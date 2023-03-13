2023奥斯卡完整获奖名单揭晓《瞬息全宇宙》成最大赢家

第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼在美国当地时间星期日（3月12日）晚上（澳洲东岸夏令时间星期一上午11点）于好莱坞杜比剧院举行。





今年最受关注的电影《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All at Once）获得11项奖项提名，其中包括凭借戏中“王秀莲”一角获提名最佳女主角奖项的马来西亚华裔女演员杨紫琼。



除此以外，《西线无战事》（All Quiet on the Western Front）和《伊尼舍林的报丧女妖》（The Banshees of Inisherin）获得9项提名，而《猫王》（Elvis）也获得了8项提名。





另外，《壮志凌云2：独行侠》（Top Gun: Maverick）也是本届最佳电影奖项的大热门之一。该片为2022年全球票房排行榜亚军，仅次于同样获提名最佳电影的《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）。





最终，《瞬息全宇宙》一共夺得7个奖项，包括最佳影片、最佳原创剧本及最佳剪辑奖。





杨紫琼夺得最佳女主角奖项，而关继威（Ke Huy Quan）及杰米·李·柯蒂斯（Jamie Lee Curtis）也双双获得最佳男女配角奖项。





同时，电影两名导演舒奈特（Daniel Scheinert）及关家永（Daniel Kwan）也获得最佳导演奖。



越裔美国演员关继威 (Jonathan Ke Huy Quan) 凭借《瞬息全宇宙》中“王伟文”一角夺得本届奥斯卡金像奖最佳男配角。 Source: AAP / CAROLINE BREHMAN/EPA

第 95 届奥斯卡金像奖完整获奖名单：

最佳影片：《瞬息全宇宙》（Everything Everywhere All at Once）

最佳男主角：布兰登·费舍（Brendan Fraser） －《鲸》（The Whale）

最佳女主角：杨紫琼（Michelle Yeoh） - 《瞬息全宇宙》

最佳男配角：关继威（Jonathan Ke Huy Quan） - 《瞬息全宇宙》

最佳女配角：杰米·李·柯蒂斯（Jamie Lee Curtis）- 《瞬息全宇宙》

最佳导演：舒奈特（Daniel Scheinert）、关家永（Daniel Kwan） - 《瞬息全宇宙》

最佳原创剧本：舒奈特、关家永 - 《瞬息全宇宙》

最佳改编剧本：《女人们的谈话》（Women Talking）

最佳剪辑：罗杰斯（Paul Rogers） - 《瞬息全宇宙》

最佳原创歌曲：《Naatu Naatu》-《革命双雄》（RRR）

最佳原创配乐：《西线无战事》（All Quiet on the Western Front）

最佳音效：《壮志凌云2：独行侠》（Top Gun: Maverick）

最佳视觉效果：《阿凡达：水之道》（Avatar: The Way of Water）

最佳艺术指导：《西线无战事》

最佳动画长片：《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》（Guillermo del Toro's Pinocchio）

最佳动画短片：《男孩、鼹鼠、狐狸和马》（The Boy, The Mole, The Fox and The Horse）

最佳纪录长片：《毒杀纳瓦尼》（Navalny）

最佳纪录短片：《小象守护者》（The Elephant Whisperers）

最佳动作真人短片：《爱尔兰式告别》（An Irish Goodbye）

最佳国际影片：《西线无战事》

最佳服装设计：《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）

最佳妆发设计：《鲸》

最佳摄影：《西线无战事》

金像奖主办单位希望摆脱该次事件的阴影，加入崭新的表现元素，以吸引年轻观众及挽救正在下滑的收视率。





同时，主办方也希望借本届颁奖典礼，庆祝过去一年观众在新冠疫情后重返影院。此前，疫情导致网上串流平台的兴起，令演艺业界担心观众将不再前往影院观影。





杨紫琼此前已因《瞬息全宇宙》的演出而在其他奖项中获提名最佳女主角的奖项，更夺得金球奖最佳音乐及戏剧类电影女主角、美国演员工会奖最佳女主角、独立精神奖最佳主角演出及国家评论协会最佳女主角。



在被誉为“英国奥斯卡”的英国电影学院奖中，她也获得提名，但最佳女主角的奖项最终由澳洲演员凯特·布兰切特 (Cate Blanchett) 凭藉《TÁR》中“塔尔 (Lydia Tár)”一角夺得。





杨紫琼在出席该次颁奖典礼时表示，尽管自己获得提名，但她相信亚裔演员在大银幕上获得更多机会“还有一段漫长的路”。





她说：“我认为，这是一件永无止境的事，我们必须继续 (争取) 下去及不要感到松懈，觉得‘噢！这已成事了’，直到我们达到一个常态，就是我们不再需要问这些问题。”





“当这已成为正常、当亚洲人获提名任何类别的奖项将不再是一个令人震惊及惊喜的事，在那时候我就觉得我们已经向前迈进了一大步。”





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