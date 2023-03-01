对无声大流行的担忧：超级细菌有多危险？澳洲可以采取什么措施？

要点： 澳大利亚的国家科研机构就抗生素耐药性（antimicrobial resistance）和超级细菌（superbugs）发出警告；

如果不控制情况，估计到 2050 年 ，抗生素耐药性每年将导致一万人死亡；

抗生素耐药性是指什么？超级细菌有多危险？澳大利亚可以采取什么措施防止感染增加？

澳大利亚的国家科研组织担心抗生素耐药性的无声大流行会导致出现超级细菌，可能在数十年内令全球数百万人死亡，他们促请澳大利亚要采取更积极的行动。





澳大利亚联邦科学与工业组织（CSIRO）周二发布一份新报告，当中警告，如果澳大利亚不想回到受简单感染便可致命的时代，就必须迅速采取行动。





世界卫生组织已将抗生素耐药性列为首要公共卫生问题之一。如果不加以控制，估计到 2050 年，每年将导致多达 1000 万人死亡，并在未来十年内使 2400 万人陷入赤贫。



抗生素耐药性是指什么？

抗生素耐药性是指用于预防和治疗感染的抗生素药物不再有效。





如果没有抗生素或抗病毒等药物，治疗疾病将变得困难甚至不可能，人类将无法应对严重疾病的重大风险。



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过度使用或滥用抗生素会导致药物对某些细菌和其它微生物无效，令简单的感染或手术也会变得极具风险。





很多医疗程序，从剖腹生产或髋关节置换术到癌症化疗，都将因抗生素耐药性而变得更具威胁性。



超级细菌是什么？

随着抗生素耐药性日益受到关注，超级细菌也成为一个严重风险。超级细菌是一种对所有可用治疗方法都有抵抗力的细菌，可造成致命性的感染。





根据澳大利亚联邦科学与工业组织的报告，超级细菌有可能在进入人类和动物之前，在卫生和农业环境中的生物中传播，并造成“重大伤害”。





报告还重申联合国在较早前发布的报告中所提到的忧虑，到 2050 年超级细菌每年可能导致 1000 万人死亡，可能会使全球经济损失 148 万亿澳元。



这情况有多危险？

根据澳大利亚联邦科学与工业组织的报告，澳大利亚每年约有 5000 人以及全世界有超过 127 万人的死亡与抗生素耐药性有关。





该科研机构和澳大利亚技术科学及工程学院（Australian Academy of Technological Sciences）的研究强调，需要更好的协调来解决这个被称为是无声大流行的问题。





报告说：“抗生素耐药性有能力使一些最重要的抗菌药物失去效力。”





“失去有效的抗菌治疗，对人类的健康将是会灾难性的。”



可以采取什么举措？

该研究报告指政府需要更加重视商业机构採用的先进技术，而不是发现新的抗生素。





它呼吁建立更好的监测系统、疫苗生产方式和诊断方法，以及通过改善农场和医院等高风险环境的设计来防止超级细菌的传播。



这方面的例子包括在洗手间能感应到排放的有害微生物，并在到达水道前先处理，或者一些会因为表面存在病原体而改变颜色的喷剂。





澳大利亚联邦科学与工业组织的主要作者摩根 （Branwen Morgan）表示：“抗生素耐药性可能会使一些最重要的抗菌药物失效，破坏现代医学并使我们更易受到耐药性感染。”





“这份报告指出澳大利亚所面临的主要挑战和机会，包括如何改善预防、检测、诊断和应对耐药性感染，并减低所带来的影响。”



它们有药可医吗？

新型抗生素的研究已在进行，但恐怕仅靠这些并不足够。





其它建议包括建立一个中央机构来追踪抗生素耐药性、制定国家政策和标准，以及加强公众讯息。





报告说：“抗生素耐药性不会以国家、州或部门为界限。”





“从‘一个健康’的角度设计解决方案至关重要，承认人类、动物和环境之间无可否认的相互作用。”





“这将确保一个部门在建立解决方案时，不会为另一个部门产生问题。”



