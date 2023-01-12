倡导者呼吁保留住房支持计划 帮助澳洲租户应对负担危机

要点： 澳大利亚国家租房可负担计划的逐步取消令倡导者们担忧；

今年退出该计划的房屋数量急剧增加，超过6600套；

澳大利亚人同时承受着房租飞涨和生活成本增加。

倡导者们敦促联邦政府继续实施这项国家计划——允许低收入家庭以低于市价至少20%的价格租房。





澳大利亚国家可负担租房计划（NRAS）由陆克文（Kevin Rudd）政府于2008年推出，计划于2026年结束，这意味着每年都将有更多的房产退出该计划。





今年，有6619套租赁房产将退出该计划，这引发了倡导者的担心，他们认为需要做更多的工作来帮助缓解人们的生活成本和租金压力。





“每个人的家（Everybody's Home）”活动的全国发言人梅伊·阿齐泽（Maiy Azize）表示，该计划的逐步取消将使许多澳大利亚人处于更不稳定的境地。





她告诉SBS新闻：“这意味着他们将受困于无法负担的租金中。”





“这意味着他们在交完租金后可能身无分文。这意味着他们可能没有足够的钱支付账单，他们可能要承担无法负担的贷款，或者吃不上饭，或者不用一些生活必需品，但是上述这些正是实施这项计划所希望避免的情况。”



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倡导者：承诺建造2万套可负担住房远远不够

根据澳大利亚国家可负担租房计划，超过38000套房产被纳入了倡导者所称的“澳大利亚有史以来最大的可负担住房供应”。





联邦和州政府以固定利率的年度付款激励住房供应商——与消费物价指数的租金挂钩——这允许他们以低于市价的租金向租户提供住宿。





上届莫里森政府在执政时期加强了这一计划。





倡导者们敦促于2022年5月当选的阿尔巴尼斯政府在2026年之后继续实施该计划。





澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在2022年10月提出一个国家住房新协议，以期解决住房供应和负担能力问题。该计划目标是从2024年起的五年内，通过3.5亿澳元的基金提供多达2万套可负担的住房。





阿齐泽说，这远远不足以解决当前的问题。





“我们需要的是政府真正扩大他们的愿景。因此，本届政府承诺在未来五年内建造2万套社会住房。这一数字与需求相比确实微不足道，全国各地的需求量是50万套。”



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澳大利亚住房和城市研究所的福瑟林汉姆（Michael Fotheringham）博士认为，应该早点采取行动。





“解决这个问题的最佳时间是20年前，下一个最佳时间是今天。现在绝对是时候了，我们不能继续继续搁置这个问题，因为它只会越来越严重。在澳大利亚，在无家可归者和难以负担的住房方面有许多重大的问题，我们需要认真对待。”



计划逐步取消开始影响昆州

2022年11月发布的租金可负担性指数显示，澳大利亚的租金涨速超过了家庭收入的涨速。





至少有58%的低收入租户承受住房压力，这意味着他们用超出收入的30%支付租金。





澳大利亚各地租户正处于租房困境中，霍巴特是住房负担最轻的城市。



Parts of the central business district under water at Forbes, in the Central West of New South Wales, Thursday, November 17, 2022. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/AAPIMAGE 受到洪水影响的社区有更严重的租房问题，比如新州北部的小镇利斯莫尔（Lismore），在2022年遭遇多次洪水。





在今年逐步退出国家可负担租房计划的6600套房产中，昆州受到的冲击最大，有2499套房子不再提供便宜的租金。





2022年，有1320套房屋被从可负担房屋计划中移除。





昆州社会服务委员会首席执行官麦克维（Aimee McVeigh）表示，现在的负担更多落在慈善机构和非政府组织身上。





她说：“这确实增加了社会服务的压力，因为越来越多人向社区组织求助，希望能满足基本的需求，包括有家可归。”



“在过去的几年里，社区组织告诉我们，他们经历着前所未有的需求；这包括来寻求服务的人，他们以前从未需要援助；而这与人们无法在私人租赁市场上租到房屋有关。”





据估计，昆州有4.6万人在社会住房登记册上。麦克维女士说，租房者失去了可负担的选择，这是最糟糕的时候。





“昆州确实处于澳大利亚住房危机的震中。昆州租金涨幅创下纪录，空置率处于历史低位，而且大批人在社会住房登记册上等待多年。”





“面对住房危机，我们最不想看到的就是住房的支援计划被取消，”她说。





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