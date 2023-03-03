受骗者如何成为“诈骗者”？ 脸书群组租房骗局盯上澳洲急于求租者

哈菲兹·穆罕默德·阿布巴卡尔（Hafiz Muhammad Abubakar）在一个脸书（Facebook）租房骗局中，被用户名为瓦利·马利克（Wali Malik）的用户骗了数百澳元，他对此非常愤怒。





但瓦利·马利克并不是一个骗子，他也是众多饱受压力、困惑和恐惧的受害者之一。





瓦利乌拉·马利克（Waliullah Malik）自己也被骗了数百澳元——但这只是开始。





一场精心策划的骗局盗取了马利克的身份。该骗局专门针对一个由巴基斯坦公民组成的脸书社区小组中的临时签证持有人。该小组有24000名成员。





几名巴基斯坦移民抱怨说，一名用户在群里发布房屋和汽车的出租信息，骗取了至少6000澳元，并盗用受骗者的名字来逃避责任。



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“完全被吓坏了”

今年2月初，持过桥签证的27岁的马利克回复了用户名为穆罕默德·肖伊布（Muhammad Shoaib）的帖子，此用户称有汽车可供出租。





肖伊布给马利克发了一张他的驾照照片以验证他的身份。这让最初担心租车是骗局的马利克松了口气。作为交换，马利克提供了他的联系方式和驾照复印件，用于“合同目的”。





在预付了330澳元后，他到悉尼西部的一个停车场去取他的租车，但停车场空无一人。





两周后，他登录脸书发现自己的名字、个人照片和驾照被发布在了其它群里。新的受骗者指责“瓦利·马利克”骗了他们。





这时，马利克才意识到骗子盗用了他的身份。





“不同的人都在分享（我的详细资料），说‘这家伙是个骗子’。这对我的信誉损害很大。说实话，我无法入睡，”他说。





“我完全被吓坏了”。



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论坛上的人公开称他是骗子。现在，马利克给论坛上的几十个人发信息解释他的身份被盗用了。





“所有这些人都被骗了，我试图解释这个事情——这不是我，我实际上是被骗了，没有人知道他们的真名。”





他说，警方告诉他，该问题很复杂并且受害者只能指控在澳大利亚境内的骗子。





新州警方证实，他们已经开始对马利克事件进行调查。



“提高警惕，永远不要相信任何人”

一些国际学生和持临签的毕业生在澳大利亚紧张的租房市场上寻找住房，27岁的阿布巴卡尔是其中之一。





在搬出朋友的房子后，阿布巴卡尔急于找到一个新住所，他在脸书群组里看到了“瓦利·马利克”的评论，称在悉尼西部有一个空房。





在骗子催促支付预付款后，阿布巴卡尔支付了310澳元的保证金等，并收拾行李准备搬家。直到这名男子屏蔽了他的电话和短信，他才发现这是一个骗局。





“他给了我他的手机号，给我打了很多次电话，以获取我的信任，甚至用同一个手机号码打了一个PAY ID。这是我信任他的原因。他也发给了我他驾照上的地址，”阿布巴卡尔说。



An alleged scammer, who used his previous victim's name to conceal his identity, pushed people to receive an advance payment on fake rental properties. Source: Supplied / Hafiz Muhammad Abubakar 据称诈骗者还跟阿布巴卡尔用乌尔都语交谈，进一步拉近了两人间的关系。





阿布巴卡尔表示，他认为自己有义务在社群网页上发布出“瓦利·马利克”的详细资料——直到他意识到自己是在公开羞辱一位有着相似经历的受害者。





阿布巴卡尔说：“我想警告其他人，特别是通过脸书群组寻找住房的人，他们需要提高警惕，永远不要相信任何人。”





“（新移民）无法事先检查（房间），而且急于搬到一个新地方。出了机场后，他们需要找个地方住。”





他说，尽管自己作为国际学生在悉尼完成了一个IT学位，但还是被骗了，这让他“倍感压力、崩溃和尴尬”。





他的遭遇并非孤例。SBS新闻采访了其他三人，他们都被同一个人骗了。





澳洲公平竞争和消费者委员会（ACCC）的诈骗监察服务机构Scamwatch注意到，随着澳大利亚房屋空置率的下降，临时签证持有者，特别是国际学生被剥削的情况有所增加。





根据2021年其报告中的最新数据，来自文化和语言多样性（CALD）社区的居民举报了14060次，共损失了4200万澳元，与前一年相比增加了88%。





来自CALD社区的居民损失的中位数为1200澳元，而非CALD居民的损失为845澳元。



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如何保护自己不被诈骗？

Scamwatch建议临时签证持有人避免在寻找住处时签订非正式协议。他们应该警惕，骗子将目标放在那些在分类广告或社交媒体上发布信息说他们正在寻找房间的人身上。





Scamwatch警告说，在支付任何金钱包括保证金或租金之前，人们应该检查他们想要租的房产。合法的房东不太可能向潜在的租户收取费用。





在给SBS新闻的一份声明中，Meta公司表示，它致力于打击虚假账户，同时建议人们采取措施，以防被骗。





该发言人在一份声明中说：“骗子在任何网络环境中都是一个挑战，市场也不例外。”





“我们致力于维护我们服务的完整性，并投入大量资源和技术解决方案，以保护我们的社区免受虚假账户和其他不真实行为的影响。”





“我们也鼓励用户采取措施保护自己，例如事先在网上查看有关卖家的评论，在看到出售的物品之前不要交钱，并使用提供强有力保护的支付方式。”





SBS新闻已联系涉嫌诈骗者予以置评。





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