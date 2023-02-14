美国再击落三个不明飞行物 我们对它们究竟了解多少

要点： 在一周多一点的时间内，有四个飞行物在北美上空被击落；

第一个是疑似中国间谍气球，在南卡罗来纳州海岸（South Carolina）被击落；

目前仍未知另外三个物体是什么或来自何处。

一个疑似中国间谍气球，在飞越美国多处和加拿大部分地区一周后，于2月4 日在美国南卡罗来纳州海岸被击落。





接着，美国再击落三个不明飞行物。我们到底对“它们”了解多少？



在阿拉斯加上空被击落的飞行物

白宫上周五宣布，一架美国战斗机在阿拉斯加东北部附近，击落了自气球后第二个飞行物。





据美国官员描述，该不明物体“与一辆小型汽车大小相若”—— 比疑似间谍气球小得多，后者有两至三辆公共汽车那么大。





他们说，此物体在2月9日晚引起美国当局注意。



The unidentified object that was shot down off northeast Alaska was around the size of a small car. Source: SBS 白宫发言人柯比 （John Kirby）说：“该物体在 4 万英尺高空飞行，对民航安全构成合理威胁。”





他又指，与中国气球不同的是，第二个物体似乎不具备机动性，只是随风飘浮。





“我们不清楚谁是拥有者，究竟是国有、企业还是私人拥有。我们不知道……也不了解其真正用途。”



在加拿大上空被击落的飞行物

2月11日，加拿大总理特鲁多（Justin Trudeau）发表推文表示，他已下令击落一个“侵犯”其国家领空的“不明物体”。





他说，该物体在加拿大北部育空地区上空被击落，当时北美航空航天防御司令部（NORAD）的一架美国战斗机成功向其开火。





加拿大当局拒绝推测该物体的来源，但表示是圆柱形的。





加拿大国防部长说，该物体在外观上与中国气球“可能相似”，但小得多。



在美加边境附近被击落的飞行物

按照美国总统拜登的命令，第四个物体于2月12日在靠近美加边境的晓伦湖 (Lake Huron) 上空被击落。





一位匿名美国官员透露，该物体结构呈八边形，有绳子悬垂但没有可辨别的有效载荷。





五角大楼表示，虽然第四个物体并无构成军事威胁，但它在 20000英尺的高空飞行时可能会干扰本地空中交通，而且可能具监视力。





此外，该物体被认为与最近在敏感军事地点附近的蒙大拿州上空侦察到的物体相同，促使美国关闭领空。



美国白宫怎么说？

美国参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）表示，美国官员认为在阿拉斯加和加拿大上空被击落的物体都是间谍气球，尽管比最初的气球小得多。





不过有关言论尚未得到白宫的公开证实。





本周一（2月13日），白宫国家安全事务发言人柯比表示，美国不知道这些不明物体是否在从事间谍活动。





他说：“我们不确定它们是否有监视能力，但我们不能排除有此可能性。”





较早前，一名白宫发言人表示，在回收碎片之前，不会将这些物体定性。



The suspected Chinese surveillance balloon floated across the US and parts of Canada before it was shot down. Credit: Larry Mayer/AP 北美航空航天防御司令部和美国空军北方司令部负责人范赫克 (Glen VanHerck) 上将表示，军方无法立即确定这三个最新发现的物体是如何保持在空中飘浮、其推进方式或来源地。





他说：“出于某种原因，我们称之为物体而不是气球。”



“没有外星人的迹象”

白宫又表示，没有迹象显示这些不明物体与外星人活动有关。之前一名美国高级官员曾表示不排除有此可能性。





白宫新闻秘书皮埃尔 （Karine Jean-Pierre）向记者表示：“最近这些击落事件没有迹象显示与外星人或地球以外的活动有关，（我）想确保美国人知道这一点。”



前一日，范赫克在一次新闻简报会上被问及是否排除了外星人或地球以外的活动。





他说：“我不排除任何可能性。目前，我们会继续评估接近北美的每一种威胁或未知的潜在威胁，并会尝试确定是什么。”



为什么有这么多物体被击落？

参议员舒默说，虽然疑似监视气球已经运作经年，但美国当局直到最近才发现它们。





他上周日（2月11日）向美国广播公司表示：“最重要的是，直到几个月前，我们对这些气球仍是一无所知。”





“现在他们知晓了。军方和情报部门像激光一样专注于先收集和积累信息，然后进行综合分析。”





国防部一名高级官员本月初曾透露，在特朗普执政期间，中国间谍气球“至少有三次”短暂飞越美国上空，另外一次是在拜登就任总统之初，当时没有被发现。





五角大楼表示，自从最近发现了中国气球后，他们已加紧监察雷达，因而发现了更多飞行物体。



澳大利亚会发生类似情况吗？

澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）上周表示，没有发现中国间谍气球飞越澳大利亚的证据。





在本周一的参议院估算听证会上，澳大利亚安全情报组织 （ASIO） 的负责人伯吉斯 （Mike Burgess）被问及时表示，没有察觉到有任何类似物体进入澳大利亚领空。





他说：“根据我的经验，这不是其他人监视本国的主要方式。”





With Reuters





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