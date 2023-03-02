投票畅谈：新州大选将至 如何登记投票、如何成为官方临时工作人员？

2023年新南威尔士州大选将于3月25日举行。





为了让华人社区更全面地了解新州大选的方方面面，提高华人选民的投票参与度与有效率，新南威尔士州族裔社区理事会（Ethnic Communities' Council of NSW）中英双语教员韩文颖将在四期《投票畅谈（VoteTalk）》系列播客中，为大家详细讲解与州选有关的问题。





本期播客将介绍登记投票以及如何成为本届州大选临时工作人员的相关话题。



我在哪里了解关于选举的详细信息？

新州选举委员会官网中文信息页面。 Source: Supplied “点开（新州选举委员会）网站以后，点击右上角‘中文’字样，可以选择简体或繁体，点选后第一行便是‘2023年新南威尔士州大选’，点击进入后，所有你需要的信息都在里面了，还有五个非常实用的小视频，都是中文的。”





中文页面中的信息涵盖如下方面：



州选举简介；

投票资格；

选区调整信息；

各投票方式详细要求与步骤；

如何填写选票；

选民援助服务。

几乎每一方面都有详细的中文视频，为选民进行介绍讲解。



韩文颖介绍到，新州选举委员会官网中文信息页面中，还提供实用的中文信息视频。 Source: Supplied 除网页外，选民还可以在周一至周五上午9点至下午5点期间拨打 1300 135 736 致电新州选举委员会获取帮助。若需要口译服务，可首先拨打 131 450 致电全国口笔译服务处（TIS National）寻求帮助。



我是否有资格投票？

韩文颖介绍说，符合以下条件人士即为有投票资格的选民：年满18岁，且是澳大利亚公民。





符合条件的人士必须登记参加投票。若您已登记，但个人信息出现了变更，您还需要及时更新您的选民登记资料。





新州选举委员会与澳大利亚选举委员会（AEC）合作，方便选民进行登记。





您可以在 新州选举委员会网站的登记页面 进行选民登记或更新您的登记信息，也可以选择 填写纸质表格 进行登记。





对于有可能影响其选民登记的特殊情况人士，新州选举委员会还提供了一些特殊类别的登记选择，包括：



无固定地址的投票和登记；

作为“非公开选民”登记；

作为“普通邮政选民”登记。

详情可参阅新州选举委员会 2023新州选举中文信息页面 。



我是否可以参与到州选举相关工作当中？

新南威尔士州每四年举行一次大选，时间为三月的第四个星期六。





文颖表示，作为一项涉及500多万新州选民的重大公共活动，为确保选举工作顺利进行，新州选举委员会将临时增设逾2.5万个工作岗位。





她说：“说到工作人员，我们必须要把他们跟在投票站外拉票的义务员区分开来。这些义务员穿着所属政党颜色的衣物，是要为他们的政党拉票。”





“而选举官员是政治立场中立的、被新州选举委员会培训、带薪的工作人员。”





据悉，选举期间增设的2.5万多个工作人员岗位涵盖大选日前后总计八周时间内所有选举相关工作的工作人员，包括选举日现场工作人员、特殊情况处理官员、打扫人员、计票人员等，感兴趣的选民可以根据自己的时间安排，进行选择与报名。



如何成为州选举临时工作人员？

韩文颖首先强调，有投票资格的澳大利亚选民，方可注册申请成为临时工作人员。





除此之外，她建议感兴趣的选民需有一定英文基础，因为新州选举委员会的工作人员培训是全英文流程，工作中也需要有英文交流能力。





由于需要服务来自不同族裔的社区，因此工作人员若有多语言能力会很加分。



在新州选举委员会官网上搜索“EOI”字样，点击进入即可看到临时工作人员注册申请相关页面。 Source: Supplied 选民可以在新州选举委员会官方网页上搜索“EOI”（即Expression of Interest）字样，随后点击搜索结果第一排的“Expression of interest process”字样，即可了解临时工作人员的申请、选拔等一系列流程。





点击该页面中的“Register your interest”字样，即可注册申请成为州选举临时工作人员。





文颖表示，在选举中工作是一个学习新技能和认识新朋友的好机会，同时也能为民主事业做出宝贵贡献，而工作人员还会得到培训、支持和有竞争力的工资水平。





由于选举日期日渐临近，工作人员的培训流程也开始逐步展开，文颖敦促感兴趣的选民尽快注册申请，以免错过良机。





以上就是本期《投票畅谈》全部内容。下期播客中，韩文颖将为大家介绍不同投票方式的相关信息。





有关2023年新州州选举的 相关中文内容 ，请访问 新州选举委员会官网 ，选择右上角“中文”，在中文页面中点击第一行“2023年新南威尔士州大选”了解更多详细信息。您还可以在周一至周五上午9点至下午5点期间拨打 1300 135 736 致电新州选举委员会获取帮助。若需要口译服务，可首先拨打 131 450 致电全国口笔译服务处（TIS National）寻求帮助。





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