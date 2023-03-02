“被上面的热气烤熟”：室温逾50度 澳洲租客忍受不良住房条件

要点： 建筑设计不良的房屋在夏季时室内温度可能超过 51 度，犹如“烤箱”一样；

有些人因而使用便携式空调，令电费倍增，逼使他们不得不削减必需品的开支；

Better Renting机构呼吁政府在温度、能源成本和租金上升的情况下采取行动，保证租客的安全。

住屋成本和能源费用上涨，以及不合标准导致炎夏时室内高温，这些综合压力给租客带来身心的痛苦。





租户组织 Better Renting 周四发布一份报告反映，租客在恶臭、发霉的房屋中忍受着不健康的温度。





在夏季的几个月，他们经常把家描述为“地狱”。





有些人表示当热量从“不隔热”的天花板向下散热时，感觉“被上面的热气烤熟了”。





使用便携式空调会使电费倍增，这意味着用于食品、房租和基本药物的钱更少了。





未来的夏天可能会更热，热浪变得更频繁、更严重、更持久。



报告建议，政府可引入要求出租房屋要达最低效能标准，以及采取行动结束不公平的驱逐和限制租金上升来应对这个情况。





Better Renting 发言人迪格南（Joel Dignam）说：“随着温度、能源成本和租金继续上涨，政府需要采取行动保证租客在家中的安全。”





根据追踪全国 77 名租户室内热量和湿度的数据显示，夏季室内温度平均超过 25 度的时间每天超过 9 小时，平均超过 30 度的时间每天超过 1 小时。



尽管12 月至 2 月的温度较低，但由于隔热效果差和能源成本上升，租客仍在炎热和潮湿的环境中挣扎。





建筑结构存有缺陷和维修不当的房屋，有些甚至被形容为棚屋，加剧了租户的困境。





虽然越来越多的业主受惠于屋顶上太阳能装置提供较为相宜的电力，但租户却往往未能得益。



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租客不敢向业主和地产中介投诉，因为他们害怕会遭受报复式加租，或在房屋供应如此短缺时被驱逐。





维州组织 cohealth 的卡帕（Awhina Kapa）表示，高温对于住在公共房屋的年老租户来说是一个特别的挑战。





她说：“我们的居民到当地的酒吧和老虎机娱乐场所来缓解夜晚的炎热。”



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“我们看到这些居民因为在这些场所要花钱，因而难以支付购买纸巾、面包和牛奶等必需品。”





西澳是最热的地区之一，但因为湿度较低，使人们更易感到凉快。





塔州的一间出租房屋记录了最高温度，室内读数为 51.8 度。





第二高的是新州，节礼日（12月26日）的气温为 46.4 度。北领地的租户几乎所有时间都在 25 度以上度过。



昆州的情况与北领地相似，但没有那么极端，而维州整体上比较凉爽，每天约 18 小时的温度都在健康范围内。





报告发现，南澳公共房屋的租户比私人房屋的租户更可能要在不健康的温度范围内度过。





首都领地的房屋普遍设有内置空调，租客大部分时间都记录到合宜的室内温度。





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