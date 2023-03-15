【中餐東主被殺案】情敵男被告被判無罪釋放 兇手成謎

中餐東主被殺案，42 歲的男被告 Alexander MinVui Wong（音譯：王）早前被控謀殺，他在墨爾本最高法院出庭為期六周的審判，經過陪審團兩天的審議，男被告被判無罪，當庭釋放。





案件發生於 2020年1月31日，一名56歲的 China Bar 中菜餐廳老闆被家人發現倒臥位於維州 Templestowe Lower 家中，家中滿地鮮血。男死者 Yoke Onn Chi（音譯：池）是 Northland Shopping Centre China Bar 「不夜天」 中菜餐廳老闆。





檢控官指，王姓被告因懷疑分居妻子與死者有染，並發現兩人之間的通訊信息，基於嫉妒原因，在憤怒中殺死受害人。檢控官又指。被告在受害人家中等候，直到他在餐館關門後回家，然後用橡皮錘襲擊他。





事發當晚 11 點左右，死者兒子下班開車回家，當他回到 Templestowe Lower 父親家時，看到父親的車停在車道上，車庫和房子的前門都打開著。





他打開門，看到兩隻腳，然後發現是一具男性屍體。屍體的臉部已經面型扭曲殘缺不全，死者兒子當時並沒意識到躺在血泊中的人是他的父親。





由於事件並沒有目擊證人，起訴方只能靠閉路電視、短信和 DNA等間接的證據進行起訴。





據報，王通過池家的車庫進入其住宅，等候池餐廳關店後回家，然後以橡皮錘將池打死並棄屍在住宅內。



事發前數月，由於王對婚姻不忠，與妻子 Penny 婚姻破裂。而妻子在發現王出軌後，與中菜餐廳老闆池姓男子同居大約四個月。直至事發前兩周，Penny 離開澳洲回馬來西亞，她曾答應王不會再聯絡池。但王發現池姓男一直給妻子打電話及發短信。被告隨後告訴友人，他要給死者一個「教訓」。





據閉路電視所示，死者於當日晚上 9 點 15 分左右離開餐廳停車場，及後開車回家。警方最初認為這可能是爆竊案，賊人襲擊屋主致死，因為死者錢包和當日餐廳現金收入，連同他的 iPad都不見了。





代表被告的律師麥奎倫（James McQuillan） 說，其當事人否認當晚曾進入過死者家中。 他亦表示自己並沒有離家，一直在家裡躺在床上。





麥奎倫亦質疑在犯罪現場到處都是血跡，警方為何從未在其當事人身上或其他地方發現一絲血跡。他說檢控方缺少包括有關 DNA 證據。





麥奎倫又說， 檢控官聲稱在死者家中發現的一隻黑色手套上有被告的DNA， 但辯方指可能是被人插贓嫁禍。





案件經過陪審團兩天的審議，42 歲的男被告 Alexander MinVui Wong 被判無罪，當庭釋放。





主審法官克勞徹（Michael Croucher）感謝陪審團，並向死者家人致以慰問。





至於殺害池姓男子的兇手仍然是個謎。

