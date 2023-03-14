AUKUS 潛艇協議內容揭盅 澳洲將最多耗資 3,680 億

Australia's leader Anthony Albanese (L) and US President Joe Biden

艾巴尼斯 (左) 和拜登出席 AUKUS 協議的揭盅儀式。 Source: AAP

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澳洲的核潛艇項目，在未來 30 年 (至 2050 年中期) 將耗資 2,680 億至 3,680 億澳元之間。

美國總統拜登、澳洲總理艾巴尼斯和英國首相辛偉誠，在澳洲東岸時間今早 7 時 30 分於美國太平洋艦隊的最大港口聖地牙哥宣佈 AUKUS 協議的詳細內容。

澳洲的造船廠和設計建造工作，預計將於本年便開展。這將包括在南澳的 Osborne (奧斯本) 進行的啟動工作，因為這個造船廠，將會幾乎是之前法國潛艇計畫中預計的造船廠的三倍大。

聯邦政府稱，奧斯本的潛艇建造基礎設施在高峰期間，將有多達 4,000 名工人投入設計和建造工作。然後在 20 至 30 年內，政府還預計會額外創造 4,000 至 5,500 個直接就業崗位，這是當初法國潛艇計劃的兩倍。
Rishi Sunak visit to US
(前排左至右) 澳洲總理艾巴尼斯、美國總統拜登、英國首相辛偉誠。 Credit: Leon Neal/PA/Alamy
這些新型的潛艇，將名為 SSN-AUKUS，它們主要由英國設計。英國正著手研究如何把他們的 Astute (機敏級) 核潛艇升級，所以這些新技術，將會應用於 SSN-AUKUS 上。

AUKUS 級核潛艇將由澳洲和英國一起操作，艇上會安置美國的戰鬥系統。

那麼，究竟澳洲製造的潛艇何時可以付運呢？

據悉，由 2040 年代初開始，一直至 2050 年代末，每兩年將會建造一艘核動力潛艇。

他們估計，到了 2050 年代中，會有 5 艘 AUKUS 級核動力潛艇付運予澳洲皇家海軍。

而到了 2060 年代，在整個澳洲潛艇艦隊裡，會包含 8 艘在阿德雷德製造的 AUKUS 級潛艇。至於屆時情況有變，又或不敷應用的話，澳洲或許會向英國購入更多潛艇。
由現在至 2040 年代初又怎辦呢？

澳洲聯邦政府將在 10 年內，向美國購入至少三艘核潛艇，據估計這些潛艇很可能是二艘弗吉尼亞級潛艇，但這要待美國國會通過。

但在這個協議中，澳洲還可以選擇向美國最多再多購兩艘。

至於在這等候期間，4 艘美國潛艇和 1 艘英國潛艇，最早會在 2027 年便前來西澳，輪替作業。這個行動叫做「Submarine Rotational Forces West」。政府計劃斥資 80 億元，把西澳的 HMAS Stirling 海軍基地升級。

至於澳洲東部的情況，則在今早的宣佈中未有提及，不過，外界估計，位於臥龍崗附近的 Port Kembla 將是熱門給潛艇停泊的港口。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯這節時事報導。
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