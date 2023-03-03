“不可阻挡的下滑”：遭受夹击 澳大利亚邮政必须改变的原因

要点： 信件递送业务的急剧下降导致澳大利亚邮政（Australia Post）正在挣扎；

其包裹递送业务正在稳步增长，但该行业的竞争日益激烈；

联邦政府鼓励澳大利亚人就如何使澳大利亚邮政现代化提出建议。

随着大多数澳大利亚人在网上支付账单等等，并通过社交渠道或消息应用程序进行沟通，联邦政府正在询问澳大利亚邮政在现代澳大利亚的定位。





已有214年历史的澳大利亚邮政表示，它正面临着一个不确定的未来，自2008年以来，其信件业务处于“不可阻挡的下滑状态”。





人们对网上购物的渴望导致澳大利亚邮政的包裹递送业务稳步增长，但在递送时间、覆盖范围、服务质量和价格方面，它面临着来自快递供应商带来的激烈竞争，与此同时递送成本不断上升。





周四，联邦政府推出了一份讨论文件和咨询程序，希望能使澳大利亚邮政现代化，并支持其长期的财务可持续性。





那么，澳大利亚邮政是如何运作的，为什么现在会陷入困境，这对未来又意味着什么？



LISTEN TO 新冠疫情凸显澳洲邮政过往辉煌的业务模式一去不复返 SBS Chinese 15/07/2020 08:33 Play

谁管理和资助澳大利亚邮政？

政府拥有和运营着澳大利亚邮政。但澳大利亚邮政有企业身份，并且完全是自筹资金，这意味着它的目标是通过控制成本和销售商品和服务的方式来实现盈利。





该公司的大部分网络是由许可人、代理人或特许经营人私人经营。



为何陷入困境？

本财政年度预计澳大利亚邮政将出现自2015年以来的首次亏损，亏损预计将在未来几年持续增加。亏损主要是由于其信件递送业务的急剧下降造成的。





2022财年，澳大利亚人平均每周收到2.4封信，远低于2008财年的8.5封信的峰值。到本十年末，澳大利亚邮政预计澳大利亚人每周收到的信件将不足一封。



Australians received an average of 2.4 letters each week in the 2022 financial year, down from a peak of 8.5 letters in 2007-2008. Source: SBS 与此同时，澳大利亚邮政在2022财年进行了1.92亿笔交易，比2019年减少了2200万次。





澳大利亚邮政表示，随着向数字化服务的持续转变，它预计访问量将持续下降。



Australia Post has said it expects visits post offices to keep declining with the continued shift to digitised services. Source: SBS 同时，2022财年澳大利亚邮政的数字渠道访问量比去年增长了25%，达到9.02亿次。



“高度竞争”的包裹业务

2022年财年澳大利亚邮政共交付了5.26亿个包裹，其数量比2013年财年的2.26亿个包裹增加了一倍多。澳大利亚邮政预计包裹量将随着零售的长期趋势而增长。



新冠大流行推动了这种增长，现在每五个零售销售中就有一个是在网上完成的。





根据Mordor Intelligence发布的行业概述，澳大利亚快递和包裹市场作为一个整体，在2021年交付了10亿包裹，澳大利亚人平均每年收到40多个包裹。





它提到，从2023年到2027年，快递和包裹市场作为一个整体预计将增长5.46%。





但是，尽管市场“高效且非常发达”，也正在变得“高度竞争”。行业概述表示，市场的主要参与者包括Toll、FedEx、Star Track Express（由澳大利亚邮政拥有）、TNTExpress、DHL和UPS。





它补充说：“大多数参与者正在通过技术发展，如使用无人机和WMS系统等，来发展其竞争优势。”



信件投递服务会减少吗？

联邦政府希望澳大利亚的邮政服务走向现代化，以确保它在财务上的可持续性，从而能够继续为澳大利亚人服务，并保持人们的就业。





政府建议，使服务现代化的方法可能包括增加包裹的灵活性和交付的可靠性，增加便利性，投资于更好的技术，以及改变信件交付标准和定价安排。





目前，澳大利亚邮政有义务为99.7%的投递点每周至少投递两天信件。对98%的投递点来说，每个工作日都需要投递。





在澳大利亚的任何地方都可以寄出一封小信件或明信片，费用是1.2澳元。





全国有4300多个邮局，其中2500多个在农村、远郊和偏远地区。澳大利亚邮政直接雇用了3.6万多名员工，间接雇用了6万多名员工。



There are more than 4,300 post offices throughout the country, with more than 2,500 of these in rural, regional and remote communities. Source: SBS / Leon Wang 通讯部长米歇尔·罗兰(Michelle Rowland)表示，政府希望帮助澳大利亚邮政能够顺应技术、商业和消费者期望的变化。





她在一份声明中说：“今天宣布的咨询将确保澳大利亚邮政保持长期的财务稳定，以继续支持小企业和提供基本的社区服务，特别是在我们的农村、远郊和偏远社区。”





“我鼓励所有澳大利亚人发表意见，特别是小企业。在我们考虑重塑邮政服务的选项时，你的意见至关重要，能帮助我们维持澳大利亚邮政现在和未来的发展。”



The government says it wants to modernise Australia's postal services to ensure they are financially sustainable. Source: AAP / Dean Lewins

澳大利亚邮政怎么说？

澳大利亚邮政首席执行官保罗·格雷厄姆（Paul Graham）说，启动讨论文件和社区咨询程序是“积极的一步”。





“关于邮政服务和澳大利亚邮政现代化的讨论是澳大利亚社会需要进行的对话。自2008年以来，澳大利亚邮政的信件业务一直处于不可阻挡的下滑状态，有着214年历史的邮政服务正在面临着一个不确定的未来......一个现代化的、财务上可持续的澳大利亚邮政将能够继续投资于新的产品和服务，以满足客户和社区不断变化的需求。”





他补充说，维持现状“不再是一个选择”。





“该企业正朝着重大亏损方向发展，如果不改变，这些损失将不得不由澳大利亚纳税人承担，而这些钱本可以更好地用于学校、医院和道路。”





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