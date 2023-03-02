近万澳元追薪之路一波三折 移民工人举报雇主剥削有何保护机制？

Lei（化名）从台湾来到澳大利亚，希望能提高自己的英语水平，获得学位，并培养自己创业的技能。





可是她说自己被前雇主剥削，多年来她一直试图追讨前雇主的近一万澳元的欠薪。





2019 年，正就读大学的Lei开始在一间咖啡店做临时工，在六个月工作期间，时薪介乎每小时 13 至 15 澳元，直至有一天她在工作时受伤。





她表示，她被移出咖啡店的微信群，无法再从网上看到轮班表，也无法重返工作岗位。





Lei向 SBS 新闻表示，当她意识到自己的薪金低于最低工资时，她曾在网上研究有关工资水平的数据。她计算出前雇主拖欠她逾 9000 澳元。





她说：“这是我的辛勤工作(的回报)，我值得有这些钱。”





“我聘请了一位律师进行谈判，前雇主同意支付这笔款项，但不幸地是我在 2020 年农历新年时回台湾，因为新冠疫情被困住了。”



Lei* says she was paid below the minimum wage at an Australian café. Source: Getty 当Lei回到澳大利亚时，发现这间咖啡厅已经破产了。





两年后，在雇佣权利法律服务（Employment Rights Legal Service） 的支持下，她仍尝试追讨这笔款项，她相信其他人也有类似情况，但可能不敢说出来。





她说：“在那工作的所有员工都是国际学生，很多员工被迫长时间工作和加班，如果他们不同意，就会被解雇。”





“当时我也有顾虑，我的工作时间已超过签证条件规定的时间，但我觉得我不能投诉，也感到压力很大，因为并不容易找到工作；如果我不工作，就负担不起在这里学习的费用。”





Lei的遭遇并非孤例。



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保护举报人的提议

在一些试图在澳大利亚谋生的移民工人中，低工资、恶劣的工作环境和长时间工作的情况屡见不鲜。





对于那些遭受不合法工作条件的人来说，对雇主采取行动可能是困难的。像Lei一样，很多人因为担心失去工作或影响他们的签证而不敢说出来，但一项新提议正在寻求改变这种状况。





由移民司法研究所和人权法律中心（Human Rights Law Centre）牵头的 《打破沉默（Breaking the Silence） 》提议呼吁联邦政府建立保护举报人机制，支持移民工人举报在工作场所受到剥削的行为。





该提议得到 40 多个组织的支持，呼吁政府保护对雇主采取行动的受剥削移民工人，免于被取消签证。





该提议还包括提出持短期签证的人士在权利受到侵犯并采取法律行动时，仍能够留在澳大利亚。



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移民工人被剥削的情况究竟如何？

移民司法研究所过去五年对 15000 名移民工人进行调查，发现四分之三的收入低于澳大利亚的最低临时工工资。四分之一的人收入少于一半。





在工资低于标准的移民工人中，九成人并没有采取任何行动，因为担心举报雇主或采取法律措施，可能会影响他们的签证。





移民工人中心（Migrant Workers Centre）首席执行官昆克尔（Matt Kunkel）表示，保护举报人的措施使移民工人能够举报剥削他们的雇主，因为他们不用担心签证被取消。





他说：“澳大利亚的大多数移民工人都经历过工资被剥削。有些人更遭受雇主更严重的虐待，他们的护照经常被雇主扣起。”





“如果我们认真想要杜绝工作场所的剥削行为，那么对举报人的保护是至关重要的。”



昆克尔说，很多工人面临着“不可能的情况”，并且“被迫在稳定就业和有保障的居留权之间作出选择”。





他说：“我们的签证制度迫使很多工人在居留权和劳工权益之间作出选择，这是不合情理的。”





“这些保护举报人的措施将使移民工人能够寻求公平就业，也能被视为我们社区中平等的成员。所有工人都会感受到这些好处。”





移民司法研究所的调查并不是首个强调移民工人工资被剥削的调查。 新州工会在去年12 月公布的一份报告显示，在全国排名前八位的行业中，超过 60% 的招聘广告提供不合法工资水平。



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他们分析的 7000 个招聘广告中，大部分都是用外语写的，这表明很多工人正在被他们移民社区中的“自己人”利用。





超过三分之一的受访移民工人表示，他们是因为签证类型而获得薪金较低的工作，超过四分之一的人表示，他们是因为国籍而得到较低的工资。





上届政府在2017 年实施了一项保证协议，保护那些因遭受劳工权益剥削而违反签证条件的人免于被取消签证，只要该问题已报告给公平工作调查专员署（Fair Work Ombudsman）以及工人愿意协助处理调查。





但根据《打破沉默》报告，该协议“并未奏效”，每年只有约 15 名工人使用此协议。





SBS 新闻已联系内政部寻求回应。





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