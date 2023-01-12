大坂直美宣布怀孕暂别网坛 预计2024年复出

这位前网球女单世界一姐在几天前宣布，她不会参加今年的澳网公开赛。

Naomi Osaka smiling on a tennis court

Tennis star Naomi Osaka is pregnant and plans to return to competition in 2024. Source: AP / Hamish Blair

要点：
  • 大坂直美在Twitter上宣布怀孕；
  • 她要到 2024 年才能参加澳网公开赛；
  • 她怀孕的消息是在巴蒂宣布怀孕的五天后传出。
网球巨星大坂直美（Naomi Osaka）宣布将迎接她第一个孩子，她三天前宣布不会参加今年的澳大利亚网球公开赛。

虽然有人猜测这位 25 岁四次大满贯得主在退赛后，可能会结束职业生涯，但这位两届澳网冠军球员在周三 (1 月 11 日) 还透露，她计划明年在墨尔本重返赛场。

来自日本的大坂直美，自去年 9 月泛太平洋公开赛后，就没有参加过 WTA 巡回赛。她在 Twitter 上说：“迫不及待要回到球场，但这是我 2023 年的一个小消息。”并附上了一张看似为怀孕B超扫描的照片。

“我对未来有很多期待，其中一件事是让我的孩子来观看我的比赛，并告诉别人‘那是我妈妈’，哈哈。”
已退役的澳大利亚名将巴蒂（Ashleigh Barty）在五天前宣布她和丈夫 Gary Kissick 即将迎接第一个孩子。她是另一位前世界一姐和卫冕的澳网冠军。

大坂直美最初没有详细说明她退出澳网的原因，她曾在 2019 年和 2021 年两次赢得墨尔本大满贯赛事。她在帖子中补充说，她预计将在 2024 年重返澳网。

也赢得过两届美网冠军殊荣的大坂直美说：“2023 年对我来说将是充满学习的一年，我希望能在下一个年头见到你们，因为我将参加 2024 年澳网。”

最后，她还对粉丝们附上了一句：“无限爱你们 ❤。”

这位网球巨星正在与饶舌歌手 Cordae 交往，并在帖文补充说：“至少可以说，过去这几年很有趣。但我发现人生中最具挑战性的时刻，可能也是最有趣的。”
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“离开网球的几个月，让曾致力于这项运动的我对此重燃了热爱和欣赏。”

“我意识到生命如此短暂，我不会把任何时刻视为理所当然，每一天都是新的祝福和冒险。”

“我知道我对未来充满期待。”

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Published 12 January 2023 at 12:34pm
Source: AAP
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