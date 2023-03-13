房东在租期内涨价？以下是你的权利

澳大利亚正在经历租房危机，由于房屋市场的供不应求，租户面临着飙升的租房价格。





本周，房地产研究公司PropTrak的新研究揭示了一项事实。该研究发现，在澳大利亚各首府城市的房地产网站realestate.com.au上，广告价格低于400澳元的住宅比例从2022年2月的31.5%降至上个月的14.6%。





在其它地区，这一比例从2022年2月的37.8%逐渐下降到了12个月后的25.9%。





PropTrack的卡梅伦·库舍（Cameron Kusher）说，人们对租房的需求超过了供应，这推动了房屋周租金的上涨，使房屋空置率保持在较低水平。





“因此，自新冠疫情发生以来，每周低于400澳元的出租房明显减少，”他说。





总体上，该房产网站上的每周低于400澳元的租房广告数量已骤降至2018年底以来的最低水平。





随着市场的收缩，社交媒体上的租房者团体开始大量地他们分享自己面临的租金上涨的故事，他们中的有些人每个月要多付数百澳元。





你可能想知道你的房东什么时候可以增收你的租金。以下是你需要了解的情况。



维多利亚州

如果你签订的是定期协议，那么租期内你的租金不能增加，除非合同中规定可以增加。





如果有规定的话，必须提前60天出具书面通知。对于按月签订的协议，也必须给予同样的提前通知。







维多利亚州的法律不会限制你的租金可以增加多少，但一般来说，每12个月只能增加一次。





同时还必须提供关于如何计算涨幅的解释。





如果你试图就涨价进行谈判，但无法达成协议，你可以要求维多利亚州消费者事务署（CAV）在收到房东打算涨价的通知后30天内进行免费租金评估。





CAV将检查房产并向你和你的房东提供评估报告。如果评估结果说涨幅过高，但你的房东拒绝降低价格，你可以申请在维多利亚州民事和行政法庭审理此事。但你必须在收到评估报告后30天内提出申请。



澳大利亚正在经历租房环境的紧缩，由于房产供不应求，租房市场面临着价格飙升。 Source: SBS

新南威尔士州

对于签订了两年以下定期协议的租户来说，只有在合同中明确规定的情况下才可以提高租金。





在允许加租的情况下，必须清楚地说明加租情况，并解释如何计算。新南威尔士州公平交易署指出，关于涨价的模糊解释比如“为了与市场价一致”，这是不能被接受的。





对于签订两年或以上协议的人来说，租金上涨每12个月仅限一次，而且必须向你提供提前至少60天的书面通知。





即使是按月租赁，房东也必须向你提供同样的提前通知，而且你的租金在任何12个月期间只能增加一次。





如果你觉得提议的涨价不合理，你可以尝试与房东进行谈判。如果你们无法就价格达成一致，你可以申请在新南威尔士州民事和行政法庭审理此事。



昆士兰州

除非在租赁协议中明确规定，否则定期协议者的租金不能上涨。





如果有涨价的规定，只能在租约开始或自上次涨价的后六个月后。







必须提供提前两个月的书面加价通知，并注明加价金额和生效日期。





定期协议的租户也必须得到提前60天的书面加价通知，同时这只能适用于自上一次涨价后的六个月。





如果租户认为租金上涨过高，可以选择通过住宅租赁管理局申请免费的纠纷处理来解决这一问题。







但是，双方参与这一流程应当是自愿的。







如果争议解决不成功，且该事项符合“紧急的定义”，如驱逐，那么可以向昆士兰民事和行政法庭提出申请。





该申请必须在收到加租通知后的30天内提出。



南澳大利亚州

除非协议中规定了允许加租的条件，否则不能向定期协议的租户加租。





加租需要说明如何计算涨幅，例如参照通货膨胀率。





即使在协议中详细说明了涨价原因，你仍然需要得到提前60天的书面通知。并且只有在上一次加租后的12个月，或协议开始后的12个月，才可以实施加租。





对于定期协议，上述的提前书面通知要求也同样适用。





如果你的租金被提高，并且你认为你所支付的总金额过高，那么你可以申请在南澳大利亚州民事和行政法庭处理此事。



西澳大利亚

拥有定期居留权的人们，只有在协议中说明，才能被增加租金。同时必须具体说明如何确定涨幅。





加租只能在最后一次加租后的6个月，或租赁协议开始后的6个月进行。必须单独提供至少60天的书面通知，并遵守该规定下的通知原则。





对于定期租赁协议，在最后一次加租后的6个月内不能加租。必须按照上述规定单独提供至少60天的书面通知。







租户如果认为租金过高，可以向当地法院申请减租或反对加租，法官会根据具体情况考虑，如租金是否与该地区的其他房产相近，或者出租人提高租金只是为了迫使租户离开。



塔斯马尼亚州

只有在书面租约规定了租金可以上涨，或者协议没有书面规定租金不能上涨的情况下，才可以向租约下的租客提出增加租金。





只有在适当遵守书面通知规则的情况下，包括至少提前60天通知并说明新的租金数额和开始日期，才能进行租金上涨。





加租每12个月只能提出一次。这意味着如果你签署了6个月的租约，并同意在租期结束时续约或延期，那么房东不能被要求在这时支付更多的费用。





对于认为租金上涨不合理的租户，可以通过向住宅租赁专员申请，要求对其进行审查。



北领地

在租赁期间，只有在协议中有规定的情况下才可以增加租金，其中还必须包括加租的计算方法。





加租必须至少提前30天发出书面通知，而且开始加租的日期必须是上次加租后的至少6个月，或者是租赁开始后的至少6个月。





如果没有规定，那么在租期内增加租金是合理的，但前提是你和你的房东双方都同意该行为。





如果租户认为加租幅度过大，可以向北领地民事和行政法庭申请审查。



澳大利亚首都特区

如果你签订的是定期租赁协议，只有在合同中有允许加租的条款时，才可以加租。





如果有的话，加租必须说明增加的金额或详细说明如何计算。





如果一个至少12个月的定期协议已经到期，并且提前8周进行了通知，房东便可以进行加租。





对于定期租赁的租户，每12个月可以增加一次租金，要求同样的通知原则。





如果租金上涨超过了《1998年住宅租赁条例》中规定的 “规定数额”，则推定为过度上涨，因此不允许上涨。





参照消费者价格指数，该规定的数额是堪培拉租金CPI增长百分比的110%。





房东可以寻求高于规定数额的租金增长，但必须通过澳大利亚首都地区民事和行政法庭（ACAT）批准该增长。





租户如果对低于规定数额的租金增长提出质疑，可以在拟议增长的开始日期前至少两个星期向ACAT提出申请。



