为何微软豪掷千金投资OpenAI？深度拆解ChatGPT背后公司的商业模式

近期随着OpenAI公司推出的ChatGPT横空出世，并且凭借与谷歌DeepMind完全不同的商业模式，更快速地进入商业化。最终促使微软在近期宣称准备向OpenAI再追加100亿美元投资，成就了其近三百亿估值的基石，造就了今日顶级AI公司的地位。





OpenAI的成立与成功出圈，从来都不是偶然事件。自1956年AI的概念被提出后，关于人工智能的想象就长期活跃在诸多影视作品中。直到自动驾驶技术的初步应用，使其成为决策式AI领域中的商业化代表，但当前的技术水准与完全解放人力的设想，还有些遥远。





而在AI中的另一个领域——生成式AI中，作为代表的OpenAI已经通过其开发的ChatGPT与GPT-3模型，帮助无数个人、公司实现了生产力进步，甚至是成功创业，就像当年谷歌推出的安卓移动操作系统，帮助中国小米等众多智能手机厂商得以快速发展，获得商业利润一样。这让仅成立8年的OpenAI名声鹊起，目前的知名度齐名几大老牌科技公司。



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SBS特约通讯员魏睿昊分析：“OpenAI的数据是千万美元级别，那么预计到了12个月之后可能跃升入十亿美元级别。”





“最强大的还在于它产出形式的受限比较少，会产生各种不同形式的产品。”



OpenAI如何应运而生？

当人们去翻看OpenAI的历史脉络，会发现该公司的沉淀远不如几个老牌科技公司。但2015年成立的时间，却是一个极为特殊的时间点，因为这一年，其实是所有现在商业化生成式AI的同一起点。





魏睿昊表示：“2015年这个点比较有意思的，事上AI的应用已经非常久远了，过去一般都是一些中小型的模型，那么发生巨大变化的时间节点在2015年，2015年出现了AI算法大的跨越式的跳跃，它最核心的更改是使用大数据大量的大模型计算和大数据的使用。”





“即使采用读取大量数据进行比较复杂的机器学习之后，依然可以以比较低的成本产生大量的比较高质量的内容和结果，那么在这样的一个突然间的技术的变更和变革的推动下， 2015年之后开始出现大量大数据计算的AI的算法和程序技术公司，Open AI在那个时候出现的。”





“2015年之后，当大家可以开始上大数据和大模型，依然可以以高效、低成本的方式来进行工作的情况下，推动了AI的进一步的爆发式增长，而ChatGPT的成功意味着真正的大数据和大的AI的时代揭开了序幕。”



AI之争

面对ChatGPT的强势来袭，老牌科技公司谷歌推出了类似产品——一款实验性的对话AI服务Bard，对抗潜在威胁。





对于AI行业的此番竞争，魏睿昊认为：“当中最严重的问题是在于，原本的谷歌作为一个搜索引擎是绝对的‘龙头’，一夜之间使用AI的方式进行搜索，在（微软的搜索引擎）Bing上使用，才刚开始效果就已经开始比谷歌好了。”





“可以说突然之间我拉着你进入了一条全新的赛道，原来的技术和赛道被扔掉了，这是谷歌受到的最大的挑战，同样百度也会面临同样的问题。”





他认为从商业角度来看，现在便判定谁赢得了这场AI之争还为时过早。





“将会有技术的不停升级变革，也会有很多各个不同角度的应用会出现，会有很多的公司如雨后春笋般将出现，现在说谁一定会赢，本身也是一个不科学的判断。”





他补充说：“不会只有一家赢家，这个从过往的所有的不同行业的商业发展来说都是这样的结果，我相信AI行业也不会有太大的差别。”





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



