【路怒症】墨爾本兩狂躁司機公路疑爭位 致無辜男重傷 4幼童送院

墨爾本兩名男子疑公路上「爭位」引起交通事故，俗稱為「路怒症」（Road Rage）的爭執導致有車輛翻側，一名男子被送往醫院，情況危殆，另有四名兒童送院，目前三名兒童已出院，一名兒童仍住院留醫。





事件發生在周日（3月12日）晚，當時一輛白色福特（Ford）私家車與一輛白色三菱（Mitsubishi）私家車路上「碰頭」開始。





警方表示，當日下午 5 點，兩架車在 Wirtana South 附近的 EastLink 向北行駛，然後其中一架車尾隨另一車離開公路，駛往High Steet 出口。





兩車並速而行，據報兩車一同轉入 Stud Road，再轉入公路 Burwood Highway。





就在此時，白色福特轉入公路時撞到第三輛車，一輛銀色豐田（Toyota），52 歲豐田男司機被緊急送往醫院，情況危殆。他目前仍在接受治療。





白色福特內載有 4 名孩子，年齡介乎 5 個月大至 17 歲，事後 4 名兒童都被送往醫院，沒有生命危險。事件發生至今兩天，其中 1 名兒童仍在留院。





而白色三菱（Mitsubishi）車上亦有一名10 歲的兒童，沒有受傷。



「路怒症」是指司機帶著緊張或憤怒的情緒開車，這種情緒或導致一些磨擦，例如言語衝突或肢體衝突，危及生命。 Source: Getty / Getty Images/Chris Ryan

警方指這是一宗「路怒症」（Road Rage）事件。





「路怒症」是指司機帶著緊張或憤怒的情緒開車，這種情緒或導致一些磨擦，例如言語衝突或肢體衝突，危及生命。





據汽車保險公司 Budget Direct 於 2020 年的一項調查顯示，約 80% 的受訪司機認為自己沒有路怒症的行為，但許多人在過去 12 個月內遭遇過路怒症。





其中 65% 的司機曾被喊叫或被咒罵，甚至收到粗魯的手勢；21% 的受訪者表示有人故意損壞或試圖損壞他們的車輛；23%的受訪者表示其他道路使用者威脅傷害他們或其他乘客。





肇事的兩名司機，白色福特的 43 歲司機及白色三菱的司機一同被控危險駕駛致人受傷。





兩人均已獲保釋，將於 3 月 16 日在墨爾本地方法院出庭。

