您有没有患骨质疏松的风险？华人学者新研究教您轻松识别

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Credit: West Sydney University

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您知道吗？在澳大利亚，亚裔患上骨质疏松症的可能性相对更高。 除了年龄之外，如果出现哪些情况，一个人就更容易患上骨质疏松呢？又有哪些方式识别、缓解和治疗这种疾病呢？ 来自西悉尼大学的一个跨学科团队给出了答案。 （点击上方收听音频）

骨质疏松症是一种疾病，当骨骼变得更加脆弱时，骨折就更容易。骨质疏松症很常见，在全球50岁以上的人群中，有三分之一的女性和五分之一的男性患有骨质疏松症。

一旦患上骨质疏松症，初次骨折后再次发生骨折的概率便增加了3到6倍。

所以，骨质疏松需要及时进行诊断和治疗，否则将导致剧烈疼痛、严重残疾甚至死亡。

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骨质疏松症是一种“隐形”疾病——在骨折发生前，不存在任何明显的体征或症状——所以人们常称其为“无症状疾病”，患病不易察觉。对于患有骨质疏松症的人来说，在平地上站着时轻跌一跤、碰撞、突然的身体动作，甚至在日常活动中弯腰或搬东西时，都可能会发生骨折。 Credit: Dr Pavithra Rajan, Dr Bernadette Brady, Dr David Lim, Dr Clarice Tang

西悉尼大学物理治疗高级讲师邓又慈（Clarice Tang）告诉SBS中文普通话，亚裔患骨质疏松症的风险相对更高。

每五个50岁以上的女性中，就有两位会患上骨质疏松症。而亚裔比起其他的种族的（患病）几率还是相当高的。

但是，她强调，由于澳大利亚本土社区很容易接收到关于骨质疏松症的信息，因此人们对这种疾病的意识普遍较高。

“目前为止有很多关于骨质疏松症的讯息并不适合亚洲人士去参考。通过试验和测试，我们发现澳州本地生活的亚洲人士对骨质疏松风险的了解非常的低。”

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人们可能会将骨质疏松和关节炎混淆 Credit: West Sydney University

虽然五分之二的亚洲人可能会罹患骨质疏松，但邓又慈认为，这个数字其实并不能完全反应亚洲社区的情况。因此，她的团队正在发起一场宣传活动，提高亚裔社区对骨质疏松症的认识。

“大家都会说，补钙就需要喝奶。不过我们也发现，很多亚裔对乳酪制品会有过敏。所以很多人不知道如何补钙。”


邓又慈表示，团队编写了一本小册子——它为不同语言群体的骨质疏松症患者共同设计，内容经过调整以满足各种文化需求。

“我们也正在开发另一个系列的信息，其中谈到了骨质疏松症的管理。如果我有骨质疏松症，该怎么做。”

缓解骨质疏松症症状的方法

方法1：钙摄入量

钙是骨骼的重要组成部分。足量补充钙和维生素D，可以将骨折风险降低15%至30%。

方法2：维生素D

维生素D可以帮助身体吸收利用钙，从而促进骨骼生长，缓解骨质疏松症的症状。

可以通过以下两种方式摄取维生素D：
  1. 晒太阳：清晨朝阳或傍晚夕阳最适宜，因为此时的阳光对皮肤的伤害最小。还需要根据不同季节，调整日晒时长。
  2. 维生素D与钙的补充剂：您也可以考虑服用补充剂来提高维生素D或钙的摄入量。如果您还患有其他疾病，挑选补充剂时请务必征求药剂师的建议。您可以咨询周边药房的药剂师，您是否有资格参与由政府资助的免费“MedsCheck”计划。
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您也可以在 Know Your Bones的网站里评估您患骨质疏松症的风险。 Credit: West Sydney University

方法3：运动

运动对于增加骨骼强度、缓解骨质疏松症的症状是很重要的。您知道吗？世界卫生组织推荐每周进行150至300分钟中等强度的运动。

有三类运动可以帮助防治骨质疏松。

  1. 负重训练：步行（每周3至5公里）、跳舞、爬楼梯
  2. 抗阻力训练：有关抗阻力训练的训练量，请咨询您的家庭医生。您的家庭医生可以将您转介到专科医生处，例如物理治疗师或运动生理学家。

    通过使用杠铃的抗阻力训练，您可以减缓骨骼中矿物质的流失、增进骨骼健康、增强肌肉力量，尤其是对身体姿态很重要的脊椎肌肉群。世界卫生组织推荐每周至少有两天要进行力量训练。7
  3. 平衡性锻炼：锻炼平衡能力有助于降低跌倒的风险。
骨质疏松症手册是
Bone UP骨质疏松症计划
资源之一，由Western Sydney University 和 Garvan Institute of Medical Research 的学者合作汇编而成。本项目的资金来源为澳大利亚政府卫生部。

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02/03/202310:27
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