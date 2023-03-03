毫无解释地将租客驱离出租物业？此举在该州即将成为非法行为

要点： 新州自由党-国家党联盟和工党都承诺禁止无故驱逐；

这种做法目前在除首都领地外的其它澳大利亚各州和领地都是合法的；

新州绿党称这是一项“早该进行的改革”。

房东在租约期满后无故将租户逐出家门，很快就会成为非法行为，这是新南威尔士州陷入挣扎租户的一个重大胜利。





佩罗提（Perrottet）政府继新州工党提出此承诺后，作出了同一承诺，在3月25日的州选举之前巩固了这一政策变化。





据《每日电讯报》周五报道，新州自由党-国家党联盟承诺采取新州工党已经宣布的一系列措施，包括取消无理由驱逐，转而采用“合理理由”模式。





它还将实施新州工党去年首次宣布的可转移押金计划（portable bond scheme）——根据该计划，新州租赁委员会将允许押金直接转移到另一处房产，为租房者搬家提供便利；并引入三年和五年的标准租约。





新州绿党住房发言人詹妮·梁（Jenny Leong）周五表示，结束无理由驱逐将是对挣扎中租户的重大帮助。



新南威尔士州绿党在去年晚些时候的议会会议上提出了一项试图禁止无故驱逐的动议，但没有得到任何一个主要政党的支持。





梁女士说：“这是一项早该进行的改革，我们很高兴看到两个主要政党最终来到了谈判桌前。”





“但我们要明确的是，他们是被租户维权人士、街头活动家以及在租金失控和不公平驱逐中苦苦挣扎的租户拖到这里来的。”





连任后的联盟政府将让新南威尔士州公平交易局暗中参加租房检查，以发现那些违反新近实施的“租金竞价（rent bidding）”禁令的可疑房产经纪。





去年年底，在对稀缺房产的狂热追求中，州长佩罗提禁止了租金竞价。



当房地产经纪人诱使潜在租户提供更高的租金出价以确保能够租下房产时，就会发生租金竞价或租金竞拍（rental auction）。





违规的房产经纪可能会被处以个人罚款 5500 澳元，公司罚款 11000 澳元。





根据Domain的一份报告，这些措施的出台是因为首都的租金价格在过去一年中上涨了14.6%，而偏远地区上涨了11.6%。只有不到百分之一的房产在市场上停留了三周或更长时间。





新州工党的租房政策包括禁止无理由驱逐，取缔秘密租金竞拍，引入可转移押金计划，并设立独立租房专员，为租户辩护。





该党还将使租房者更容易要求在家里养宠物。





澳大利亚首都领地是目前澳大利亚唯一禁止无理由驱逐的司法管辖区。





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