“顶级安全伙伴”：澳大利亚和印度建立更紧密防务关系

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在印度访问第三天的重点，将是与印度总理莫迪（Narendra Modi）的双边贸易谈判，同时寻求在该国减排过程中发掘合作和商机。





阿尔巴尼斯和莫迪于周五在新德里举行年度领导人峰会，可再生能源和技术将与国防和安全一起列入议程。





两人于周四在印度西部阿美达巴德（Ahmedabad）出席印澳 Border-Gavaskar女板球测试赛的第四场比赛。双方绕场一周，接受万人欢迎，为会谈营造良好气氛。





阿尔巴尼斯在孟买登上印度第一艘国产航母维克兰特号（INS Vikrant）时表示，印度是澳大利亚的“顶级安全伙伴”。





他又与印度海军人员会面，并登上一架轻型战斗机的驾驶舱。





阿尔巴尼斯也在此次访问中，确定澳大利亚将于今年稍后首度主办马拉巴尔演习。



同时，阿尔巴尼斯也致力寻求确保澳大利亚在未来几年印度削减碳排放的计划中，发挥更大的作用。





印度已经制定了雄心勃勃的目标，争取于 2030 年前将可再生能源的应用提升到 50%，以及电动汽车使用率达到 30%。





澳大利亚贸易部长法雷尔（Don Farrell）率领商业代表团一同出访。他表示，澳大利亚可以帮助印度走向节能环保。





费雷尔指：“我们谈及供应澳大利亚的传统化石燃料，但同时，印度也非常致力于推动脱碳进程。”





“我们很有信心，澳大利亚能在印度致力削减碳排放的计划中，发挥更大的作用。”





“印方对我们的珍贵的矿产资源非常感兴趣，但他们同时也关注氢气的供应。因为随着社会日益走向脱碳经济，氢气在未来必将取代天然气的地位。”





法雷尔又指，两国之间的自由贸易协定已经取得成果，目前已有价值超过 25 亿元的澳大利亚农产品运往印度市场。



阿尔巴尼斯促进与印度建立新的高等教育伙伴关系。





此外，预计两国也将签署一项协议，以促进两国电影业的合作。





阿尔巴尼斯说：“对我来说，电影是心灵的瑰宝，它们讲述故事，帮助我们感受，并反映我们是谁以及我们来自哪里。”





“我期待在银幕上看到更多的印度和澳大利亚合拍的影片，展示我们双方最优秀的文化、风景和民众。”





阿尔巴尼斯还将向印度理工学院（The Indian Institute of Technology）介绍加强高等教育合作的机会，并与学生举行问答环节。





该学院与几间澳大利亚大学建立了合作伙伴关系。





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