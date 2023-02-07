猫王（Elvis Presley）的独女Lisa Marie于1月初去世。她的生前信托的一次修改成为法律争议的焦点。在本期《现场说法》热线节目中，Auslaw澳合律业管理合伙人林汇铭律师从案例出发，和听友们聊了聊遗嘱信托（Testamentary trust）的话题。



澳洲遗嘱中的遗嘱信托（Testamentary trust）是什么？

遗嘱信托是写在遗嘱里的，在立遗嘱人亡故时，建立的一个或多个全权信托(discretionary trust)。因此，你可以认为是这一个遗嘱里既包含了遗嘱，也包含了全权信托。



遗嘱内会写明哪些资产会转入遗嘱信托。

遗嘱内会写明每个信托的受托人是谁，受托人会持有信托下的哪些资产、资产的收入、递交年度报税表、决定哪个受益人能从信托中获得收入或资本。

遗嘱会写明每个信托的受益人是谁，或者对潜在受益人进行归类，通常都是家人和直系亲属。

遗嘱会指定每个遗嘱信托的任命人(appointer)，任命人可以决定雇佣或解雇受托人(trustee)，因此任命人是信托中权利最大的职务之一。

订立遗嘱后，什么都不需要做，直至立遗嘱人亡故。立遗嘱人亡故后，遗嘱信托的受托人需要开设遗嘱信托的单独银行账户，或者税号，每年完成税务申报，并且对受托人的各项决定进行记录。



设立遗嘱信托的优点

遗嘱信托可以给立遗嘱人身后的家人提供资产保护。如果受益人作为被告，被债权人（creditor）要求还债，债权人不能要求受益人用遗嘱信托下的资产偿还债务。

设立遗嘱信托可以帮助家人保护资产，如果家人参与到前任配偶或前任伴侣的财产分割诉讼，那么大多数情况下，信托遗赠的资产，不作为夫妻财产进行分割。

如果受益人有赌博、吸毒、健康问题、花钱大手大脚、配偶霸道、或者周围有骗钱的朋友，那么设立遗嘱信托可以让受托人帮受益人管理遗产。

遗产规划 (Estate planning)

遗产规划的主要内容





在澳洲，遗嘱规划主要依靠三块：



遗嘱； 遗嘱信托 (作为遗嘱的一部分)；和 养老金继承人提名（Superannuation binding nomination）——指定养老金继承人。

除了上述的以外，在立遗嘱人丧失为自己做能力的决定后，以下的文件可以决定谁来照顾你：



委托书（power of attorney）; 监护权（power of guardianship）; 医疗指示 （an advance healthcare directive）——主要关系到医疗需求。

在节目中，听友们还咨询了父母探视孩子的权利、老伴更改遗嘱、亲子鉴定与遗嘱继承、律师职业保险等问题，林汇铭律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】在澳洲设立遗嘱信托有哪些优点？ SBS Chinese 07/02/2023 31:46 Play

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《现场说法》听众热线逢周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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