饕客福音：今夏多种水果经历“通缩” 蓝莓逆市大减价

澳大利亚每年只有五分之一的家庭会购买蓝莓，他们平均每年会买8次，每次开支约为4.6澳元。





不过随着今年蓝莓逆市大减价，这种鲜嫩多汁又营养丰富的水果成为越来越多家庭的选择。





在主要超市商铺，近日的蓝莓价格下跌到约1.9元一盒或5元三盒，非常实惠。





专门从事食品和农业方面业务的荷兰合作银行（Rabobank）副分析师Pia Piggott表示，其实这个夏天很多水果都在经历“通缩”。





“在9月和12月季度，我们见到很好的蓝莓和芒果大丰收，令水果价格下跌。但这仍是我见过最便宜的蓝莓。”



蓝莓还能制作甜品享用。 Credit: Unsplash (Joanna Kosinska) 莓果种植行业机构Berries Australia的行政总监Rachel Mackenzie表示，占全澳蓝莓七成产量的新州Coffs Harbour地区在2021年经历了冰雹侵袭，之后农户扩大了蓝莓种植。





“我们有较冷的冬天，但没结霜，因此迎来丰收。”





与此同时，去年底的潮湿天气拖慢了采摘水果的进度，令蓝莓、芒果和樱桃的产出都集中在最近这段时间。





同时，圣诞假期后的消费意欲减退、运输成本降低等，都令价格松动。





澳洲的蓝莓99%都供应国内，而产量在截至2021年的5年内翻了超过一倍。





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