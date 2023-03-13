联盟党要求工党在原住民议会之声公投前明确原住民定义

要点： 反对党原住民澳大利亚事务发言人朱利安·利瑟（Julian Leeser）表示，工党应该明确定义原住民身份；

在被问及该问题是否会侮辱原住民时，利瑟表示这是“政府需要澄清的问题”；

自由党尚未确定其对原住民议会之声的立场，而国家党则表示反对。

反对党原住民澳大利亚人事务发言人利瑟表示，阿尔巴尼斯政府需要明确原住民身份的定义，以确定谁可以担任原住民议会之声成员。





今年早些时候，反对党领袖彼得·达顿（Perter Dutton）致函总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese），就提议中的议会之声提出15个问题，包括政府是否将确认原住民身份的定义，以决定谁可以在该机构任职。





当被问及该问题是否会侮辱原住民时，利瑟表示原住民有多个定义，政府需要明确将在议会之声中采用哪个定义。



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他在周日接受天空新闻（Sky News）采访时表示：“这是政府需要澄清的问题。”





“我们已要求政府给予答复，我们已经要求他们对此给予答案——谁将被选中以及如何被选中？”





利瑟表示，包括原住民澳大利亚人在内的人们都在问这个问题。



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自由党尚未确定其对议会之声的立场，而国家党则对此表示反对。





原住民议会之声的全民公投将于今年下半年举行，负责原住民议会之声的工作组正在敲定其对政府的建议。





这项立法预计将在本月底向议会提交，并将包含向公众提出的问题的措辞。





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