澳大利亚即将宣布耗资千亿AUKUS核潜艇交易

要点： 据报道，澳大利亚将购买三艘美国潜艇，并可选择再购买两艘；

这些核潜艇要到2030年代末甚至2040年方可交付；

总理阿尔巴尼斯将于周二在圣地亚哥公布该协议。

澳大利亚即将敲定其史上最大的国防采购：花费至少1000亿购买至少八艘核动力潜艇。





澳大利亚总理阿尔巴尼斯、美国总统拜登和英国首相苏纳克预计将于周二（澳大利亚东部时间）在圣地亚哥召开AUKUS会议，公布该交易的细节。





AUKUS是澳大利亚、英国和美国之间的一个三边安全协定。



到目前为止，我们对核潜艇交易了解多少？

路透社报道，澳大利亚将在2030年代初购买三艘美国弗吉尼亚级潜艇，并可选择再购买两艘。





但《华尔街日报》称，澳大利亚可能需要对紧张的美国生产线进行投资，以保证美国的舰艇制造。





据报道，美国核潜艇也将从2027年左右开始在西澳州进行轮换部署。



Prime Minister Anthony Albanese will announce further details of the submarine deal alongside US President Joe Biden and UK Prime Minister Rishi Sunak in San Diego on Tuesday. Source: AAP / Dan Himbrechts 据彭博社报道，澳大利亚届时将致力于建造一艘混合型核潜艇，采用英国的设计和美国的武器系统和部件。





美国的武器系统和升级将提高三国海军的互操作性，它们将使用共同的技术。





混合动力潜艇要到本世纪下个十年末或2040年代初才会交付。



China has previously urged Australia, the US and the UK to 'abandon the Cold War mentality' around defence capabilities. Credit: Dana Jensen/AP 澳大利亚船员也将在美国和英国的核潜艇上进行轮换部署，以提高互操作性。





澳大利亚海军人员还可在美国的核设施和学院学习，以提高技能。





AUKUS协议还有望加速制导武器的采购。



潜艇交易引发了哪些担忧？

美国的潜艇供应链已经捉襟见肘，澳大利亚将无法配备更大、技术更复杂的弗吉尼亚级潜艇，增加了对美国的依赖。





同样，由于澳大利亚将没有国内的核工业，不得不依赖美国和英国进行一些维修，因此依赖度也会增加。



购置两种不同型号的核动力潜艇也可能存在风险。



政客们对此有何看法？

国防部长理查德·马尔斯说，虽然这些潜艇将具备作战能力，但“这种能力的真正目的是为我们地区的稳定与和平提供保障”。





反对党领袖彼得·达顿也同意这些核动力潜艇将在面对外国威胁时发挥威慑作用。





“敌人知道我们有这种能力，就会三思而后行。”





然而，中国表示，三边协议“构成了严重的核扩散风险，加剧了军备竞赛，伤害了亚太地区的和平与稳定”。





中国外交部发言人毛宁说：“我们敦促美国、英国和澳大利亚摒弃冷战思维。”



承诺提供更多澳大利亚就业机会

澳大利亚购买核动力潜艇的计划预计将在未来三十年内创造约两万个就业机会。





在项目高峰期，多达8500个澳大利亚就业机会将被支持用于建造和维护船只，其中将包括高技能科学家、工程师、项目经理和其他行业工人。





“这是一个非常长期的项目，将带来大量的就业机会和巨额投资，并在澳大利亚经济中发挥真正的作用，”环境部长普丽贝赛克在七号台《日出（Sunrise）》节目表示。





“如果我们想成为一个先进的制造业经济体，这些项目将真正支持这一点，因此（它）对国防非常重要。”





AUKUS三国都将需要数以千计的技术工人来支持不断增长的供应链、造船厂和技术基地。





澳大利亚科学院院长切努帕蒂·贾加迪什（Chennupati Jagadish）教授警告称新协议将导致澳大利亚过度依赖海外培训的劳动力，缺乏培训新的核科学家的能力。





他说：“建设核科学能力，将是实现澳大利亚政府发展核动力潜艇能力目标的核心。”





“澳大利亚的核科学面临技能危机。我们在国家核和辐射科学能力方面远远落后于其他国家。”





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