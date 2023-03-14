AUKUS核潜艇的交易费用已公布

要点 澳大利亚国防武器库中最大的一张王牌已经准备好揭开面纱；

总理阿尔巴尼斯正准备简述与美国和英国达成的有关核潜艇协议的条款；

国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）说，这将是澳大利亚最伟大的项目之一。

为应对于北京在印太地区不断升级的海底军事竞争，澳大利亚将在四年内，于珀斯接待美国和英国潜艇的“轮流部署”，这是澳大利亚历史上最雄心勃勃的国防事业的一部分。





20年后，澳大利亚将生产其第一艘本地制造的潜艇。





该计划预计将花费澳大利亚纳税人2680亿至3680亿澳元。这个数字预计包括对潜艇的建造和维护以及所有相关费用，也包括对美国和英国的能力投资。





澳大利亚将在2040年代初期从生产线上推出高达八艘澳大利亚制造的奥库斯（AUKUS）级常规武装的核动力潜艇。





它们将配备美国的垂直发射系统。预计，将在每三年生产一艘。



这些潜艇旨在作为威慑力量抵御对该地区产生的威胁。 Source: AAP / SOPA Images/Sipa USA 澳大利亚政府正不遗余力地解释如何保障核技术，使其不违反核不扩散规定。





政府还承诺将最终产生的乏燃料废弃物储存在一处澳大利亚国防部所有的场地，该场地将于今年选定。





与此同时，柯林斯级柴油动力潜艇将继续运行，澳大利亚将向美国派遣更多的潜艇兵。





虽然已经有少数人在接受培训，但仍需要继续招募至少1000人，以接受操作潜艇所需的高级培训。



更多内容 澳大利亚即将宣布耗资千亿AUKUS核潜艇交易

美国总统乔·拜登（Joe Biden）、英国首相里希·苏纳克（Rishi Sunak）和澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在圣地亚哥海军基地公开展示包括核潜艇和海员在内的军事实力。同时，宣布了一项协议，旨在直接向北京传达关于未来安全环境的信息。





阿尔巴尼斯说，他与美国总统拜登和英国首相苏纳克在圣地亚哥宣布这一计划，这种伙伴关系是为了加强国家安全和地区稳定。





他说：“一个多世纪以来，来自我们这三个国家的勇敢公民一直为和平事业服务，为自由而牺牲，这是共同传统的一部分。”





“在我们尊重和纪念过去的同时，通过奥库斯，我们转向自己，面对未来。”





拜登说，该协议证明了三国之间的紧密联系。





他说：“当我们站在历史的拐点上时……美国在印太地区再也找不到更好的伙伴了，我们共同的未来将会在这里书写。”



奥库斯协议下的核动力潜艇（SSN-AUKUS）将汇集三个国家的技术，计划将包含英国的下一代设计，以及美国的关键技术。





第一步将把更多美国和英国的核潜艇轮流运送到澳大利亚，同时吸引劳动力在本国内学习和使用这些船只。





这类活动的增长将从明年开始，直至2027年，珀斯将迎来英国敏锐级（Astute Class）和美国弗吉尼亚级（Virginia Class）潜艇的“轮值”。





美国目前已有越来越频繁的海军陆战队在北领地进行轮班。



澳大利亚将等待国会的批准以进行三艘美国弗吉尼亚级潜艇的购买，至于是否购买另外两艘，还需考虑到柯林斯级战舰的状况。





随后，英国将开始建立其建造这种新的奥库斯级潜艇的能力，并将2030年代末为英国皇家海军生产第一艘该规格的潜艇。





澳大利亚将在大约20年后获得第一艘由澳大利亚制造的核动力潜艇。





虽然澳大利亚在政治上密切关注潜艇交易，但近日它并没有成为美国的头条新闻。而美国报道的重点则是硅谷银行的倒闭和政府将如何采取行动以确保储户能拿回他们的钱。





柯林斯级潜艇将进行价值高达60亿澳元的维修工程，以延长舰队的寿命，直到澳大利亚制造的奥库斯级潜艇在2040年代开始生产。



