Heritage Office）、新州運輸署（Transport for NSW）、新州水務（Water NSW）及衛生署（Department of Health）曾經表示反對該發展項目，表示關注樹熊棲息地周邊地區是否有足夠保護，1816年Appin原住民遭屠殺的地點獲列為保護文物，會否受影響。





另外多個政府部門認為該發展項目缺乏詳細交通規劃及未來宜居計劃。







