现在去土耳其旅游安全吗？以下是给澳大利亚人的最新建议

随着土耳其继续从该国南部震撼性地震的影响中恢复过来，以下是为澳大利亚旅行者提供的有关土耳其旅行是否安全的最新建议。

Composite image of birds flying over the mosque and water. On the right, kids sit amid rubble.

One month has passed since Türkiye was devastated by enormous earthquakes. Source: Getty

要点：
  • 澳大利亚旅行者被敦促在前往土耳其时要“高度谨慎”；
  • 一个月前，土耳其发生了7.8级地震，摧毁了南部的10个省份；
  • 以下是关于你可以和不可以去哪里，以及是否适合去土耳其旅行的最新建议。
一个月前，一场毁灭性的7.8级地震和一系列余震摧毁了土耳其和叙利亚的一些地区，造成数千人死亡，许多城镇毁于一旦。

自2月6日以来，这两个国家又发生了几次较小的地震，让居民的生活更加艰难。

据土耳其当局称，该国有4.6万多人因地震而死亡，附近的叙利亚估计有6000人死亡。
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在这场灾难中，土耳其有超过16万座建筑倒塌或严重受损，其中包括52万套公寓，这是该国现代史上最严重的一次灾害。

随着土耳其继续从这场致命的灾难中恢复过来，人们开始质疑在那里旅行是否安全。

根据土耳其2022年的旅游部公告，去年有118847名澳大利亚人访问该国。这几乎达到了新冠疫情之前的水平——当时土耳其记录了120837名来自澳大利亚的旅行者。
Interior of Hagia Sophia mosque
More than 100,000 Australians travelled to Türkiye last year, according to Türkiye's tourism ministry data. Source: Getty / Siegfried Layda
澳大利亚统计局提供的最新数据显示，2019年约有44200名澳大利亚居民对该国进行了短期访问。

我可以去土耳其旅行吗？

澳大利亚外交和贸易部在
Smartraveller
上发布的旅行建议指出，澳大利亚人在前往土耳其时应“高度谨慎”。
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土耳其地震建筑倒塌为何如此严重？澳洲房屋是否抗震？

Smartraveller建议澳大利亚人“重新考虑”是否需要到受地震影响最严重的省份旅行，因为该地区可能会有反复发生地震的风险。

这些省份包括：Adana、Adıyaman、Diyarbakır、Gaziantep、Hatay、Kahramanmaraş、Kilis、Malatya、Osmaniyeh和Şanlıurfa。
A woman stands among the rubble of collapsed buildings.
A massive 7.8-magnitude earthquake rocked huge swathes of Türkiye and parts of Syria, with tens of thousands buried and many survivors barely subsisting in tents or containers. Source: Getty / AFP / Ozan Kose
2月6日第一次地震发生后不久，土耳其政府宣布这10个省进入为期三个月的紧急状态，其目的是提供援助，并支持重建被毁坏的数千所房屋。

这意味着只有装载援助物资的汽车才能进入灾区。

余震仍在发生，而且很可能会“持续一段时间”。因此，当局建议您与家人和朋友进行沟通，并知道
在发生地震时该怎么做

还有航班去土耳其吗？

国际航班没有受到地震的影响。主要的航空公司都在正常运营，且土耳其最繁忙的度假热点地区并不靠近受灾省份。

虽然哈塔伊（Hatay）和加济安泰普（Gaziantep）机场已经重新开放，但在这些省份旅行非常困难。

卡赫拉曼马拉斯（Kahramanmaras）已经暂时停止了客运航班。

现在去土耳其度假合适吗？

对于一个仍在为地震所造成的破坏感到悲痛的国家，游客可能会犹豫是否要去那里旅行。
Boats in the water overlooking mountains.
Antalya is one of the Türkiye's most coveted tourism hot spots in the summer. Source: Getty / nejdetduzen
但土耳其的旅游业对其经济至关重要，去年吸引了4460万外国游客。12月，旅游部长努里·埃尔索伊（Nuri Ersoy）曾表示，土耳其“现在处于全球旅游国家前列”。

伊斯坦布尔机场去年被记录为欧洲最繁忙的机场，但由于人们对那里发生的事件保持警惕，旅行人数可能会下降。

自一个月前地震发生以来，该国净外汇储备损失了85亿美元（129亿澳元）。

如果澳大利亚人希望在六个月内以商务或旅游身份停留不超过90天，他们将需要申请电子签证。

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Published 10 March 2023 at 3:08pm
By Rayane Tamer
Source: SBS
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