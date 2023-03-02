更多澳人从城市搬到偏远地区 原因何在？最受欢迎的迁入地有哪些？

要点： 一份新报告分析了2022年澳大利亚境内的居民搬迁情况；

昆州和维州偏远地区是2022年最受城市居民欢迎的迁入地；

那些在偏远地区之间重新搬迁的居民纷纷涌至巴拉瑞特（Ballarat）、汤斯维尔（Townsville ）和默里桥（Murray Bridge）。

根据一份新报告，在整个2022年，从澳大利亚首府城市前往偏远地区的人数仍居高不下，比新冠疫情前2018年和2019高出约16%。





澳大利亚偏远地区内的居民也在重新搬迁，昆州和维州的目的地非常受欢迎。





分析人士认为，住房负担能力问题和就业机会是这一变化的驱动因素之一。





偏远地区迁移者指数报告显示，2022年偏远地区之间的迁移人数上升，比新冠疫情前平均高出8%。





2022年12月份季度，地区与地区之间的搬迁人数增加了2.2%，达到了自新冠疫情开始以来第二高的水平。



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联邦银行和澳大利亚偏远地区研究所的季度报告指数显示，这一增长是后疫情时代住房市场的种种问题造成的。





报告说：“种种干扰正在影响住房和租金的可负担性，特别是对于以前能够获得和负担住房的低收入地区居民而言。”





“跨地区迁移人数的增长，部分可能反映了人们在寻找和搬迁到其他更容易获得和负担得起住房的地方。”



偏远地区之间的迁移

最受澳大利亚偏远地区居民欢迎的地区是昆州的弗雷泽海岸（Fraser Coast）、班德堡（Bundaberg）、图文巴（Toowoomba）和阳光海岸（Sunshine Coast），以及新州的梅特兰（Maitland）。





其他居民增长最多的地区是维州的巴拉瑞特、昆州的汤斯维尔、洛坎普顿（Rockhampton ）和格拉德斯通（Gladstone）以及南澳的默里桥。



联邦银行区域和农业综合企业银行业务的负责人保罗·福勒（Paul Fowler）表示，虽然住房的可及性可能会将偏远地区居民推向其他地区，但强劲的劳动力市场是一个“拉动因素”。





“澳大利亚偏远地区的职位空缺数量仍处在历史高位，”福勒告诉澳联社（AAP）。





“就大多数技能和职业来说，人们如果有意愿搬到另一个地方政府区域，就有机会在那里找到好的工作。”



从城市搬到偏远地区

2022年，从首府城市迁到偏远地区的净人数仍比新冠疫情前两年的平均水平高出45%。





昆州和维州两州的偏远地区是最受城市居民欢迎的迁入目的地——占从城市迁往偏远地区的净流出人数的34%和33%（与2021年相比增加了10%以上）。





新州的偏远地区相较没那么受欢迎，占净流出人数的26%——与2021年相比，下降了50%。



Regional Queensland and Victoria were the most popular as destinations for city-dwellers - accounting for net outflows from cities to regions at 34 and 33 per cent (up by more than 10 per cent compared to 2021). Credit: SBS 澳大利亚偏远地区有13个地方政府区域，与2021年相比，2022年偏远地区内的净迁移总数增长超过100%。





“迁移人数净增长显著的偏远地区（居民）肯定感受到了房价和租金、当地服务和基础设施的影响，”该研究所首席执行官利兹·里奇（Liz Ritchie）说。





“因此，政策制定者、行业和偏远地区领导人需要关注这些结果，确保有足够的规划和资源，以满足现在和未来几十年的需求。”



LISTEN TO New report shows Australia's population to be older and smaller in future SBS News 06/01/2023 05:40 Play

联邦政府如何应对？

联邦交通部长凯瑟琳·金（Catherine King）表示，对于哪些正在经历移民人数增长的地区，联邦政府正在提供资源。





她认为居民向澳大利亚偏远地区搬迁可能是一个永久性的转变。





她在周三的全国新闻俱乐部上说：“感觉这种变化不会改变。”





“我认为这个趋势将继续。但这要求政府思考在地方、州和联邦之间——关于在哪里投资以及如何投资。”





“我们已经制定了一个关于偏远地区的投资框架，主要是要确保政府投资于人......投资宜居性和基础设施，投资于服务，并投资于我们的经济。”





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