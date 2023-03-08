【圆桌健谈】六大“华人最爱”反式脂肪食品需警惕！您中招了吗？

在上一期的《圆桌健谈》节目中，悉尼注册营养师陶拓介绍了反式脂肪及其危害。





他认为，澳新食品标准局（FSANZ）2013年对澳大利亚食品市场进行反式脂肪相关调查后，作出无需强制性要求在标签上标注反式脂肪酸含量的这一决定，在事隔十年后需要重新审查。





在没有清晰标签引导的现状下，我们该如何在日常生活中避免摄入反式脂肪呢？





本期《圆桌健谈》中，陶拓为您详细解答这一问题，并分享需要警惕的六大“华人最爱”反式脂肪食品。



注册营养师陶拓。 Credit: 陶拓

“华人最爱”六大反式脂肪陷阱，您中招几个？

在没有精确标签引导的情况下，普通消费者时常会不自知地踩中“反式脂肪陷阱”，而正如陶拓所言，精加工食品是罪魁祸首。



世卫组织也表示，“工业生产的反式脂肪通常存在于包装食品、烘焙食品、食用油和涂抹食品中”。具体来说，日常生活中需要警惕哪些含反式脂肪风险的食品呢？





陶拓总结了六大华人喜爱、却有可能含反式脂肪的食品类型。



油炸食品；

中餐炒菜；

糖油混合物；

葱油饼、方便面；

美乃滋；

咖啡伴侣。

陶拓说：“ 油炸食品 首先用的大多是廉价的食用油，非常容易被氧化，一被氧化其脂肪酸就从顺式变成反式。”



陶拓说：“油炸食品首先用的大多是廉价的食用油，非常容易被氧化，一被氧化其脂肪酸就从顺式变成反式。” Credit: Wikipedia 至于 中餐炒菜 ，虽然它在许多人心中是营养均衡的健康食品，但陶拓指出，外卖店的炒菜由于可能使用大量油进行炒制，且可能用的还是“回锅油”（重复使用的食用油），因此含油量高，且易含因重复加热食用油产生的过氧化物及反式脂肪等有害物质。





糖油混合物 令人欲罢不能，但其使用的油类也很可能含反式脂肪：“脂肪跟糖类混起来这么一个东西，具体的比如说饼干、巧克力、糕点、点心，这些都属于糖油混合物，吃起来诱惑很大，又容易上瘾，一下吃很多。”





葱油饼和方便面 这两种食物的含油量均不可小觑——方便面看似不起眼，但绝大多数方便面的面饼都是油炸制成，因此也有说法称“吃方便面等于喝油”。



陶拓说，方便面的含油量不可小觑。 Source: AAP / CHIAKI TSUKUMO/AP Mayonnaise即蛋黄酱 ，是一种主要由植物油、蛋以及其它调味料制成的酱料，但它可能含有大量反式脂肪酸。“澳新食品标准局资料显示，美乃滋，尤其是含豆油的，反式脂肪酸非常非常高，”陶拓指出。





咖啡伴侣 也不得不防。陶拓介绍说，咖啡伴侣的主要成分就是植物油和糖，在含糖本身不健康的情况下，有可能使用的还是氢化植物油，而氢化过程便会产生反式脂肪酸。



处处是陷阱 如何吃得更健康？

陶拓表示，若因特殊情况无法自行准备每日膳食（例如旅游、出差）又选择不多的情况下，偶尔吃一些可能含有反式脂肪的食品也“问题不大”，自己便曾在旅游期间“被迫选择”镇上唯一一家亚洲菜馆，但该店的炒菜确实使用了大量的油。





不过，日常生活中时常不注意饮食还是不可取的：“天天加班加点没东西吃就点外卖，那不行。”



Frozen vegetables are longer lasting, more convenient and unlikely to end up in your bin at the end of the week. Source: Pixabay “不如去超市买点蔬菜，甚至是冻蔬菜也行；可以去买烤鸡，把鸡皮去掉或少吃鸡皮；买含纤维高的面包，例如全麦面包。这样可以解决一顿饭。”





“或者你可以去附近的炸鱼排店，但不买炸制品，可以买烤鱼；或是墨西哥餐，不点薯片，点糙米饭，上面放上炖牛肉或羊肉。这些都不是深度油炸的，基本上没有反式脂肪酸。”





世卫组织于2018年发起全球性活动，旨在于2023年消灭反式脂肪酸。





对此，陶拓表示：“人类天生的口腹之欲很难消除，但我感觉这是一个非常棒的目标。我们会走什么道路去消除呢？就是通过立法进行越来越严格的控制。”





消除反式脂肪真的有用吗？



我感觉百分之百有用，非常之有用，后面加三个感叹号。

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