Latest

倡导者呼吁保留住房支持计划 帮助澳洲租户应对负担危机

今年，随着一项为澳大利亚低收入家庭提供政府补贴的全国性计划逐步取消，6619套出租物业将被从可负担房屋支持计划中移除。

Properties under construction in Sydney. The timber scaffolds can be seen.

The National Rental Affordability Scheme encourages the provision of affordable rental housing. Source: AAP

要点：
  • 澳大利亚国家租房可负担计划的逐步取消令倡导者们担忧；
  • 今年退出该计划的房屋数量急剧增加，超过6600套；
  • 澳大利亚人同时承受着房租飞涨和生活成本增加。
倡导者们敦促联邦政府继续实施这项国家计划——允许低收入家庭以低于市价至少20%的价格租房。

澳大利亚国家可负担租房计划（NRAS）由陆克文（Kevin Rudd）政府于2008年推出，计划于2026年结束，这意味着每年都将有更多的房产退出该计划。

今年，有6619套租赁房产将退出该计划，这引发了倡导者的担心，他们认为需要做更多的工作来帮助缓解人们的生活成本和租金压力。

“每个人的家（Everybody's Home）”活动的全国发言人梅伊·阿齐泽（Maiy Azize）表示，该计划的逐步取消将使许多澳大利亚人处于更不稳定的境地。

她告诉SBS新闻：“这意味着他们将受困于无法负担的租金中。”

“这意味着他们在交完租金后可能身无分文。这意味着他们可能没有足够的钱支付账单，他们可能要承担无法负担的贷款，或者吃不上饭，或者不用一些生活必需品，但是上述这些正是实施这项计划所希望避免的情况。”
READ MORE

澳大利亚的住房市场低迷已经打破了40年的纪录 房价会继续下跌吗？

倡导者：承诺建造2万套可负担住房远远不够

根据澳大利亚国家可负担租房计划，超过38000套房产被纳入了倡导者所称的“澳大利亚有史以来最大的可负担住房供应”。

联邦和州政府以固定利率的年度付款激励住房供应商——与消费物价指数的租金挂钩——这允许他们以低于市价的租金向租户提供住宿。

上届莫里森政府在执政时期加强了这一计划。

倡导者们敦促于2022年5月当选的阿尔巴尼斯政府在2026年之后继续实施该计划。

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在2022年10月提出一个国家住房新协议，以期解决住房供应和负担能力问题。该计划目标是从2024年起的五年内，通过3.5亿澳元的基金提供多达2万套可负担的住房。

阿齐泽说，这远远不足以解决当前的问题。

“我们需要的是政府真正扩大他们的愿景。因此，本届政府承诺在未来五年内建造2万套社会住房。这一数字与需求相比确实微不足道，全国各地的需求量是50万套。”
READ MORE

随着澳大利亚楼市降温 租房者迎来好消息

澳大利亚住房和城市研究所的福瑟林汉姆（Michael Fotheringham）博士认为，应该早点采取行动。

“解决这个问题的最佳时间是20年前，下一个最佳时间是今天。现在绝对是时候了，我们不能继续继续搁置这个问题，因为它只会越来越严重。在澳大利亚，在无家可归者和难以负担的住房方面有许多重大的问题，我们需要认真对待。”

计划逐步取消开始影响昆州

2022年11月发布的租金可负担性指数显示，澳大利亚的租金涨速超过了家庭收入的涨速。

至少有58%的低收入租户承受住房压力，这意味着他们用超出收入的30%支付租金。

澳大利亚各地租户正处于租房困境中，霍巴特是住房负担最轻的城市。
NSW FLOODS
Parts of the central business district under water at Forbes, in the Central West of New South Wales, Thursday, November 17, 2022. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/AAPIMAGE
受到洪水影响的社区有更严重的租房问题，比如新州北部的小镇利斯莫尔（Lismore），在2022年遭遇多次洪水。

在今年逐步退出国家可负担租房计划的6600套房产中，昆州受到的冲击最大，有2499套房子不再提供便宜的租金。

2022年，有1320套房屋被从可负担房屋计划中移除。

昆州社会服务委员会首席执行官麦克维（Aimee McVeigh）表示，现在的负担更多落在慈善机构和非政府组织身上。

她说：“这确实增加了社会服务的压力，因为越来越多人向社区组织求助，希望能满足基本的需求，包括有家可归。”
“在过去的几年里，社区组织告诉我们，他们经历着前所未有的需求；这包括来寻求服务的人，他们以前从未需要援助；而这与人们无法在私人租赁市场上租到房屋有关。”

据估计，昆州有4.6万人在社会住房登记册上。麦克维女士说，租房者失去了可负担的选择，这是最糟糕的时候。

“昆州确实处于澳大利亚住房危机的震中。昆州租金涨幅创下纪录，空置率处于历史低位，而且大批人在社会住房登记册上等待多年。”

“面对住房危机，我们最不想看到的就是住房的支援计划被取消，”她说。

欢迎下载应用程序SBS Radio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

饕客福音：今夏多种水果经历“通缩” 蓝莓逆市大减价

大坂直美宣布怀孕暂别网坛 预计2024年复出

说走就走的旅行：2023年澳大利亚人可以免签去哪些地方？

杨紫琼获得金球奖最佳女主角，感慨一路走来艰辛历程

LISTEN TO
Adalaide new year oli image

当“百鸟朝凤”遇见农历新年：新加坡音乐家讲述中西合并的华人故事

SBS Chinese

12/01/202308:52
分享
Published 12 January 2023 at 2:09pm, updated 16 minutes ago at 2:29pm
By Biwa Kwan, Sam Dover
Source: SBS
Available in other languages