美国硅谷银行倒闭 储户能否全身而退？

SVB 集团旗下硅谷银行上周四被迫贱卖手中债券来筹措现金，重大亏损 18 亿美元。





它是自八十年代以来美国各地初创企业的主要贷款机构。较早前因大量存户挤兑，导致这家中型银行资不抵债。





该银行上周五遭加州金融保护与创新部 （DFPI）关闭，并移交给联邦存款保险公司 （FDIC）接管。





据《华盛顿邮报》报道，鉴于该银行的未来及其数以十亿计的存款悬而未决，美国财政部、美联储和联邦存款保险公司在亚洲金融市场开巿前几小时召开紧急会议，以制定解决方案。





美国财长耶伦 （Janet Yellen）周日表示，政府希望避免硅谷银行的事件“牵连”金融系统，但据《华盛顿邮报》报道，美国虽然排除了救助计划，但为免金融恐慌一触即发，有关官员正考虑采取“非常措施”以保障硅谷银行的所有未受保存款。





《华盛顿邮报》引述三名知情人士称，政府迅速在周日下午组织一场拍卖，冀为该银行寻找状况健全的买家，只有一旦拍卖失败才有可能启动该计划。



READ MORE 澳储行连续第十次上调利率 关于房贷还款有哪些信息值得关注？

耶伦于本周日向哥伦比亚广播公司透露，美国政府希望“确保一家银行存在的问题不会牵连其它健全的银行”。





她说，政府正与联邦存款保险公司合力为硅谷银行寻求“解决方法”，该银行约 96% 的存款不在联邦存款保险公司的偿还担保范围内。





在硅谷银行披露财困后翌日，投资者于上周四全面抛售银行股，虽然到了上周五，一些大型银行的股价已见回升。





尽管美国官员试图安抚金融市场，但区域性银行仍面临压力，其中包括第一共和银行 （First Republic Bank） ，其股价在上周四和周五的两个交易日内下跌近三成；此外还有 Signature Bank 这间加密货币银行，自上周三晚以来市值已蒸发三分之一。





海外巿场也感到忧虑，东京和香港证券交易所旗舰指数的期货合同显示开巿跌幅略低于 2%。



政府怎么考虑？

自上周五以来，科技和金融界一直呼吁美国政府采取救助行动。





耶伦表示，2008 年金融危机后进行的改革意味政府不会在硅谷银行事件中，考虑有关选项。





她说：“在金融危机期间，系统性大型银行的投资者和所有者都获得了救助……而已经实施的改革意味着我们不会再这样做了。”





继 2008 年雷曼兄弟倒闭和随之而来的金融危机之后，美国监管机构要求各大银行持有额外资本以备不时之需。



READ MORE 【观点】瑞士信贷“破产”传闻对澳大利亚意味着什么？

美国和欧洲当局还定期进行“压力测试”，旨在发现各大银行的漏洞。





硅谷银行倒闭不仅是自 2008年华盛顿互惠银行（Washington Mutual）以来最大的银行倒闭事件，也是美国零售银行史上第二大倒闭事件。





硅谷银行专门为初创企业融资，按资产计已成为美国第 16 大银行，截至 2022 年底，拥有 2090 亿美元的资产和约 1754 亿美元的存款。





该银行曾指，“近半数”美资科技和生命科学公司与他们建立了关系，因此更令不少人担心其倒闭可能会产生多米诺骨牌效应。





耶伦说 :“储户中许多是小型企业，依靠融资来应付支出，他们在全国雇佣了数以万计的人。”





联邦存款保险公司为存款提供担保——但每位储户和每间银行最多只获 25 万美元担保。然而，《华盛顿邮报》称，联邦银行法可允许联邦存款保险公司保障未受保的存款，否则会造成系统性风险。





英国财政大臣杰里米·亨特（Jeremy Hunt）本周日警告，在硅谷银行倒闭后，该国的技术和生命科学行业面临“重大风险”，并指该银行掌管着英国一些最有发展前景企业的资金。





不过，他补充说英伦银行行长已“非常明确”地表示，硅谷银行倒闭不会令英国的金融体系面临系统性风险。





这次震荡也波及加密货币。





加密货币 USDC——在 2018 年推出为“稳定币”，意即与中央银行支持的货币挂钩——在创建此货币的公司 Circle 宣布在硅谷银行持有 33 亿美元并将货币与美元脱钩后，其价值大幅下跌。





CBS CORPORATION — AFP Report





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



