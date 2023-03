2023奥斯卡完整获奖名单揭晓《瞬息全宇宙》成最大赢家

第95届奥斯卡金像奖颁奖典礼在美国当地时间星期日(3月12日)晚上(澳洲东岸夏令时间星期一上午11点)于好莱坞杜比剧院举行。





今年最受关注的电影《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)获得11项奖项提名,其中包括凭借戏中“王秀莲”一角获提名最佳女主角奖项的马来西亚华裔女演员杨紫琼。



除此以外,《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)和《伊尼舍林的报丧女妖》(The Banshees of Inisherin)获得9项提名,而《猫王》(Elvis)也获得了8项提名。





另外,《壮志凌云2:独行侠》(Top Gun: Maverick)也是本届最佳电影奖项的大热门之一。该片为2022年全球票房排行榜亚军,仅次于同样获提名最佳电影的《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)。





最终,《瞬息全宇宙》一共夺得7个奖项,包括最佳影片、最佳原创剧本及最佳剪辑奖。





杨紫琼夺得最佳女主角奖项,而关继威(Ke Huy Quan)及杰米·李·柯蒂斯(Jamie Lee Curtis)也双双获得最佳男女配角奖项。





同时,电影两名导演舒奈特(Daniel Scheinert)及关家永(Daniel Kwan)也获得最佳导演奖。



越裔美国演员关继威 (Jonathan Ke Huy Quan) 凭借《瞬息全宇宙》中“王伟文”一角夺得本届奥斯卡金像奖最佳男配角。 Source: AAP / CAROLINE BREHMAN/EPA

第 95 届奥斯卡金像奖完整获奖名单:

最佳影片:《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)

最佳男主角:布兰登·费舍(Brendan Fraser) -《鲸》(The Whale)

最佳女主角:杨紫琼(Michelle Yeoh) - 《瞬息全宇宙》

最佳男配角:关继威(Jonathan Ke Huy Quan) - 《瞬息全宇宙》

最佳女配角:杰米·李·柯蒂斯(Jamie Lee Curtis)- 《瞬息全宇宙》

最佳导演:舒奈特(Daniel Scheinert)、关家永(Daniel Kwan) - 《瞬息全宇宙》

最佳原创剧本:舒奈特、关家永 - 《瞬息全宇宙》

最佳改编剧本:《女人们的谈话》(Women Talking)

最佳剪辑:罗杰斯(Paul Rogers) - 《瞬息全宇宙》

最佳原创歌曲:《Naatu Naatu》-《革命双雄》(RRR)

最佳原创配乐:《西线无战事》(All Quiet on the Western Front)

最佳音效:《壮志凌云2:独行侠》(Top Gun: Maverick)

最佳视觉效果:《阿凡达:水之道》(Avatar: The Way of Water)

最佳艺术指导:《西线无战事》

最佳动画长片:《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》(Guillermo del Toro's Pinocchio)

最佳动画短片:《男孩、鼹鼠、狐狸和马》(The Boy, The Mole, The Fox and The Horse)

最佳纪录长片:《毒杀纳瓦尼》(Navalny)

最佳纪录短片:《小象守护者》(The Elephant Whisperers)

最佳动作真人短片:《爱尔兰式告别》(An Irish Goodbye)

最佳国际影片:《西线无战事》

最佳服装设计:《黑豹2》(Black Panther: Wakanda Forever)

最佳妆发设计:《鲸》

最佳摄影:《西线无战事》

同时,主办方也希望借本届颁奖典礼,庆祝过去一年观众在新冠疫情后重返影院。此前,疫情导致网上串流平台的兴起,令演艺业界担心观众将不再前往影院观影。





杨紫琼此前已因《瞬息全宇宙》的演出而在其他奖项中获提名最佳女主角的奖项,更夺得金球奖最佳音乐及戏剧类电影女主角、美国演员工会奖最佳女主角、独立精神奖最佳主角演出及国家评论协会最佳女主角。



在被誉为“英国奥斯卡”的英国电影学院奖中,她也获得提名,但最佳女主角的奖项最终由澳洲演员凯特·布兰切特 (Cate Blanchett) 凭藉《TÁR》中“塔尔 (Lydia Tár)”一角夺得。





杨紫琼在出席该次颁奖典礼时表示,尽管自己获得提名,但她相信亚裔演员在大银幕上获得更多机会“还有一段漫长的路”。





她说:“我认为,这是一件永无止境的事,我们必须继续 (争取) 下去及不要感到松懈,觉得‘噢!这已成事了’,直到我们达到一个常态,就是我们不再需要问这些问题。”





“当这已成为正常、当亚洲人获提名任何类别的奖项将不再是一个令人震惊及惊喜的事,在那时候我就觉得我们已经向前迈进了一大步。”





