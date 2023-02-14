留学生返澳学习更加凸显“租房难”的问题。在本期《现场说法》听众热线节目中，MurdockCheng律师事务所首席律师郑伟俊和听友们聊了聊租房的话题。





因没有本地工作经验和租房经历，留学生在澳洲本地租房更加弱势。据报道，一些留学生通过更高的租金以及一次性交付较长时间的房租来提高其租房竞争力。



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郑伟俊律师表示，在新州，从2022年12月17日开始，法规不允许房产中介就出租房产要求租客“投标般”的竞价。不过，法规没有限制租客“自行”提供更高租金以求租到房屋的做法。他说，对于租房市场弱势群体之一的留学生来说，他们基本无法规避这一点。





就涨租问题，郑律师说，在房屋长期租赁合同（如6个月或12个月租期）期间，除非合同特别写明，不然，出租方不能涨房租。租赁合同到期后往往会变成无期限合同，在这种情况下，如果要涨房租，出租方需要提前60天书面通知租客，且1年只能涨租1次。租客如果不接受涨租，在提前21天通知出租方的情况下可搬离；如果认为涨租不合理，可提前30天向新州公平交易署申请仲裁涨租的合理性。如果是二房东涨租的情况则较为复杂，租客在权益方面的受到的保障往往较少。





在本期节目中，听友们还咨询了遭朋友“诬告”而“误”被拘捕、如何在境外拿到去世的澳洲亲人的死亡证明、如何找到“失踪”的债务人等问题，郑律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】留学生租房难 租客认为涨租不合理怎么办？ SBS Chinese 14/02/2023 28:48 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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