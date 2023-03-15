昆州鱷魚「隨洪水亂竄」 居民卻因一個原因拒絕撤離

要點： 昆州西北部的大片地區仍被洪水淹沒，社區面臨著漫長的等待才能返回家園。

由於洪水上漲，警方敦促伯克敦偏遠小鎮的居民在周末撤離。

但他們當中有人選擇留低照顧他們的寵物。

原住民兼護林員沃森說，他在昆州偏遠小鎮伯克敦（Burketown）的社區經歷了具「壓力」的數天。





這名 23 歲的 Moungibi 原住民，在這個只有 170 人的小鎮面對畢生從未經歷的洪水。





他向 SBS 新聞表示：「它 [洪水] 對有點讓人望而生畏，亦對社區和這裡的居民產生了巨大影響。」





「我們 Gangalidda 和 Garawa 護林員，對這種情況一直保持非常冷靜，盡我們所能幫助每個人。」



昆州西北部的大片地區仍被洪水淹沒，居民迫切地展開大規模的清理工作，但當局敦促他們要保持謹慎，因為在受災城鎮附近發現了許多鹹水鱷。





警方周二（3月14日）表示，洪水慢慢地開始消退，伯克敦和其他社區繼續被「淹沒」。在宣佈受災的地區洪水依然氾濫。





周末（3月11日）警方敦促該鎮的所有居民需要從不斷上漲的洪水中撤離，直升機和飛機接走最脆弱的人群。





周二，昆州州長帕拉謝伊（Annastacia Palaszczuk）向州議會表示，超過一半的居民已被疏散。



但並不是所有人都按照政府的呼籲撤離，住在城鎮地勢較高地區的沃森（Mick Watson）是留下來的其中一員。





他說：「作為這個社區的陸上和海上護林員，我們有責任確保社區安全並得到照顧。」





沃森說，他被告如果要撤離，不能夠帶同他的寵物犬Guruba。





他說：「我們只被允許帶走一小袋隨身物品和重要文件。」





而他並不是唯一一個。





根據沃森的說法，大多數留低的人都飼養寵物，但他們都無法帶著寵物一起離開。





他說：「這是有些人留在這裡的唯一原因，要確保寵物的安全，因為在我們眼中牠是我們家庭的一部分。」





「所以這就是我們留下來的原因，同時也是為了照顧這個小鎮。」



護林員沃森說，大多數留在伯克敦的人都有養寵物。 Source: Supplied / Mick Watson 居民也在社交媒體上表達了他們的擔憂，一個用戶周末在 Facebook 上寫道，「在我們的動物也和我們一起撤離之前，我們誰也不會離開。」





沃森表示聽到有人「被剝奪了將他們的狗隻從這種情況中帶走的機會」，這一直令他感到痛心。





他說：「我們不能把牠們留在這裡，牠們會成為鱷魚的誘餌或者餓死。」





他說原住民，特別是護林員，與這片土地有聯繫。根據 2021 年人口普查，該鎮 167 名居民中有 49% 是原住民和托勒斯島民。





他說：「我們世世代代生活在這片土地，經歷過的情況可能比我們現在所身處的更差。」





「社區的長老給了我們留在這裡的信心，他們向我們保證，一切都會好起來的。這就是我們很多人留低的原因。」



Townsville 的水警在昆州伯克敦的洪水中救出了一隻小袋鼠。 Source: AAP / Queensland Police Service 在一份給 SBS 新聞的聲明中，昆州警方發言人說，由伯克郡議會管理的地方災害管理小組，仍然是負責安排緊急疏散的機構，昆州警方繼續提供支援。





他們說：「雖然寵物不被排除在疏散範圍外，但首要任務仍然是從受影響地區安全疏散居民，同時要管理資源和可用的飛機。」





「緊急服務鼓勵寵物主人在可能的情況下為寵物和牲畜作出替代安排。」



「要汲取的教訓」

伯克郡議會負責人麥金利 （Dan McKinley） 表示，雖然團隊意識到有寵物要救援，但他們必須採取迅速行動疏散居民。





他向 SBS 新聞表示：「我們的機場被洪水淹沒，所以在大多數情況下我們只能使用小型直升機。」





「當你在一個非常小的小鎮，被偏遠的鹽平原隔絕時，你無法駕車將狗帶出城。亦無法讓狗隻登上直升機。」





「這是其中一個我們必須採取行動的情況。」





麥金利表示他知道一些居民收留了其他居民的狗。但他承認有「可以汲取的教訓」。





他說：「動物對人們很重要，想到不得不把你的狗隻留低，我能理解這會造成很多焦慮。」





「有些事情可以做得更好。」





他說，當地災難委員會將審視其疏散計劃，以考慮是否需要做出任何改變。





沃森表示，整體的應急行動「在確保人們安全方面做得非常出色」，但他希望看到對動物有更多關注。





「他們應該制定一些更好的計劃，以確保我們盡可能能帶走需要帶走的一切，包括動物。」





