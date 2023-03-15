【觸底未?】十次加息澳洲樓價仍遠高於疫情前 專家:前景難料

自疫情開始三年以來，澳洲的房地產市場經歷了繁榮和放緩的階段，縱使受連續十次加息影響樓市下滑，但研究發現目前樓價仍遠高於新冠前的水平。

REAL ESTATE STOCK SYDNEY

澳洲現時的樓價仍遠高於疫情之前的水平 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

根據CoreLogic 數據顯示，全國住宅價值目前比 2020 年 3 月高出 14.8%，當中雪梨的價值上漲 7.7%，而墨爾本僅上漲了0.03%。

研究人員同時發現，偏遠地區住宅價值總體上比疫情開始前高出 30.7%。

事實上當封城剛剛開始時，樓市曾出現短暫下跌但很快反彈的現象。基於當時澳洲政府採取了一些緊急措施，如創紀錄的低利率、收入補貼和推遲還貸等刺激措施阻止了大量廉價拋售的危機。

隨後樓市則出現了有記錄以來最大幅度的上漲。不過研究發現，當利率開始從歷史低位回升，房價就立即出現逆轉，自那時起房價足足下跌了9.1%，為有記錄以來的最大跌幅。
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目前幾周市場出現「站穩」跡象，但 CoreLogic 的澳洲研究主管歐文( Eliza Owen) 表示，現在斷言市場「觸底」還為時過早。

歐文預測，由於高密度住宅需求強勁而新供應有限，未來房屋可能會比疫情前更昂貴。她指出，即使在墨爾本，在加息 3.5 個百分點後，房價仍未低於 2020 年 3 月的水平。

歐文說:「我們已經看到利率調整了 350 個基點，如果這情況沒有摧毀市場，那麼它再次說明澳洲住房需求具有強大的韌性。」

但她補充，房價也可能會進一步下跌，這取決於利率上升的幅度和失業人數。

歐文說，在大流行期間，偏遠地區的休閒生活模式和田園風光吸引了不少澳洲人，因此該地區的房價很可能會保持較高的價值。

AMP Capital 首席經濟學家奧利弗 (Shane Oliver) 預計房價還有進一步的下跌空間，並表示房價與收入相比，房價是否會永遠保持在高水平還有待觀察。

奧利弗說：「若房地產調整已結束，那麼房地產價格仍將遠高於疫情前的水平，相對於人們的收入仍然很高。恢復到更正常的利率水平會產生相反的影響，還有更多的下行空間。我認為我們只是剛剛經歷了下滑的一半多一點。」

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Published 15 March 2023 at 11:57am, updated 43 minutes ago at 12:05pm
By Natalie Yeu
Source: SBS