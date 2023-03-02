ChatGPT冷思考：人工智能时代如何理性看待人的价值与机器的“有用”？

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RMIT工业人工智能研创中心（CIAIRI）主管宋正 Source: SBS / Helen Chen

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ChatGPT的火爆再度引发关于人类某些行业将被机器人取代的话题，RMIT的宋正副教授说：“因为人工智能的冲击，我们就想想，到这个世界上来，真的是为了‘有用’吗？如果说我们‘有用’，那么也就说我们对其他人有使用的价值，但作为人来说，他的价值不在于此。”（点击播放键收听完整对话）

短短数月间，ChatGPT所引发的话题之热、之广已无需赘述，它也被实际应用到诸多行业的日常工作中，由此又生发哪些行业即将被人工智能取而代之的经典话题。

澳大利亚人工智能领域的学者宋正（Andy Song）对SBS中文普通话节目表示，随着技术发展，社会一定会转型，一些工作可能被压缩或彻底消失，但关于人类与机器的关系这一问题上，却并不能简单地一言蔽之。

身为皇家墨尔本理工大学（RMIT University）工业人工智能研创中心（CIAIRI）主管、澳大利亚人工智能委员会秘书长，宋正表示，从非常简单的人机对话到现在万众瞩目的ChatGPT，十余年来一直都保持着关注。

他个人的ChatGPT使用感受是“并非完美”而“应答机制做得不错”。比如关于李白姓李还是白的问题，面对有意的“误导”，ChatGPT根据数据库依然能给出姓李这一正确答案，而关于2022年世界杯期间的关键词“撒盐哥”，ChatGPT则只能“坦诚回答”：不知道。
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宋正表示：“ChatGPT的数据基本是2021年之前的，问它新的信息它就不知道”，“它的应答机制做得还是相当不错，确实是有一些逻辑或规则应用在里面。”

他补充说：“总体来说，（ChatGPT）基本上是个应答机，如果有一个问题，它会在问答库中寻找相应的答案……ChatGPT用了很多新的技术，比如答案并非简单地从机器问答库中调出来，而是自己会去生成，GPT的G就是generative。它生成时使用了人工智能的新技术——GAN，发展了没有多少年，比较新。”

GAN是Generative Adversarial Networks的缩写，译为生成式对抗网络，它是一种深度学习模型。

宋正认为ChatGPT 的一个“非常重要的技术突破”在于：“当它产生话语时，会去跟与现在的语言作比对，生成的语言尽量地接近人类的语言，产生的对话比较有亲切感。”

“里面采集了大量语言的关键字或字段，又有大量人力对这些模型的应答过程做调整，使它的言语、对话不断在进步。”
它是一个不断学习、不断改进的过程，实际上谁在帮它改进呢？说到底，还是人类。
宋正

如何理性看待人类与机器人的关系

ChatGPT横空出世后，关于哪些行业将被取而代之的话题重被热议——伴随技术的发展，人类所从事的某些岗位被取代的恐惧和讨论从来就不是新闻。

宋正认为：“有些工作一定会面临这样的问题，量被压缩或彻底没有需求了，那么，社会怎么样去转型、怎么样拥抱技术的发展，需要从社会学或社会架构的角度去思考这个问题。”

他认为其中应当发挥重要作用的是政府或一些大机构的宏观设计，以便更好地引导社会转型。

他举例说，正如随着技术发展无人再跟汽车赛跑、无人再与电动机比力气，如今，“从某个问题上来说，机器的计算能力要比人强得多”。

而随着人类的使用价值逐步被机器取代，人类能提供的价值就越来越少，这正是对未来产生不确定的恐惧感的源头。
因为人工智能的冲击，我们就想想，到这个世界上来，真的是为了‘有用’吗？如果说我们‘有用’，那么也就说我们对其他人有使用的价值，但作为人来说，他的价值不在于此。
宋正
“人如何去定位自己在社会中扮演的角色，我们只是社会中的机器、去工作，所以得到回报呢？还是说，因为我是人，所以我就有在这个社会中生存的权利？”

他说：“人至少要对自己有比较准确的、合适未来科技社会的定位，要不然就容易迷失。”

他呼吁人们用更加理性的态度去了解、接受技术的变革。

就此，我们也向ChatGPT提出了问题——无论您是否认同，这一回答至少提供了一种思考的方式。
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向ChatGPT提问其将取代哪些人类工作 Source: SBS / Helen Chen
本次采访中，宋正还谈及澳大利亚本地的人工智能研究水平等话题，点击播放键收听完整对话。
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ChatGPT冷思考：人工智能时代如何理性看待人的价值与机器的“有用”？

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02/03/202326:00
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