「錯誤的道路」：中國警告澳英美「不應開展核潛艇合作」

中國就澳英美聯盟簽訂的核動力潛艇交易計劃發表猛烈抨擊，形容有關協議將澳洲置於「錯誤和危險的路上」，且「越走越遠」。





此前，澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)、美國總統拜登 (Joe Biden) 及英國首相辛偉誠 (Rishi Sunak) 星期二 (3 月 14 日) 宣佈澳英美聯盟 (AUKUS) 核潛艇協議的詳細內容 。





中國外交部發言人汪文斌同日在例行記者會上表示，「愛好和平的國家」對澳英美聯盟及其協議表達了「嚴重關切和堅決反對」。





他又指，澳英美聯盟試圖推進核潛艇及其他尖端軍事技術合作，屬「典型的冷戰思維」，「只會刺激軍備競賽，破壞國際核不擴散體系，損害地區和平穩定」。





他說：「美英澳發佈的最新聯合聲明表明，三國為了一己地緣政治私利，完全無視國際社會關切，在錯誤和危險道路上越走越遠。」





根據有關計劃，澳洲將由美國購入最多五艘核動力潛艇，並與英國共同設計製造新型潛艇。



收聽節目 澳洲的核潛艇項目，在未來 30 年 (至 2050 年中期) 將耗資 2,680 億至 3,680 億澳元之間。 SBS Chinese 14/03/2023 07:36 Play

汪文斌在回應有關提問時表示，核潛艇交易協議涉及擁有核武的國家向無核武國家轉讓大量武器級高濃鈾，批評計劃「構成嚴重核擴散風險」，並「違反《不擴散核武器條約》的目的和宗旨」。





他說：「三國聲稱將遵守最高核不擴散標準純屬欺世盜名，實質上是脅迫國際原子能機構秘書處作出保障監督豁免安排，嚴重損害機構權威。中方對此堅決反對。」





續指：「中方要再次嚴正指出，核潛艇合作事關《不擴散核武器條約》的完整性、有效性和權威性，相關保障監督問題涉及機構所有成員國利益，應由機構所有成員國通過透明、公開、包容的政府間進程共同討論決定。」



汪文斌認為，在「各方達成共識之前」，澳英美三國「不應開展核潛艇合作」，而監督機構當局亦「不得擅自與三國商 (討) 簽 (署) 保障監督安排」。





「中方敦促三國傾聽國際社會和地區國家呼聲，摒棄陳舊的冷戰零和思維和狹隘的地緣政治理念，切實履行國際義務，不要做破壞地區和世界和平穩定的事。」





不過，在宣佈潛艇計劃的時候，艾巴尼斯及拜登均多次強調，有關潛艇為「核動力潛艇」，而非「載有核武器的潛艇」。





拜登特別強調，「核潛艇及核武器，不能畫上等號」。





與此同時，儘管中方此前曾經拒絕出席澳方關於核潛艇交易協議的外交簡報會，澳洲外交部長黃英賢 (Penny Wong) 證實，中國將派代表出席於星期三舉行的簡報會。





她向澳洲廣播公司說：「我們將舉行一次外交人員簡報會。據我所知，中國將聯同很多其他國家一同出席，這是一件好事。」





她說：「我們相信，開放地及清晰地處理區內 (事宜) 及展現我們對穩定和平的推動力，其中一個方法就是要就我們的計劃給予非常高的透明度。」



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