现在去土耳其旅游安全吗？以下是给澳大利亚人的最新建议

要点： 澳大利亚旅行者被敦促在前往土耳其时要“高度谨慎”；

一个月前，土耳其发生了7.8级地震，摧毁了南部的10个省份；

以下是关于你可以和不可以去哪里，以及是否适合去土耳其旅行的最新建议。

一个月前，一场毁灭性的7.8级地震和一系列余震摧毁了土耳其和叙利亚的一些地区，造成数千人死亡，许多城镇毁于一旦。





自2月6日以来，这两个国家又发生了几次较小的地震，让居民的生活更加艰难。





据土耳其当局称，该国有4.6万多人因地震而死亡，附近的叙利亚估计有6000人死亡。



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在这场灾难中，土耳其有超过16万座建筑倒塌或严重受损，其中包括52万套公寓，这是该国现代史上最严重的一次灾害。





随着土耳其继续从这场致命的灾难中恢复过来，人们开始质疑在那里旅行是否安全。





根据土耳其2022年的旅游部公告，去年有118847名澳大利亚人访问该国。这几乎达到了新冠疫情之前的水平——当时土耳其记录了120837名来自澳大利亚的旅行者。



More than 100,000 Australians travelled to Türkiye last year, according to Türkiye's tourism ministry data. Source: Getty / Siegfried Layda 澳大利亚统计局提供的最新数据显示，2019年约有44200名澳大利亚居民对该国进行了短期访问。



我可以去土耳其旅行吗？

澳大利亚外交和贸易部在 Smartraveller 上发布的旅行建议指出，澳大利亚人在前往土耳其时应“高度谨慎”。



Smartraveller建议澳大利亚人“重新考虑”是否需要到受地震影响最严重的省份旅行，因为该地区可能会有反复发生地震的风险。





这些省份包括：Adana、Adıyaman、Diyarbakır、Gaziantep、Hatay、Kahramanmaraş、Kilis、Malatya、Osmaniyeh和Şanlıurfa。



A massive 7.8-magnitude earthquake rocked huge swathes of Türkiye and parts of Syria, with tens of thousands buried and many survivors barely subsisting in tents or containers. Source: Getty / AFP / Ozan Kose 2月6日第一次地震发生后不久，土耳其政府宣布这10个省进入为期三个月的紧急状态，其目的是提供援助，并支持重建被毁坏的数千所房屋。





这意味着只有装载援助物资的汽车才能进入灾区。





还有航班去土耳其吗？

国际航班没有受到地震的影响。主要的航空公司都在正常运营，且土耳其最繁忙的度假热点地区并不靠近受灾省份。





虽然哈塔伊（Hatay）和加济安泰普（Gaziantep）机场已经重新开放，但在这些省份旅行非常困难。





卡赫拉曼马拉斯（Kahramanmaras）已经暂时停止了客运航班。



现在去土耳其度假合适吗？

对于一个仍在为地震所造成的破坏感到悲痛的国家，游客可能会犹豫是否要去那里旅行。



Antalya is one of the Türkiye's most coveted tourism hot spots in the summer. Source: Getty / nejdetduzen 但土耳其的旅游业对其经济至关重要，去年吸引了4460万外国游客。12月，旅游部长努里·埃尔索伊（Nuri Ersoy）曾表示，土耳其“现在处于全球旅游国家前列”。





伊斯坦布尔机场去年被记录为欧洲最繁忙的机场，但由于人们对那里发生的事件保持警惕，旅行人数可能会下降。





自一个月前地震发生以来，该国净外汇储备损失了85亿美元（129亿澳元）。





如果澳大利亚人希望在六个月内以商务或旅游身份停留不超过90天，他们将需要申请电子签证。





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