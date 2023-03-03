【圆桌健谈】WHO再呼吁消除反式脂肪 澳大利亚被“点名批评”为哪般？

世卫组织总干事谭德塞博士说:“ 反式脂肪没有已知的好处……不应该出现在食物中。是时候一劳永逸地摆脱它了。”





该报告显示，目前在摄入反式脂肪导致冠心病死亡的估计比例最高的16个国家中，有9个国家没有消除反式脂肪的“最佳实践”政策。





而这9个被世卫“点名批评”的国家中，澳大利亚赫然在列。





反式脂肪是什么？它会对身体造成什么影响？澳大利亚目前有何相关政策法规？





本期《圆桌健谈》中，悉尼注册营养师陶拓为您详细拆解以上问题。



注册营养师陶拓。 Credit: 陶拓

什么是反式脂肪？

陶拓介绍说，脂肪分为顺式与反式，反式脂肪似乎机上在天然食材中（例如牛羊肉等红肉中）也存在。但现代人谈之色变，是因为随着人类社会的发展，精加工食品愈发普遍。



他指出，人体需要补充各种营养，包括碳水化合物、蛋白质、脂肪等，但“唯独这个反式脂肪酸，人体根本就不需要”。





然而，我们目前超市货架上常见的各色精加工食品中，却时常含有反式脂肪酸，导致人们不知不觉中摄入过量身体本不需要的成分，而这也对健康造成了危害——世卫组织表示，摄入反式脂肪增加了人们患心脏病和死亡的风险。



澳大利亚为何被世卫“点名批评”？

但澳大利亚并没有符合世卫组织标准的最佳实践。



澳大利亚的食品监管机构澳新食品标准局（FSANZ）于2013年进行了澳新反式脂肪调查。该局官网表示：“……监测发现，澳大利亚人每天平均从反式脂肪中获取0.5%的能量摄入……这远低于WHO的建议不超过1%，也低于许多其他国家的水平。”





根据这一调查，该局最终决定无需制定额外的反式脂肪限制法规，认为强制性要求食品在标签中标注反式脂肪酸含量“是没有必要的”。





然而，如今距离该调查已过去整整十年。陶拓认为，食品标准局需要对这一决定进行重新审查。



单从营养学的角度，我感觉很有必要审查一次。

“《美国心脏学会期刊》（AHA Journal）在16年有份资料，他统计出每年光死于食用加工类反式脂肪酸的人，每年就高达54万；摄入大量反式脂肪可以让死亡风险增加34%，死于患心血管疾病的概率会增加28%。”



食品标签亟需规范

目前，澳大利亚食品制造商只需要在标签中列出总脂肪和饱和脂肪含量。若厂商声称“不含反式脂肪”或“不含胆固醇”，则必须在产品的营养成分表上列出反式脂肪的含量。





然而，目前通用的食品标签遵循美国药监局（FDA）的规则，即若产品每份含反式脂肪少于0.5克，则公司可以四舍五入并在成分表上标注“0克”。





消费者看到反式脂肪0克的标签，有时还会困惑，0克为何还要特意标注？





殊不知这可能意味着产品每份包含0至0.5克的反式脂肪，而正是这小小的数字，可能会带来大大的隐患。



若产品每份含反式脂肪少于0.5克，则公司可以四舍五入并在成分表上标注“0克”。 Credit: samdiesel/Getty Images 陶拓指出，WHO建议每日摄入反式脂肪不超过人体总摄入量的1%，具体算来，对一个健康成年人来说约为2.2克，吃一袋200克薯片便很可能不知不觉间摄入过半。





陶拓认为，超市货架占有率高的各色精加工食品都可能含有反式脂肪风险，其标注的“0克”也可能是四舍五入的陷阱，因此很有必要改良目前的食品标签。





“很有必要开始强制厂家标注，因为本身（每日摄入）不能超过2克，已经概念很小了，‘小于多少’不能满足要求，一定要标注到毫克级别，就像元素钠一样。”





以上是本期《圆桌健谈》全部内容，您可以搜索关键词 SBS中文 和 圆桌健谈 收听、阅读往期播客。下期节目中，陶拓将继续为您讲解，如何在日常生活中避免摄入反式脂肪。





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