无窗地下室中蜗居：澳洲租房危机下12人合租房的生活

当19岁的蕾切尔（化名）离开家搬进合租房时，她万万没有想到居住条件会如此糟糕。





这所房子位于悉尼内西区，住着12个人。房间内拥挤肮脏，堆满杂物。





该房原本只有五间卧室，但后来又添加四间卧室，包括一个小阁楼。





“如果站在房间里，就没办法完全伸展双臂，” 蕾切尔告诉The Feed。





地下室也被改造成三间额外的卧室，隔墙用薄木板和一些货架拼凑而成。



Left: Rachel's bedroom walls were hastily put together from thin pieces of wood. Right: a hole in her wall. Source: Supplied 蕾切尔住在地下室的其中一个房间，周租为250澳元。





由于她与对面房间共用卧室顶灯，她甚至无法随意开关顶灯。





“我经常在一片漆黑中生活，因为我的房间没有任何窗户。墙上还有一些洞，是没有建好的地方。”



Rachel's bedroom was small and constantly dark because she couldn't use the overhead lights. Source: Supplied 蕾切尔说，厨房里安装了监控摄像头，以确保住户能够及时洗碗。





即便居住条件“不人性化”，蕾切尔还是在那里住了六个月。





“当时也是没有办法，因为在悉尼很难找到房子，我们都有些绝望，” 她说道。



Rachel says the share house residents were recorded with a surveillance camera. Source: Supplied

找到合租房愈发困难

合租是指多个无亲属关系的人住在同一住所并共享设施，这是一种经济实惠的租房方式，也通常被视为年轻人搬离家庭的一种成年仪式。





如今，找到合租房比以往任何时候都更加困难。





2022年年中，蕾切尔从阿德莱德搬到悉尼时，被迫住在自己的汽车里。在不同租房网站进行了“地毯式”搜索后，她才找到现在的合租房。





根据The Feed获得的澳大利亚两个最大合租住宿平台Flatmates.com.au和Flatmate Finders的数据，每个首府城市的租房需求都在激增。





在悉尼，每一间可租的房间就有14个人在看。在珀斯，每一间可租的房间有16个人在看。



Source: SBS Flatmate Finders的业务经理米切尔（Guy Mitchell）表示，城市内区往往是最受欢迎的地方。





今年1月，有近2000人在悉尼内城区沙利山（Surry Hills）寻找房间，超过1300人在关注邦迪海滩（Bondi Beach）区域的租房情况。



Source: SBS

合租房租金越来越贵

租房空置率创下历史新低，上个月悉尼的空置率为0.9％，墨尔本为0.8％。澳洲房屋租金越来越昂贵，合租房也不例外。





Flatmate Finders的数据显示，2019年至2023年间，所有首府城市的房间平均租金均有所上涨。悉尼以单个房间周租325澳元排在首位。





如果在珀斯找合租房，需要付额外33%的租金，平均单间房租为225澳元。





与此同时，阿德莱德居民支付的单间房租为208澳元，比2019年增加了23%。



Source: SBS

一些居住条件具有“剥削性”

蕾切尔表示，她在合租房中的居住体验是“不舒服的”，而她并不是唯一一个有这种感受的人。





悉尼大学住房研究员纳斯林（Zahra Nasreen）发现，悉尼有13%的合租房过度拥挤。





她见过最糟糕的情况是14人住在两居室的单元内，甚至不得不共用床位。





“他们无法正常生活，做饭、洗澡和睡觉这样的日常活动都不得不轮流进行，” 纳斯林女士说。





纳斯林表示，住在过度拥挤的合租房中可能会导致一系列的健康问题，例如睡眠紊乱、噪音抱怨和精神健康问题。





“这些过度拥挤的合租房居住实际上可以被定义为无家可归，无论是精神还是身体上的，”纳斯林说。



A share house room advertised for rent in Sydney, intended for four people. Credit: Reddit/Shoddy_Cauliflower82

有多少人住在合租房？

新南威尔士大学城市未来研究中心的研究员马丁（Chris Martin）认为，相较于新冠疫情时期人们不愿入住合租房，目前的合租住房市场正在复苏。





他表示：“随着利率开始收缩经济，越来越多的人失去了工作保障，他们开始离开自己的住所，重新开始合租生活。”





据2021年人口普查数据显示，几乎有85万澳大利亚人生活在合租（两人及以上）房中。





相较于2016年约有35万人住在合租房，这是一个显著的增长。





但马丁认为，由于一些合租房被算作伴侣共同住房，真正的数字可能要高得多。



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哪些人在寻找合租房？

人们通常认为，只有年轻群体住在合租房里。但马丁表示，由于目前的租房压力，合租群体的年龄结构正在发生变化。





“我们发现大家的租房时间相较之前更久，我们也推测他们的合租时间更长，”马丁说。





纳斯林在她的研究中发现，许多年长的人住在合租房里，包括单身母亲和五六十岁的人。





她发现悉尼的合租者主要是国际学生和其他移民，如临时签证持有者、难民和打工度假者。



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合租者拥有哪些权利？

作为合租房房客，了解相关权利可能是个复杂的过程，因为目前没有一套特别适用于合租房的租赁法律。





合租者的权利和义务取决于所在的州以及和租赁提供者签订的协议。





蕾切尔租房时从未与租赁提供者签署书面协议。因此，她在新南威尔士州不被视为租客。





“有一个特别的规定，如果你居住在合租房中，你与房东的协议必须以书面形式签订才能受到《住宅租赁法》（Residential Tenancies Act）保护，“马丁解释道。





这与非合租房不同：在非合租房的情况下，即使你从未签署租赁合同，仍然会作为房客受到保护。





蕾切尔被视为普通寄宿房的房客，这类房客的法律权利非常有限。



Rachel's share house was dirty and cluttered with junk. Source: Supplied “当她支付房租时，她应有权获得收据，业主也同时应该尊重她对房间的安静享受，” 马丁说。





房客有权在租金上涨的前四周得到通知。





“房客不得在没有合理书面通知的情况下被驱逐。对于‘合理’没有定义，这取决于业主希望终止租赁的原因，”马丁说。





马丁表示，监管机构对私人租赁市场的了解不多。





他正在倡导制定一项合租房法律，制定“合理的合租规则”。



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这将是制定的专门针对合租房的法律，明确阐述最低生活标准、账单分摊和房客纠纷等相关条例。





“如果你是出租闲置房间的人，而有人能够决定谁可以搬进去，这其中存在风险，确实需要更高水平的监管。”





蕾切尔现已搬离合租房，和她的男朋友住在一起。





“我的男朋友说：‘嘿，你想搬来一起吗？’我说：‘当然，让我离开这里吧！’”





Additional reporting by Kenneth Macleod.





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