澳洲求职者的两难：要么骑单车5小时到城市 要么失去寻工者津贴

要点： 有求职者表示政府资助的就业服务提供系统令他们感到失望；

一位求职者声称，他被告知要骑五个小时自行车到城市参加工作计划活动；

联邦议会委员会正就该系统作出审查。

一名来自塔州的求职者说，他被告知要骑自行车五个小时到城市，以完成工作体验计划（Work for the Dole），避免他的寻工者津贴被中断。





联邦联合委员会正在审查就业服务提供系统。有包括残疾人士在内的求职者表示，这系统经常令他们无法达到要求。





博兰特（Oliver Brandt）首次失业是因为膝盖的伤患，他不得不离开当时的岗位，转向寻求其它职业发展。





在2018 年，他从昆州搬到塔州的偏远地区，除了能离家人更近，也方便他完成传播学的课程，他在求职期间也申请了寻工者津贴。





期间他被分配到职业介绍所 APM（Advanced Personnel Management），每两周要前往离家最近的办事处“报到”。由于他没有驾车，需要使用公共交通工具，每程需耗时两个多小时和 20 澳元的车费。



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他说后来增加到每周四天在 APM 办公室完成活动，几个月后他必须完成“工作体验计划”中的一项活动。





他向 SBS 新闻表示：“我很乐意尝试，但唯一问题是活动地点在霍巴特，我必须每周 5 天，由早上8时半到5时半都待在那裡，而且依赖公共交通，这根本是不可能。”





“区域经理指责我不想工作，并说他们会给我一辆自行车，我可以骑单车过去，但这需要五个小时，我要在凌晨3时出门骑自行车去霍巴特。我真的觉得难以置信。”





他表示，从 2018 年到 2021 年，APM的职员多次将他的履历递交给不符合他资历或能力的工作。





有一次，他被预约进行电话咨询，但当他无法完成时，他的寻工者津贴便被停发。



Oliver Brandt was unemployed when he moved to regional Tasmania, and says he found jobseeker services to be more of a hindrance than a help. Source: Supplied / Oliver Brandt 虽然他后来成功就业，但他仍然关心其他处于类似情况的人，特别是那些处于更弱势和条件不利的人士。





他说：“系统没有灵活性，人们会掉入裂缝。”





“这是人道主义的问题，他们是我们社会中最弱势的人，但政府和 Centrelink 以及这个系统中的每个人却背弃了他们。”





APM发言人向 SBS 新闻表示，由于保密和私隐政策，他们无法评论这些说法。



就业支援服务系统如何运作？

根据澳大利亚统计局 1 月份的数据，澳大利亚的失业率为 3.5 %，有50.5万人没有工作，其中很多人都领取收入补贴。





领取收入补贴的人会有相互的义务，包括参加合适的计划，例如残疾人士就业服务（Disability Employment Services）或就业支援服务系统，以获取政府津贴。





残疾人士就业服务的参与机构须履行义务，根据求职者的情况、工作能力和个人需求提供工作计划。





工作计划中的活动包括应对残疾对个人带来的影响、发展技能的培训、实习以获取经验，以及适当数量地协助求职。



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当个人未能履行其义务，他们可能会被暂停发放津贴或记过。





澳大利亚失业工人工会（Australian Unemployed Workers' Union）发言人波克森（Jeremy Poxon）认为，系统中一些条件最不利的人难以履行义务，而且一直无法达成。





他说：“很大部分接受这种津贴的人，都是处于非常不利和弱势的处境，对于这些获得政府资助的机构，他们确实要遵守要求，也要记住这些人（的处境）。”





“但正如我们一次又一次看到，这些人只是在受惩罚，条件最不利的人受到最严重惩罚，最无法跳出困境的人正在受最多的惩罚，这与期望系统能得出的效果成相反。”



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就业服务提供系统是否在发挥作用？

据社会服务部称，全国有 97 间机构参与残疾人士就业服务，超过 272000 人曾参与这计划。





社会服务部发言人说：“这些参与者当中，约 42％ 的人正在工作或接受教育，而其他人则在寻找工作和技能培训方面得到支援。”





“自 2018 年 7 月 1 日以来，目前的残障人士就业服务已帮助超过 100 万澳大利亚残障人士就业。”





发言人说，参与者可以对个人的记过提出异议。





发言人说：“社会服务部不知道残疾人士就业服务参与机构无故对参与者进行记分的情况。”





“参与机构的职员不能取消或减少津贴。任何减少或取消津贴的决定均由澳大利亚社会服务部作出。”



APM 发言人告诉 SBS 新闻，该机构在过去两年曾协助超过 422000 人，并为超过111000 人提供就业机会。





发言人表示，APM 遵守项目合同中规定的所有要求，包括相互的义务。





发言人说：“我们的顾问非常努力地与参与者工作，以确保他们不会受到惩罚或失去津贴。”





联邦工党议员希尔（Julian Hill）正主导澳大利亚劳动力就业服务的审查，最终报告将于 9 月 29 日提交。





希尔在去年 12 月发表的一份声明中表示，系统未能有效地吸引求职者和雇主。





他说：“众所周知，疯狂的定义就是重复地做同样的事情，但期望得到不同的结果。然而，这就是澳大利亚几十年来在就业服务支援系统方面所做的。”





“这导致一个系统未能有效地投资在澳大利亚的求职者身上，以及支持他们可持续地就业，并且未能吸引和协助绝大多数雇主。”



“最低限度”的支持

斯默（Justin Seymour）从 16 岁起就一直接受不同形式的收入津贴，他说在寻找合适的工作时，他从未得到过真正的帮助。





现年28 岁的他，因纤维肌痛症出现慢性疼痛和行动不便，但他曾希望可以在远程工作或混合形式工作（办公室和家居）的行业中找到工作，例如资讯科技服务或行政工作。



Justin Seymour says he has been frustrated with employment service providers. Source: Supplied / Justin Seymour 他告诉 SBS 新闻：“我参加了所有的预约会面，完成了我需要做的一切，跳过了所有的障碍，但我还需要更好的运气。”





他形容自己获得“最低限度”的支援，并表示在寻找合适工作和应征时，他的需求一再被忽视。





斯默说，尽管他“几乎不能站立半小时”，但他的职业中介或个案的工作人员继续看介绍给他零售或保安方面的工作。





“我能做的事是有限的，而且没有人真正意识到这一点。没有考虑我的行动能力或残疾，感觉不到是相互的义务。”





“我的职业中介威胁我要申请零售工作，否则就会在我的帐户上记录违规，我认为他们会这样讲既可怕又荒谬。”





虽然仍然渴望找到工作，但他的希望正在幻灭。





他说：“我确信会有适合我的工作，但我不知道那是什么。”





“我很想找到一份适合我的工作，但目前我没有太大希望，我在隧道尽头看不到任何光明。这很可悲，应对参与服务的机构对找工作真的没有帮助，这只会令此事变得更黯淡。”





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