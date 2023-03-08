【圆桌健谈】六大“华人最爱”反式脂肪食品需警惕！您中招了吗？

Thai street food in Bangkok, shrimp tempura with vegetables

“华人最爱”六大反式脂肪陷阱，您中招几个？ Credit: lechatnoir/Getty Images

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世卫组织再度呼吁全球协力消除反式脂肪，澳大利亚被“点名批评”。在没有清晰标签引导的现状下，我们该如何在日常生活中避免摄入反式脂肪呢？华人饮食习惯中又有哪些难防的反式脂肪来源呢？

在上一期的《圆桌健谈》节目中，悉尼注册营养师陶拓介绍了反式脂肪及其危害。

他认为，澳新食品标准局（FSANZ）2013年对澳大利亚食品市场进行反式脂肪相关调查后，作出无需强制性要求在标签上标注反式脂肪酸含量的这一决定，在事隔十年后需要重新审查。

在没有清晰标签引导的现状下，我们该如何在日常生活中避免摄入反式脂肪呢？

本期《圆桌健谈》中，陶拓为您详细解答这一问题，并分享需要警惕的六大“华人最爱”反式脂肪食品。
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注册营养师陶拓。 Credit: 陶拓

“华人最爱”六大反式脂肪陷阱，您中招几个？

在没有精确标签引导的情况下，普通消费者时常会不自知地踩中“反式脂肪陷阱”，而正如陶拓所言，精加工食品是罪魁祸首。
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世卫组织也表示，“工业生产的反式脂肪通常存在于包装食品、烘焙食品、食用油和涂抹食品中”。具体来说，日常生活中需要警惕哪些含反式脂肪风险的食品呢？

陶拓总结了六大华人喜爱、却有可能含反式脂肪的食品类型。
  • 油炸食品；
  • 中餐炒菜；
  • 糖油混合物；
  • 葱油饼、方便面；
  • 美乃滋；
  • 咖啡伴侣。
陶拓说：“油炸食品首先用的大多是廉价的食用油，非常容易被氧化，一被氧化其脂肪酸就从顺式变成反式。”
Fried foods
陶拓说：“油炸食品首先用的大多是廉价的食用油，非常容易被氧化，一被氧化其脂肪酸就从顺式变成反式。” Credit: Wikipedia
至于中餐炒菜，虽然它在许多人心中是营养均衡的健康食品，但陶拓指出，外卖店的炒菜由于可能使用大量油进行炒制，且可能用的还是“回锅油”（重复使用的食用油），因此含油量高，且易含因重复加热食用油产生的过氧化物及反式脂肪等有害物质。

糖油混合物令人欲罢不能，但其使用的油类也很可能含反式脂肪：“脂肪跟糖类混起来这么一个东西，具体的比如说饼干、巧克力、糕点、点心，这些都属于糖油混合物，吃起来诱惑很大，又容易上瘾，一下吃很多。”

葱油饼和方便面这两种食物的含油量均不可小觑——方便面看似不起眼，但绝大多数方便面的面饼都是油炸制成，因此也有说法称“吃方便面等于喝油”。
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陶拓说，方便面的含油量不可小觑。 Source: AAP / CHIAKI TSUKUMO/AP
Mayonnaise即蛋黄酱，是一种主要由植物油、蛋以及其它调味料制成的酱料，但它可能含有大量反式脂肪酸。“澳新食品标准局资料显示，美乃滋，尤其是含豆油的，反式脂肪酸非常非常高，”陶拓指出。

咖啡伴侣也不得不防。陶拓介绍说，咖啡伴侣的主要成分就是植物油和糖，在含糖本身不健康的情况下，有可能使用的还是氢化植物油，而氢化过程便会产生反式脂肪酸。
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陶拓表示，若因特殊情况无法自行准备每日膳食（例如旅游、出差）又选择不多的情况下，偶尔吃一些可能含有反式脂肪的食品也“问题不大”，自己便曾在旅游期间“被迫选择”镇上唯一一家亚洲菜馆，但该店的炒菜确实使用了大量的油。

不过，日常生活中时常不注意饮食还是不可取的：“天天加班加点没东西吃就点外卖，那不行。”
Frozen vegetables are longer lasting, more convenient and unlikely to end up in your bin at the end of the week.
Frozen vegetables are longer lasting, more convenient and unlikely to end up in your bin at the end of the week. Source: Pixabay
“不如去超市买点蔬菜，甚至是冻蔬菜也行；可以去买烤鸡，把鸡皮去掉或少吃鸡皮；买含纤维高的面包，例如全麦面包。这样可以解决一顿饭。”

“或者你可以去附近的炸鱼排店，但不买炸制品，可以买烤鱼；或是墨西哥餐，不点薯片，点糙米饭，上面放上炖牛肉或羊肉。这些都不是深度油炸的，基本上没有反式脂肪酸。”

世卫组织于2018年发起全球性活动，旨在于2023年消灭反式脂肪酸。

对此，陶拓表示：“人类天生的口腹之欲很难消除，但我感觉这是一个非常棒的目标。我们会走什么道路去消除呢？就是通过立法进行越来越严格的控制。”

消除反式脂肪真的有用吗？
我感觉百分之百有用，非常之有用，后面加三个感叹号。
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